"Я желаю Зеленскому успеха". Интервью Вакарчука - за минуту

Лидер новой политической силы Голос Святослав Вакарчук дал интервью ТСН. Зачем он идет в Верховную Раду и чего желает новому президенту Владимиру Зеленскому: все интервью – коротко.

Президентом быть не захотел. Депутат – другое дело. "Я считаю, что сегодня то место, где должны происходить настоящие изменения для украинских граждан, их благосостояния, борьбы с коррупцией, для свободной экономики - происходят в парламенте. Поэтому я, не колеблясь, принял решение идти на выборы в парламент. Мы создаем свою политическую силу".

Реклама

Низкий рейтинг не пугает. "На тот момент, когда меряли эти рейтинги, еще не было партии. И второе. Я очень хорошо знаю, как это - начинать с маленькой студенческой рок-группы, о которой никто не знает. Я знаю, что это сложная, длинная дорога, но мы к ней готовы".

Читайте также: Вакарчук подал Голос. Есть ли у него шансы попасть в Раду

Это всерьез и надолго. "Мы идем в политику всерьез и надолго (в 2007 году он уже избирался в парламент, но через год сдал мандат - ред). Для меня на первом месте будут интересы украинских граждан и избирателей. Все будет подчинено этой большой цели".

Но и музыку не бросает. "Это меня вдохновляет и дает энергию. Если у меня будет возможность творить, я останусь собой и буду отдавать эту энергию, в том числе, и в политику. Понятно, что… политика, если избиратель доверит мне место в Верховной Раде, будет ключевой".

Предлагает пять принципов. "Очень простые. 1. Интересы украинских граждан превыше всего. 2. Наш политический выбор – Европа. 3. Закон один для всех. 4. Свободная экономика без олигархов. 5. Власть подотчетна своим гражданам. Для нас это прямо как заповеди".

Это не просто слова. "Мы еще до выборов готовы своим примером показать, что такое настоящие изменения. Например, наш список, - я буду предлагать это партии, - должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем кардинально новые вещи. Есть много чудесных депутатов, у которых совпадают с нами взгляды. Но я уверен, что и на мажоритарных округах они с успехом убедят своих избирателей".

А вообще, систему надо менять. "Если избирательное законодательство не изменится перед парламентскими выборами, - у президента и у парламента разные мысли по этому поводу, - если будет старая система выборов, то мы не ожидаем настоящих изменений".

Голосовать не по приколу – не о Зеленском. "Во время выборов я не призывал голосовать ни за, ни против (кандидатов). Я всегда сознательно воздерживался от этого. Все остальное - это интерпретации тех или иных политологов и политиков".

Реклама

Президенту желает успеха. "У нас новый президент, это символ страны. Каждый гражданин, в том числе такие как я, кто собрался идти на выборы, желают успеха президенту… Мы должны изменить само отношение к политике. Новая политика - это когда мы не слепо выбираем президента, мы это уже проходили в 2004 и 2014 году. А когда мы делаем президента подотчетным избирателям. А дальше очень простая философия. Если президент будет предлагать изменения, мы их поддержим. Если нет – мы заставим его отвечать перед избирателем".

Читайте также: "Ради мира готов на все". Вся речь Зеленского в Раде - за минуту