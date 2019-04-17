"Я - успешный генпрокурор!" Интервью Луценко - за минуту

В среду, 17 апреля, вышла первая часть интервью генерального прокурора Юрия Луценко изданию TheБабель. Луценко рассказал, намерен ли писать заявление об отставке после выборов, почему стоит поменять директора НАБУ и вмешивался ли он в американские выборы. Самое интересное LIGA.net пересказывает в 10 тезисах.

Предложения Зеленского по борьбе с коррупцией - дилетантство. "Ознакомился с тем, как команда Владимира Зеленского видит борьбу с коррупцией. Считаю (их видение) абсолютно дилетантским. Даже там, где они говорят умные вещи, нет системности".

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Даже если Порошенко проиграет - останется генпрокурором. "По закону генпрокурор не складывает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент его поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективней, чем когда-либо. Но за кресло не держусь".

Считает себя успешным генпрокурором, а главу НАБУ - нет. "Я считаю себя успешным генпрокурор. Потому что за три года мы передали в суды 6438 дел коррупционеров категории Б. Получили приговоры по 2876 делам, вернули активов примерно на 112 млрд грн... Я не говорю, что НАБУ нужно ликвидировать. Я один из соавторов закона о НАБУ. Просто нужно размежевать руководителей и институции. Господин Сытник явно неэффективен. Не дать за три года ни одного приговора - нужно постараться".

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И вмешивался в американские выборы. "Наступил момент, когда нужно было признать: НАБУ неэффективно, его руководителя нужно поменять. Это вызывает сопротивление посла США. Почему? Я думаю, потому что руководитель НАБУ вмешался в американскую политику во время президентских выборов в США. Сытник, несмотря на запрет Назара Холодницкого, разгласил данные досудебного следствия о том, что списках "черной кассы" Партии регионов есть Пол Манафорт".

Говорит - было противно брать кляузу на Сытника у Розенблата! Но взял. "Не знаю как, но американцы получили аудиозапись разговора Сытника: он отдыхает с семьей и друзьями и обсуждает, как хотел бы помочь Хиллари (Клинтон, – ред.). Часть этой аудиозаписи обнародовал депутат Борислав Розенблат. И он же подал мне заявление. Честно говоря, мне было противно брать документ из его рук, потому что не Розенблату бороться с коррупцией в Украине. Но по закону я обязан его рассмотреть, и сейчас дело расследует ГБР".

Подтверждает встречу с адвокатом Трампа. "Я знаю Рудольфа Джулиани много лет… В конце января я с ним встречался в Нью-Йорке… Мы провели там три дня, в основном показывал сыну город Большого Яблока… Он спросил меня о том, как мы сотрудничаем с посольством США. Я честно ответил, что сотрудничество не задалось… Потом он спрашивал о делах (владельца холдинга Burisma Group) Николая Злочевского и Пола Манафорта... Мой интерес к Рудольфу Джулиани очень прост. Мы давно стучим в двери (Минюста США) и просим помочь нам в деле о хищении семи миллиардов долларов. Есть известное дело, после которого суд провел спецконфискацию на полтора миллиарда - это была махинация с внутренним займом. Но есть такая же махинация с внешним займом. Для того чтобы это дело расследовать, нам нужна помощь Минюста США".

Оказывается, "список Йованович" он сам от руки писал. "Встреча (с послом) была в ГПУ, за этим столом... Йованович интересовало дело (бывшего замгенпрокурора) Виталия Касько (которого прокуратура подозревала в мошенничестве при приватизации жилья). По ее словам, Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров. Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкосновенных персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой (так раньше называлась улица, где расположено здание посольства США в Киеве). Встреча закончилась".

Ругает Йованович, конечно. "Почему посол США (Мари Йованович) предлагает ликвидировать управление К СБУ воюющей страны. Я не понимаю, почему посол США должен определять руководителей САП и НАБУ. Посольство имеет свою точку зрения, но требовать кого-то уволить — это переход красных линий".

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А сам, говорит, в выборы США не вмешивался! Его The Hill... сами попросили. "Просьба записать: я никаким кандидатам в президенты США не помогал и не собираюсь. Меня спросили (в интервью американскому изданию The Hill), могу ли я подтвердить, что дело Burisma Group было в ГПУ и его передали в НАБУ? Могу подтвердить. Можете подтвердить, что НАБУ дело закрыло? Могу. Можете подтвердить, что до этого приезжал Джо Байден? Могу. Можете подтвердить, что его сын в правлении Burisma Group? Могу".

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А у Кулика - весенняя политическая лихорадка. "Он приходит ко мне за два дня до выборов и кладет информацию по структуре подозрения в деле Сергея Курченко - это 1200 страниц… Я говорю - когда это ты успел? Он говорит - сегодня. Я спрашиваю - а ты их допрашивал? Он говорит - нет, я их вызвал на следующую неделю, а подозрения выслал по почте. Я говорю - Костя, УПК не моя сильная сторона, но даже я знаю, что ты должен человека сначала вызвать, потом еще раз вызвать, и если он уклоняется, то тогда можно по почте. Он говорит - а я уже в реестр внес… Я оцениваю Кулика как эффективного прокурора. Наверное, эта весенняя политическая лихорадка охватила всех. Особенно она обостряется, если навещаешь Израиль и Австрию".

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