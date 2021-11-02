Александр Павлюк возглавляет Объединенные силы с июля 2021 года. Какие провокации Россия устраивает на Донбассе и что будет победой Украины: коротко

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк дал интервью журналисту Нолану Питерсону для проекта "Миссия Восток" от Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Кто отвечает за применение Bayraktar, как Россия устраивает провокации на Донбассе, чего не хватает для вступления Украины в НАТО и что считать победой в войне: пересказываем интервью за минуту.

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Провокации на Донбассе курирует Россия. "Я не считаю представителей ОРДЛО самостоятельной единицей... Это обычные марионетки, которые просто исполняют прихоти Кремля". "Продолжаются провокации... по указанию российских кураторов, чтобы максимально нанести поражение нашему личному составу, подорвать моральный дух".

Стреляют, чтобы стрелять. "У каждого нашего подразделения есть право применять оружие самостоятельно по решению командира на месте, когда это грозит человеческой жизнью или потере положения".

"Командиры на местах холодно оценивают ситуацию и, если есть угроза, отвечают... Нет угрозы – незачем тратить боеприпасы. Много ситуаций, когда враг специально провоцирующим огнем хочет заставить нас стрелять в ответ, чтобы подставить наших военных под огонь своих снайперов".

Чтобы Украина приняла условия Кремля. "Одна цель: снизить потенциал Украины и вынудить сесть за стол переговоров на условиях России".

Россия живет войной. "Украина сейчас на форпосте борьбы. Если мы устоим, то дальше есть шанс и для свободного мира. Если мы проигрываем, на этом Россия не закончит: вся суть России – это война, это захват других территорий, и на этом они живут, как вампиры".

Но выстрелила себе в ногу, начав войну с Украиной. "Это был катализатор подъема... Мы поняли, что мы – страна. Независимая, свободная страна, которую хотят уничтожить. Хотят снова опустить в "совок". Сделать союзной республикой, без права голоса, без свободного будущего... Россия сделала большой шаг, чтобы объединить Украину. Сама этого не понимая".

"Планировалось... отсоединить семь областей Украины. Эти задачи стояли перед российскими кураторами".

Применение Bayraktar – это дело Украины. "Bayraktar работают по решению главнокомандующего по тем направлениям, которые он определил. Все остальное – это военная тайна".

А Кремль "палится" на Орланах. "Берем то, что мы фиксируем – это новейший беспилотник российского производства Орлан, который постоянно применяется на нашей территории, нарушает все договоренности, пересекает границы, проводит разведку и корректирует огонь артиллерии, которую тоже представляют российские наемники, не местные... (Орланы) не могут быть на производстве этих "недореспублик".

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Захвачены образцы вооружения и боеприпасов из РФ. "Они производились только в России. Все прекрасно понимают всё, уже никто не скрывает, кто начал войну: Гиркин, бывший и являющийся офицером ВС РФ, и другие".

Армия готова к эскалации конфликта. "Мы прекрасно понимаем, кто перед нами. Прекрасно понимаем, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска готовы".

Россияне такого не ожидали. "Украинская армия была уничтожена... Особенно последние два года (до 2014 года) – все было под руководством российских министров. Два года уничтожали такими темпами, что еще год, и Вооруженные силы не могли бы уже отстоять интересы Украины. Никто не думал, что она устоит, а уже идет восьмой год".

ВСУ за восемь лет кардинально изменились. "Воюющая армия и армия, находящаяся на учебе в пункте постоянной дислокации – это две разные вещи. Мы это тоже поняли в 2014 году, когда вступили в войну. Армия смогла вырасти, восстановиться, и уже в течение восьмого года мы достойно отражаем все попытки агрессора".

Все подгоняют под стандарты НАТО. "Полностью изменилось вещевое обеспечение. Вооруженные силы одеты в новую форму, ничем не отличающуюся от НАТОвских стандартов. Мы большой шаг сделали в беспилотной авиации, большой шаг сделали по другим технологическим вопросам: есть чем гордиться, а есть над чем работать".

Не хватает новой техники. Это упирается в деньги. "Для нас очень медленно идут темпы замены старой техники более современными образцами – мы воюем еще на советской технике в основном... Нам бы хотелось, чтобы нас перевооружили и было более новое оружие, но все опирается на экономику, все упирается в деньги".

Чтобы взять Украину в НАТО – нужно только желание НАТО. "Сколько я изучаю опыт других стран, уже являющихся членами НАТО, – мы ничем не уступаем, а во многих вопросах – на голову выше. Наши штабы уже могут работать в одном направлении, у нас созданы структуры, которые по вертикали соответствуют структурам НАТО".

"Ничего я не вижу угрожающего, чтобы принять Украину в любой момент. Политический вопрос, нежелание – возможно, но так, в общем-то, Вооруженные силы уже к этому готовы".

Победа – это флаги Украины на границе. "Как я определяю победу? Когда мы поставим наши флаги на границе, на нашей границе – это будет победа".

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