"Я закончу войну до конца срока". Фильм о Зеленском – за минуту

Зеленский подвел итоги первого года на посту президента

В среду, 22 апреля, в эфире общенациональных телеканалов транслировали фильм "Год президентства Зеленского", подготовленный офисом президента. В удобном кресле в кабинете на Банковой президент Владимир Зеленский рассказывал о своих успехах за первый год каденции. LIGA.net выбрала девять самых интересных тезисов.

Хочет "идеальное" правительство. "У нас нет неприкасаемых. И это касается правительства…Я уверен, что президент должен за этим следить. Если кто-то из министров завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять и делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство".

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Жалуется, что не может уволить главу госкомпании. "Ты не можешь просто сменить руководителя госпредприятия, потому что есть набсовет. Набсовет берет какого-то руководителя, который брал все эти пять лет. Когда мы его увольняем – начинается конкурс. Это все делается для того, чтобы нельзя было уволить человека, когда он ничего не делает. Конкурс оценивает комиссия из людей, которых те или иные политические силы когда-то поставили".

Для "весны посадок" нужно влиять на силовиков. "Часть граждан говорит: "Где посадки?"…Но когда я начинаю звонить кому-то из наших правоохранителей и спрашивать, где результат, другая часть граждан начинает говорить: "Ты президент, это не твои полномочия"…Чего они хотят больше: посадок или влияния президента? Влияния президента с точки зрения, что этого человека надо посадить, а эту не надо трогать – такого влияния нет. Но каждую неделю вызывать их и спрашивать, где результат – я уверен, что такое влияние должно быть. Я уверен, что именно такой контроль от президента хотят видеть люди".

Допускает увольнение Венедиктовой. "Был один генпрокурор, он показал результат. Результат был низкий. Поэтому уволен этот генпрокурор, взяли другого…другую. Будем смотреть и ждать результата. Если она не покажет результат – будет третий генпрокурор".

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И выступает за перезагрузку судов. "Пашинский, Свинарчуки и еще много других фамилий, и уголовные авторитеты есть. Хорошо поработала Служба безопасности Украины. А потом их отпускают суды. Судебную систему в Украине нужно полностью перезагрузить".

Мечтает о государственной авиакомпании. "Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines. Государство готов выделить на это деньги. Мы построим авиакомпанию и сделаем заказ "Антонову".

И хочет электронных выборов президента. "Одна из главных задач – выборы следующего президента должны быть электронными, как в некоторых странах. В Эстонии они и так выбирают, и в электронном виде".

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Критикует медреформу. "Мы видим сейчас, что после коронавируса нужно изменить полностью подход, мы только сейчас понимаем, что у нас есть. Я вам честно скажу, у нас кроме медиков, действительно, одних из лучших в мире, у нас ничего другого нету. Вот и вся медицинская реформа".

До 2024 года война на Донбассе точно закончится. "Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год и если минский процесс не будет работать, то мы будет менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел".

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