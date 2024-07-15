"У нас есть задача сделать Резерв+ цифровой альтернативой ТЦК, – говорит LIGA.net заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко. – Чтобы люди смогли получить в приложении Резерв+ все сервисы, которые сейчас существуют только оффлайн".

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Резерв+ уже имеет абсолютное лидерство в обновлении данных, рассказывает чиновница. В Минобороны думают, как добавить в приложение функции подачи заявки на бронирование и отсрочку.

Следующим этапом развития мобилизации станет рекрутинг в Резерв+, объясняет Черногоренко: "Человек сможет в несколько кликов выбрать себе вакансию в бригаде, связаться с командиром и подписать контракт".

Какие функции планируют добавить в Резерв+, будет ли бронирование онлайн и что поможет побороть армейскую бюрократию – Екатерина Черногоренко рассказала в интервью LIGA.net.

"Скоро запустим еБронирование"

– Сколько людей уже обновило свои данные через приложение Резерв+?

– Резерв+ работает меньше месяца и мы каждый день замеряем статистику. На 13 июля именно через приложение обновили свои данные 2 965 081 человек, через ЦНАП – 1 122 537, через ТЦК – 604 209.

Резерв+ имеет абсолютное лидерство в обновлении данных.

- Помогает ли цифровизация снизить нагрузку на ту же работу ТЦК? Если да – в чем это проявляется?

– Мы прошли несколько этапов. Первый – создание реестра Оберег. Вся информация о мобилизационном потенциале хранилась на бумажных носителях в ТЦК. Это были бумажные карточки. Нам нужно было сэкономить ресурсы государства, граждан, ТЦК, снизить количество ошибок и коррупционные риски. Потому и создали единый государственный электронный реестр военнообязанных, резервистов, призывников [Оберег. – Ред]. В нем содержатся оцифрованные данные о военнообязанных.

Следующим шагом стала задача разработки электронного военного документа. Поэтому начали работу над приложением Резерв+. Законодательство требовало, чтобы военнообязанные обновили свои данные за 60 дней. Оффлайн за это время это было бы невозможно. Если бы 2 млн человек пошли в ТЦК, это заняло бы более 200 дней.

"За месяц после запуска мы добавили возможность формировать электронный военный билет в Резерве. 2,37 млн граждан уже его сгенерировали".

- Может ли Резерв+ частично заменить ТЦК?

– Есть задача превратить Резерв+ в цифровую альтернативу ТЦК и СП. Где люди смогут получить все сервисы, которые сейчас существуют только в автономном режиме. Также хотим изменить философию относительно наболевшего вопроса отсрочки от мобилизации и бронирования.

"Скоро мы запустим вместе с Минэкономики и Минцифрой еБронирование. Это будет очень быстро – несколько минут с отображением готового статуса бронирования в Резерв+".

Очень горячим запросом есть отсрочка. Сейчас для этого есть несколько оснований. К примеру, когда у военнообязанного рождается третий ребенок, он имеет право на отсрочку. Сейчас нужно идти и писать заявление.

Хотим, чтобы человек заходил в Резерв+, делал запрос в госреестр, и после подтверждения автоматически получал отсрочку. Если хочет отказаться от нее – только тогда идти с заявлением физически.

– Кто разрабатывал Резерв+ и во сколько денег это обошлось?

– Ноль государственных средств. Минобороны не осуществляло закупки по разработке этого программного обеспечения.

У нас был очень короткий срок – буквально месяц. Понимали, что нужно привлекать наших партнеров, доноров, благотворительные фонды.

Программное обеспечение министерство получило по договору пожертвования от общественной организации Офис эффективного регулирования BRDO, оно профинансировано в рамках поддержки DefDev – благотворительного фонда развития обороноспособности.

Это была прозрачная процедура, и это распространенная практика.

Все процедуры проверки программного обеспечения, юридического оформления были полностью выполнены Министерством обороны. То есть, здесь нет нарушений закона и потенциальных уязвимостей.

- Правильно ли утверждать, что военнообязанный через Резерв+ обновляет данные в системе Оберег?

– По состоянию на сегодняшний день монопольное право по внесению данных в бумажную карточку и реестр Оберег имеет исключительно работник ТЦК и СП. Однако мы получали много запросов по поводу того, что не удобно стоять в очередях, неудобно идти физически в ТЦК. Поэтому мы совершили на уровне государства обмены между реестрами и обмены базами данных.

Например, мы внесли 340 000 записей о бронировании. Просто пошли в Министерство экономики как к единственному источнику о приказах по бронированию, получили в них эту базу и осуществили записи в Оберег. Так и должно работать цифровизация.

Есть амбиция, что в Резерв+ военнообязанный сможет делать запросы в крупные госреестры. Получить данные, оставить их в Оберег и автоматически отобразить. Пока такую функцию можем делать по налоговому коду. За счет этого исправляем ошибку, что некоторые военнослужащие не сняты с учета.

"Мы видим, что до 80% данных, необходимых для обновления, мы можем собрать в реестрах. И наш план – чтобы человек сам мог запросить эти данные. Это сделает Резерв+ цифровой альтернативой ТЦК".

Электронная очередь, рекрутинг и онлайн-отсрочка

- Что такое рекрутинг в Резерв+ и как он будет работать?

– Это следующий большой этап развития мобилизации. Человек сам, понимая, какие у него навыки, где он будет наиболее эффективен, сможет выбрать себе вакансию в бригаде, связаться с командиром. И быстро мобилизоваться или подписать контракт.

"Потому что не должно быть истории, когда человек добровольно желает мобилизоваться, но вынужден ждать очереди. Доброволец должен пройти все процедуры в режиме аэропорта: чек-ин, чек-аут".

- Насколько много людей не смогли обновить данные через Резерв+ и должны физически идти в ТЦК? Почему существует проблема?

– Здесь нужно разделить сразу две разные проблемы. Первая и главная функциональность Резерва – обновить данные в течение 60 дней. Ты обновляешь данные, система по тебе фиксирует метку времени.

Много запросов было от пользователей: я обновил данные – номер телефона, почту и место жительства – почему у меня статус "данные уточняются"? Уточняются не те данные, которые вы внесли, а данные в реестре Оберег. А что касается контактных данных – это автоматический функционал. Заполнил – и выполнил свое обязательство.

О бронировании, ВЛК, ошибках в данных – Резерв+ транслирует данные, которые заносят ТЦК в Оберег. Если что-то не так, это можно исправить путем похода в ТЦК или обращения в приложение.

– Можно ли будет подавать запросы об отсрочке онлайн?

– Есть основания для отсрочки, которые мы сможем быстро реализовать.

Это трое детей, статус студента. То есть то, относительно чего у государства уже есть реестры. Есть ряд оснований, по которым нет данных. Например, отсутствует единая централизованная база, которая быстро предоставит нам возможность получить информацию по уходу за человеком с инвалидностью.

"Мы планируем, чтобы это была не просто заявка онлайн, а сразу статус. Есть основание, – мы зашли в реестр, проверили, что действительно есть родственная связь и инвалидность. И сразу отразили в Резерв+. Но это наша домашняя задача".

Уже получилось сделать электронное бронирование, и это исправит множество проблем. У нас есть электронная очередь, поднятая вместе с запуском Резерв+. Мы сейчас добавляем все услуги в эту очередь и сможем формировать временной слот, чтобы человек пришел в определенное время.

– Много жалоб, что электронная очередь не работает. Как это исправить?

– Мы сделали форму обратной связи, по которой можно обратиться в любой ТЦК, если в выбранное время человека не принимают. Мы эти обращения передаем командованию Сухопутных войск, потому что ТЦК – их вертикаль. Они перегружены, но мы ежедневно на связи и пытаемся решать эти вопросы.

"Хотим поставить терминалы, которые будут выдавать талончики в очередь. Так будем иметь электронную модерацию очереди. Не будет никаких списков от руки. Мы на это закладываем где-то полгода".

- В разных приложениях и реестрах – огромный объем персональных данных. Как проработали защиту, чтобы не было утечки в ту же РФ?

– Резерв+ не сохраняет никаких данных. Здесь нет площади для уязвимостей. Все данные хранятся в защищенном реестре Оберег. Это закрытый контур. Делаем все, чтобы это была суперзащищенная база.

Мы привлекли несколько государственных команд по защите данных, мониторим и предупреждаем потенциальные риски. Пока получается.

"Бумажная армия должна исчезнуть"

- Армия+ это приложение, которое призвано помогать уже военным. Какие вопросы оно решит и когда заработает?

– В первом релизе Армии+ мы предоставим военнослужащим возможность писать электронный рапорт. Это большой процент ежедневных рутинных процессов военнослужащих – рапорты от руки. В несколько кликов рапорт можно будет заполнить и отправить командиру. Он нажал зеленую галочку, и все двигается быстро.

Также запускаем обратную связь с военными через опрос.

Следующая его фаза жизни – зарплата, отпуск, курсы повышения квалификации. Всё это будет в одном месте. Это будет некий мобильный ассистент военнослужащего. Уже в июле его запустим – сначала для ВСУ, а затем для всех сил обороны.

– То есть бумажную копию этого рапорта уже не нужно будет физически иметь, будет достаточно исключительно электронного?

- Именно так. Система электронных рапортов уже разработана. Армию+ помог сделать центр масштабирования технологических решений Генерального штаба. Это тот случай, когда военные производят цифровые продукты для военных. Мы делали глубинные интервью с военными, анализировали несовершенно работающие процессы.

Именно рапорты являются постсоветской бюрократической сущностью, которая часто парализует работу наших воинских частей.

"Доля нерассмотренных рапортов существенно снизится, а процесс согласования или возвращения на доработку будет сокращен до нескольких кликов".

– Когда это заработает?

– Должны принять законодательство, которое приравняет электронные рапорты к бумажным. После чего производим пилотный запуск в определенных бригадах.

– Что еще будет в Армии+?

– Еще один горячий запрос от военных – это списание имущества. Этот функционал будем добавлять в приложение в последующих релизах.

– Как будут защищены эти данные?

– Работаем с центром кибербезопасности Минобороны. Учредили единый центр реагирования на киберинциденты совместно с Генштабом.

– Если командир не будет подписывать электронный рапорт долгое время, кто будет следить за выполнением этих сроков?

– Представить, что командир затягивает или не подписывает электронный рапорт, очень сложно. Потому что он поступает с меткой времени.

Если командир просрочил свой долг подписать рапорт по уважительной причине, тогда вопросов нет. Но если это сознательно саботаж, то ситуация передается руководству.

У нас будет работать техническая служба поддержки, мы сможем со стороны Министерства обороны к таким командировам обращаться и направлять запрос, почему саботируется подписание рапорта.

Но я не думаю, что это может быть распространенной практикой.

- Военные часто шутят об украинской бумажной армии – обилии бумаг. Сможем ли это преодолеть?

– Должны. Армия+ это шаг в этом направлении. Это фундамент для того, чтобы все бумажные процессы либо были уничтожены, либо были переведены в цифру. То же списание – процесс, который сейчас сломан и неэффективен. Когда переведем его в цифру, через полгода военные и не вспомнят, что было иначе. Это как показать электронный паспорт в Дии.

"Украинская бумажная армия должна быть трансформирована в правильные цифровые процессы, прозрачные, быстрые и не отвлекающие военного от выполнения боевой задачи".

В ближайшее время мы отменим 11 бумажных журналов, которые вручную нужно было заполнять. Их можно будет вести в электронном формате. И так будем делать со всем, что неудобно.