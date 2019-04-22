"Я спросила Вову: ты сошел с ума?" Интервью Зеленской - за минуту

Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена дала интервью BBC Україна. Готова ли она стать первой леди страны, как Зеленский объявил о намерении идти в президенты, почему отговаривать было бесполезно: самое интересное из интервью - LIGA.net пересказывает коротко.

Хочет и дальше писать сценарии. "Мы этим занимаемся уже более 15 лет... Я пишу для Вечернего квартала, а также для нового шоу Женский квартал. До этого мы писали для Вечернего Киева, начинали разрабатывать проект Рассмеши комика. Много было проектов за эти годы, но основными, конечно, являются кварталы". "Я бы хотела все-таки остаться на своей работе, если это возможно".

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А работать первой леди - не хочет. "Я об этом очень серьезно еще не думала... Для меня это очень сложно... Огромная ответственность... Владимир сказал, что ты можешь нигде не быть, полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем... Честно, я бы хотела отсутствовать. Как получится. Будем думать, разговаривать. Возможно, тут есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить".

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О выдвижении Зеленского узнала из соцсетей. "Даже не из телеобращения. Мы были на лыжах во Франции, спокойно встретили Новый год, выпили шампанского и пошли спать. А утром я в соцсетях вижу этот шквал. Спросила: а можно было меня предупредить? А он говорит: "А я тебе ничего не говорил? Я забыл". Дело в том, что они были в туре и записали это объявление в другом городе после концерта".

Хотя такие планы в семье обсуждались. "Когда я начала понимать, что есть такое в планах, как и многие близкие - сказала: "Ты сошел с ума?» Пришлось сесть и откровенно об этом поговорить... Ведь бывает так, что человека сбивает с толку окружение. Но когда я поняла, что это не так, что это действительно его решение, остается только не мешать, а поддержать".

Отговаривать было бесполезно. "Ведь он все решил. Многие упрекают, что он кого-то слушает - это не про него. Никогда он никого не слушал и не собирается. Это его черта характера".

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Упреки Коломойским - это обидно. "Есть рабочие бизнес-связи, они даже непрямые, это связи через телеканал. Мы все с вами каким-то образом связаны с олигархом. Получается, что все сотрудники фабрики Рошен подчиняются президенту. Это не совсем корректно, и это обидно, когда говорят, что им кто-то управляет. Это неправда".

Надеется, что у Зеленского получится. "Что ему удастся реализовать то, что он задекларировал... Я считаю, его основная задача - изменить отношение к политике в нашем государстве. У нас принято считать, что политические персоны находятся на Олимпе".

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Считает мужа трудоголиком. "Я провожу время с детьми, и Вова проводит. Он всегда был трудоголиком и никогда рано домой не приходил. Сейчас у него эмоционально тяжелый период, но по времени - это не очень отличается от того, что было раньше".

Сейчас он учит украинский язык. "Мы не можем ничего изменить в прошлом. Я услышала украинский язык впервые во втором классе..." "Сейчас Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который помог бы ему набрать скорость. Ведь посмотрите, Петр Алексеевич говорит всегда медленно... Владимир тоже может так говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, и в это время переводит, возникают задержки... Мы над этим работаем".

Домашние проблемы решает сама. "Я занимаюсь. У Владимира времени практически нет на это, тем более он мне полностью доверяет. Поэтому все бытовые проблемы я решаю самостоятельно. Разве что я не могу, тогда он подключается".

Отдыхают зимой - летом много съемок. "Мы всегда отдыхаем с семьей. Обычно зимой. Все катаются на лыжах, кроме меня. Я пыталась научиться, но не смогла. Мне немного страшно. Младший сын... уже второй год в их банде, поэтому они просто ждут, когда упадет снег, чтобы поехать на лыжи". "Последние пять лет мы постоянно занимаемся спортом... Это спортзал, бассейн, Вова часто ездит на велосипеде... Каждый день, кроме субботы и воскресенья, мы обязательно проводим время в спортзале".

Чья вилла в Италии - не в курсе. "Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с тех пор мы там уже не бывали. Уже три года, как мы туда не ездим".

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