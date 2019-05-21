"Встреча с Зеленским была классной". Интервью Климкина за минуту

Министр иностранных дел Павел Климкин дал большое интервью LB.ua. О чем два часа говорил на встрече с президентом Владимиром Зеленским, какие риски стоят перед воюющей Украиной и понимает ли их новое руководство страны - LIGA.net отобрала все, что заслуживает внимания.

Встреча с Зеленским была классной. "Мы очень хорошо поговорили... в течение двух часов. У меня сложилось впечатление, что Зеленский искренне хочет перемен. Особый акцент у него будет на идеях прямой демократии. Некоторые из них я двумя руками поддерживаю, о других нужно, по меньшей мере, думать - потому что в стране война".

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Сказал президенту, что уходит. "Зеленский меня спросил о дальнейших планах, и я ему сказал, что уйду в отставку, потому что считаю это политически правильным. Такое мое видение политической культуры. Независимо от результатов выборов, предыдущая реальность завершена, а в другой реальности должны быть другие люди".

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Хотя ему предлагал остаться. "Я готов участвовать в обсуждениях, в брейнстормингах и даже, если это будет критически нужно, в переговорах... Но дальше у меня есть другие планы - личные и политические. Зеленский спросил, какие - я рассказал".

Возможно, пойдет в Раду. "Почему нет?.. Считаю, что в ближайшее время украинская политика будет перезагружена полностью".

Но не факт, что с Порошенко. "Я ж не член БПП. Никогда им не был и не собираюсь туда вступать".

Предупредил Зеленского о рисках. "Мы вступаем в очень сложную ситуацию: Европа в целом становится все более сложной - и не только из-за их выборов; в США также очередная кампания, и уже есть люди, которые работают над неким "украинская подарком" Трампу".

В ЕС нет консенсуса. "Хотя большинство за то, чтобы Украина при любых условиях не попала обратно в российскую сферу влияния. Поскольку это фундаментальная угроза для Европы как таковой". "Поэтому будут попытки из Кремля просто раздолбать Европу... С гибридными зонами влияния, с двусторонними и региональными договоренностями".

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Москва презирает Брюссель. "У Кремля была, как они считают, гениальная идея: построить уникальное партнерство между евроазиатским и Европейским союзами для контрбаланса США и Китаю. Но сегодня ни США, ни Китай эта конфигурация по определению не нужна. Поэтому для ЕС начинается серьезная последовательность рисков. И как он будет на них отвечать - в ЕС общего видения нет".

Начинать надо с визитов в Брюссель и Вашингтон. "Зеленский мог бы изложить общее видение реформ, а Гройсман - видение реформ экономических (уже после интервью Гройсман подал в отставку, читайте об этом здесь - ред). Это должна быть взаимодополняемая работа".

Нас хотят сделать разменной монетой. "Есть люди, которые работают над определенной соглашением (как минимум по Донбассу). Позиция наших американских партнеров абсолютно 100% проукраинская... Вопрос в том, чтобы США выдерживали эту линию... (Россия) постоянно убеждает США построить какой-то пасьянс, в котором разложить карты по Украине, Крыму".

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США в переговоры не вступят. "Сдать Украину для США - значит сдать свои позиции. Они сейчас, насколько я знаю, не готовы прямо вступать в формат... Появление США в этом формате выгодно Москве, так можно решать не только эти, но и другие вопросы. Для меня важно понимание, в какой момент США (а не Европа) смогут достичь договоренностей с Россией. Этот момент будет, но когда - есть разные опции".

Никаких тет-а-тет с Путиным. "На международных встречах Путин всегда говорит сам... Очень-очень редко ему что-то озвучивает Лавров. Все остальные вообще молчат. Мы, немцы и другие работаем совсем иначе - у нас задействована команда. Вот если у Зеленского получится (создать и драйвить команду - ред), то шансы есть. Все не так катастрофически".

Россия хотела другой реальности. "С точки зрения России, в Украине все пошло не совсем по их сценарию".

Теперь раздает паспорта. "Это тотально разрушает все Минские договоренности. Более того, выдача Россией паспортов на оккупированных украинских территориях затем будет использоваться и для остальной Украины. Кстати, как и для других стран. И я немцев уже предупредил, чтобы они думали о своих 2 млн русскоязычных граждан. И в Берлине это понимают".

Это опасно. "Россияне готовили центры выдачи паспортов в Ростове, Новошахтинске и Покровском с 2017 года... Вся их логика, что в Украине будет создано пророссийское большинство после президентских и парламентских выборов, не оправдалось... Это повышение ставок".

Процедура опробована. "Речь идет о сотнях тысяч паспортов... Процедура уже опробована - в Осетии, в Абхазии. По Донбассу логика несколько иная, но тем не менее. Это фундаментальная угроза нацбезопасности на перспективу: возможность вмешиваться в украинские дела военным (и не только) образом в любой момент. Можно создать любую провокацию и использовать для прямого военного вмешательства".

Миссия миротворцев в Донбассе? Все сложно. "Нет, она может быть... Но даже если мы заведем на Донбасс лучшую международную администрацию, все равно экономика Донбасса уже никогда в таком виде не заработает. Никогда. Нужна четкая логика, что мы будем делать там экономически, а также с людьми: одни хотят вернуться в прошлое, другие нас ненавидят, другие - любят. То есть там все очень сложно".

России нужен троянский конь в Украине. "На последней встрече норманского формата Лавров наконец очень просто сказал, почему они против международной администрации: тогда вы выберете тех людей, которых хотите, а это нас при любых условиях не устраивает... Кремль хочет сохранить контроль над этим регионом и затем использовать его как троянского коня в дестабилизации Украины".

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Кремль нервничает из-за Крыма. "На разных конференциях российские ученые говорят, что если будет решен вопрос Донбасса, то вы сразу возьметесь за Крым. И они очень нервничают. Потому Крым для них - не просто принципиальный вопрос, он для них критический. Любая подвижка по Крыму может вообще разрушить легитимность российской власти".

Донбасс - это на много лет. "Процесс полного возврата Донбасса в украинское поле - человеческое и правовое - будет продолжаться не один, не два года и не три года. Это среднесрочная история. Тот, кто говорит, что это произойдет завтра или послезавтра, или в следующем году - находится в параллельной реальности... Нам нужно будет перепрыгнуть через себя, чтобы этот процесс был успешным".

А часть людей забыла, что у нас война. "Смотрят на это как на фильм. Такую войну нам не выиграть. Нам важно ее не проиграть. И наш выигрыш будет в том, чтобы не проиграть эту войну. Поэтому нам нужна другая логика положительной мобилизации в стране".

Важная дата - июнь. Мы готовы. "Я об этом говорил с президентом, потому что наши команды 4,5 года работали (над судами с Россией - ред) Считаю, что риска срыва судебных процессов нет... Российская агрессия будет обсуждаться и в Лондонском суде, и в трибунале по морскому праву в Гамбурге. Июнь для нас особенно горячий. По судам мы очень хорошо подготовлены. И действительно, из тех рычагов, которые у нас есть на Россию, судебные процессы если не единственные, но точно одни из главных".

Зеленский все понимает. "Однозначно понимает. У меня сложилось впечатление, что он видит картину так же, как и я".

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