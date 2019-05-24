"Я за кресло позвоночник не прогну". Интервью Луценко - за минуту

Генпрокурор Украины Юрий Луценко дал интервью LIGA.net. Читайте полную версию здесь: "Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду". Нет времени читать большой текст? Вот 12 коротких тезисов.

Останется, пока не уволит парламент. "Я за нее (должность) не прогибал и не буду прогибать позвоночник. Закон не предусматривает снять генпрокурора единолично. Есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте. Эти разговоры о том, что Коломойский, американцы, марсиане могут мне помочь остаться... Это все глупость".

О чем говорил с Зеленским. "Я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре и что еще нужно сделать. Также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники - госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей".

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Вспомнил, как звали на концерты. "Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах Квартала 95. Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами".

К Юле относится хорошо. "Стараюсь сохранять с Юлией Владимировной хорошие отношения. При этом я не исповедую ее подходы к политике - ультрапопулизма и нереальных обещаний. На этих выборах она меня атаковала крупно четыре раза... Я терпел до последнего. Когда она перешла границу, на четвертый раз ответил о "бабушке с поезда...".

Говорит, сейчас партия Порошенко в глубоком кризисе. "Два года назад я предлагал правоцентристам создать единую партию. Речь шла об объединении Народного фронта, БПП и других. К сожалению, этого не произошло. Поэтому сегодня Народный фронт, УДАР и БПП в глубоком кризисе".

Хочет национализировать медиа империю Курченко. "Актив Курченко UMH явно подлежит конфискации. Еще два года назад мы наложили арест на этот медиа-холдинг. Более того, мы попытались передать его в специальный орган, который должен управлять конфискованными активами".

В деле Гандзюк, говорит, могут появится новые подозреваемые. "Мы рассматриваем версию, что к преступлению причастны руководители государственной обладминистрации. Речь идет о главе и его заместителей. Я не исключаю, что могут появиться еще подозреваемые. Имею в виду должностных лиц, вероятно, причастных".

Директор НАБУ испортил отношения Порошенко и Трампа. "А когда присоединился еще наш неугомонный Лещенко, то между президентом Трампом и президентом Порошенко возникла очень серьезная проблема".

Зачем общался с посланником Трампа экс-мэром Джулиани. "У меня был смысл общаться с Джулиани, потому что он человек, который имеет прямой доступ к президенту США - крупнейшего нашего стратегического союзника. И я хотел активизировать отношения с правоохранительной системой США о возврате $7 млрд, которые ОПГ Януковича завели на территорию США".

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Кофе с Коломойским пить не пойдет. "Коломойский не является подозреваемым или обвиняемым, а поэтому в определенных обстоятельствах может общаться с генпрокурором. У меня есть правило: если ко мне приходят депутаты, адвокаты или просто люди, на которых уголовное производство, я никогда с ними один на один не провожу разговоров. Важно, чтобы был свидетель. Но если будет необходима встреча [с Коломойским], то один на один кофе с ним пить я не буду".

Как выводили деньги из ПриватБанка и скупали самолеты. "ПриватБанк предоставлял кредиты различным клиентам, часто связанным с бывших владельцами банка: ферросплавному заводу, химзаводу и так далее. Затем средства отправляли в оффшорные юрисдикции и там происходила прогонка средств за один день по сотне фирм. Уже оттуда эти средства выходят на американскую фирму, которая покупала на себя недвижимость в Нью-Йорке, карьер в Австралии, яхту или самолет. Общая сумма активов, таким образом, составляет около $5,5 млрд".

И говорит о прогрессе по делу убийства Шеремета. "У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом".

Полную версию интервью с Юрием Луценко: "Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду"