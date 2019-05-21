Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.05.2019, 16:53

"Встреча с Зеленским была классной". Интервью Климкина за минуту

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

О чем два часа говорил на встрече с президентом, какие риски стоят перед воюющей Украиной и понимает ли их новое руководство страны

Реклама
Реклама

Министр иностранных дел Павел Климкин дал большое интервью LB.ua. О чем два часа говорил на встрече с президентом Владимиром Зеленским, какие риски стоят перед воюющей Украиной и понимает ли их  новое руководство страны - LIGA.net отобрала все, что заслуживает внимания.

Встреча с Зеленским была классной. "Мы очень хорошо поговорили... в течение двух часов. У меня сложилось впечатление, что Зеленский искренне хочет перемен. Особый акцент у него будет на идеях прямой демократии. Некоторые из них я двумя руками поддерживаю, о других нужно, по меньшей мере, думать - потому что в стране война".

Реклама

Сказал президенту, что уходит. "Зеленский меня спросил о дальнейших планах, и я ему сказал, что уйду в отставку, потому что считаю это политически правильным. Такое мое видение политической культуры. Независимо от результатов выборов, предыдущая реальность завершена, а в другой реальности должны быть другие люди".

Смотрите также: Глава МИД Павел Климкин уходит в отставку: видео обращения

Хотя ему предлагал остаться. "Я готов участвовать в обсуждениях, в брейнстормингах и даже, если это будет критически нужно, в переговорах... Но дальше у меня есть другие планы - личные и политические. Зеленский спросил, какие - я рассказал".

Возможно, пойдет в Раду. "Почему нет?.. Считаю, что в ближайшее время украинская политика будет перезагружена полностью".

Читайте также
Сколько украинцев владеют российским паспортом: данные Климкина 21.05.2019Климкин оценил желание Зеленского вернуть Донбасс: Это на года 21.05.2019Климкин о Зеленском и войне с Россией: Все не так катастрофически 21.05.2019

Но не факт, что с Порошенко. "Я ж не член БПП. Никогда им не был и не собираюсь туда вступать".

Предупредил Зеленского о рисках. "Мы вступаем в очень сложную ситуацию: Европа в целом становится все более сложной - и не только из-за их выборов; в США также очередная кампания, и уже есть люди, которые работают над неким "украинская подарком" Трампу".

В ЕС нет консенсуса. "Хотя большинство за то, чтобы Украина при любых условиях не попала обратно в российскую сферу влияния. Поскольку это фундаментальная угроза для Европы как таковой". "Поэтому будут попытки из Кремля просто раздолбать Европу... С гибридными зонами влияния, с двусторонними и региональными договоренностями".

Реклама

Москва презирает Брюссель. "У Кремля была, как они считают, гениальная идея: построить уникальное партнерство между евроазиатским и Европейским союзами для контрбаланса США и Китаю. Но сегодня ни США, ни Китай эта конфигурация по определению не нужна. Поэтому для ЕС начинается серьезная последовательность рисков. И как он будет на них отвечать - в ЕС общего видения нет".

Начинать надо с визитов в Брюссель и Вашингтон. "Зеленский мог бы изложить общее видение реформ, а Гройсман - видение реформ экономических (уже после интервью Гройсман подал в отставку, читайте об этом здесь - ред). Это должна быть взаимодополняемая работа".

Нас хотят сделать разменной монетой. "Есть люди, которые работают над определенной соглашением (как минимум по Донбассу). Позиция наших американских партнеров абсолютно 100% проукраинская... Вопрос в том, чтобы США выдерживали эту линию... (Россия) постоянно убеждает США построить какой-то пасьянс, в котором разложить карты по Украине, Крыму".

Читайте также: "Это игры. И правил игроки не понимают". Климкин о кейсе Джулиани

США в переговоры не вступят. "Сдать Украину для США - значит сдать свои позиции. Они сейчас, насколько я знаю, не готовы прямо вступать в формат... Появление США в этом формате выгодно Москве, так можно решать не только эти, но и другие вопросы. Для меня важно понимание, в какой момент США (а не Европа) смогут достичь договоренностей с Россией. Этот момент будет, но когда - есть разные опции".

Никаких тет-а-тет с Путиным. "На международных встречах Путин всегда говорит сам... Очень-очень редко ему что-то озвучивает Лавров. Все остальные вообще молчат. Мы, немцы и другие работаем совсем иначе - у нас задействована команда. Вот если у Зеленского получится (создать и драйвить команду - ред), то шансы есть. Все не так катастрофически".

Россия хотела другой реальности. "С точки зрения России, в Украине все пошло не совсем по их сценарию".

Теперь раздает паспорта. "Это тотально разрушает все Минские договоренности. Более того, выдача Россией паспортов на оккупированных украинских территориях затем будет использоваться и для остальной Украины. Кстати, как и для других стран. И я немцев уже предупредил, чтобы они думали о своих 2 млн русскоязычных граждан. И в Берлине это понимают".

Это опасно. "Россияне готовили центры выдачи паспортов в Ростове, Новошахтинске и Покровском с 2017 года... Вся их логика, что в Украине будет создано пророссийское большинство после президентских и парламентских выборов, не оправдалось... Это повышение ставок".

Процедура опробована. "Речь идет о сотнях тысяч паспортов... Процедура уже опробована - в Осетии, в Абхазии. По Донбассу логика несколько иная, но тем не менее. Это фундаментальная угроза нацбезопасности на перспективу: возможность вмешиваться в украинские дела военным (и не только) образом в любой момент. Можно создать любую провокацию и использовать для прямого военного вмешательства".

Миссия миротворцев в Донбассе? Все сложно. "Нет, она может быть... Но даже если мы заведем на Донбасс лучшую международную администрацию, все равно экономика Донбасса уже никогда в таком виде не заработает. Никогда. Нужна четкая логика, что мы будем делать там экономически, а также с людьми: одни хотят вернуться в прошлое, другие нас ненавидят, другие - любят. То есть там все очень сложно".

России нужен троянский конь в Украине. "На последней встрече норманского формата Лавров наконец очень просто сказал, почему они против международной администрации: тогда вы выберете тех людей, которых хотите, а это нас при любых условиях не устраивает... Кремль хочет сохранить контроль над этим регионом и затем использовать его как троянского коня в дестабилизации Украины".

Читайте также: Верховная Рада отвечает Зеленскому. Позиция фракций - коротко

Кремль нервничает из-за Крыма. "На разных конференциях российские ученые говорят, что если будет решен вопрос Донбасса, то вы сразу возьметесь за Крым. И они очень нервничают. Потому Крым для них - не просто принципиальный вопрос, он для них критический. Любая подвижка по Крыму может вообще разрушить легитимность российской власти".

Донбасс - это на много лет. "Процесс полного возврата Донбасса в украинское поле - человеческое и правовое - будет продолжаться не один, не два года и не три года. Это среднесрочная история. Тот, кто говорит, что это произойдет завтра или послезавтра, или в следующем году - находится в параллельной реальности... Нам нужно будет перепрыгнуть через себя, чтобы этот процесс был успешным".

А часть людей забыла, что у нас война. "Смотрят на это как на фильм. Такую войну нам не выиграть. Нам важно ее не проиграть. И наш выигрыш будет в том, чтобы не проиграть эту войну. Поэтому нам нужна другая логика положительной мобилизации в стране".

Важная дата - июнь. Мы готовы. "Я об этом говорил с президентом, потому что наши команды 4,5 года работали (над судами с Россией - ред) Считаю, что риска срыва судебных процессов нет... Российская агрессия будет обсуждаться и в Лондонском суде, и в трибунале по морскому праву в Гамбурге. Июнь для нас особенно горячий. По судам мы очень хорошо подготовлены. И действительно, из тех рычагов, которые у нас есть на Россию, судебные процессы если не единственные, но точно одни из главных".

Зеленский все понимает. "Однозначно понимает. У меня сложилось впечатление, что он видит картину так же, как и я".

Читайте также: Без Порошенко. Как Зеленский изменит внешнюю политику Украины

Отправить:
Распечатать:
Теги: внешняя политика, Владимир Зеленский, война, павел климкин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
IT-прокачка. Как защитить агробизнес от рейдеров и воров
Технологии IT-прокачка. Как защитить агробизнес от рейдеров и воров
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 