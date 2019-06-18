Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.06.2019, 09:09

Зеленский Коломойскому должен. Интервью основателя 1+1 за минуту

Зеленский Коломойскому должен. Интервью основателя 1+1 за минуту - Фото
Александр Роднянский (Фото - instagram Роднянского)

В чем сложность отношений Зеленского и Коломойского, чем опасен олигарх для новоизбранного президента, и как почему власть его обязательно изменит

Основатель канала 1+1, кинопродюсер Александр Роднянский дал интервью изданию Meduza. Беседа состоялась в конце мая в рамках подготовки документального фильма о Владимире Зеленском. Вчера была опубликована полная версию разговора. Роднянский - человек, который привел Зеленского в "большое" телевидение в начале нулевых, и он же долго и болезнено продавал 1+1 Игорю Коломойскому.

LIGA.net выбрала из очень большого интервью самые важные высказывания о президенте и олигархе. 

Зеленский и братья Шефиры - одно целое. "(Квартал 95) всегда были командой — там не было отдельно Зеленского. Были Шефиры и Зеленский, никогда он не существовал отдельно".

Коломойский - один из настоящих акционеров Квартала. "Возвращение (После возвращения из Москвы, программы Квартала изначально выходили на 1+1, а потом на Интере) на 1+1 было связано с деловыми отношениями с Игорем Коломойским, который стал владельцем 1+1. В 2009 году Коломойский купил часть Квартала 95, и они вернулись на канал. От них во многом зависел успех и доля канала. И, конечно, роль, которую они играли для 1+1, была колоссальна всегда".

Читайте также: "Я очень люблю Зеленского. Очень". Интервью Гордона - за минуту

Квартал 95 стал политическим театром. "Они превратились в регулярный политический театр в Украине. Это настоящая политическая сатира, намного острее, чем в России, и они позволяли себе шутить над всеми. Этот многолетний театр политической сатиры превратил их в очень значимое явление в стране".

Читайте также
"Юнкер - классный, теплый дядька". Интервью Зеленского за минуту 06.06.2019"Не договоримся - объявим войну". Интервью Шефира - за минуту 31.05.2019Саакашвили сказал, зависит ли Зеленский от Коломойского 30.05.2019

Зеленский мог появиться в ответ на "баллотирование" Вакарчука. "Появление Зеленского воспринималось как ответ Коломойского своему извечному оппоненту и другу Виктору Пинчуку. Потому что не состоявшееся выдвижение Вакарчука связано было с Пинчуком".

Зеленский отклеился от Коломойского. "Зеленский оказался вдруг сам по себе, отдельным человеком. Он отклеился от Коломойского, с которым был вначале и с которым, конечно, связан, склеен жестко. Как ни удивительно для оппонентов Зеленского, но расхождение явно наметилось. В общественном восприятии он, на мой взгляд, никак не марионетка".

Тем не менее, Коломойский близко. "С Коломойским договориться, поверьте, — серьезная проблема. Он Коломойскому должен. Ну, как? Слушайте: канал, деньги, охрана...Коломойский - его постоянный бизнес-партнер, которому наверняка он что-то должен. Коломойский — сложный, многого желающий добиться партнер. В этих обстоятельствах, Зеленский и вся его команда понимают и опасность, и сложность абсолютной зависимости от Коломойского".

А что же сам олигарх? "Коломойский - очень умный человек, который тонко чувствует психологию. Он мог быть жесточайшим рейдером, мог быть вполне легко договаривающимся бизнес-партнером. Но при этом всегда, естественно, срывался на реализацию своих собственных интересов. У него были конфликты со всеми главными игроками Украины и России".

А другие? "Ахметов, по разным оценкам, контролирует 30% ВВП страны и 50% валютных поступлений. (А также) Фирташ, живущий сейчас в Вене. Пинчук, Коломойский с Боголюбовым. Это крупнейшие сегменты украинской промышленности и власти, всегда репрезентируемые в правительстве, в парламенте, в большей или меньшей степени влияющие на президента. И естественно владеющие полностью медиа".

Сериал Слуга народа стал общественным явлением. "Понятно, что Слуга народа - это гипертрофированная реакция на состояние дел в Украине. Сериал стал общественным явлением. Конечно, это сработало в его (Зеленского) пользу. Не просто потому, что он склеился со своим экранным героем по фамилии Голобородько. Все точно знали, что пора в стране произойти тому самому эксперименту, который произошел на экране. Но только всерьез".

Зеленский - не Рейган. "Сравнение его с Рейганом - детское. Потому что Рейган был чиновником...долгие годы. Конечно, он (Зеленский) никоим образом не Рейган. И у него нет ясности по огромному кругу важнейших вопросов жизни страны. Есть просто чудовищное несогласие с тем, как было".

Власть обязательно изменит Зеленского. "Это, конечно, произведет, те самые психологические изменения, которые всегда производит с любым человеком власть. Произойдет ли это через полгода, через год, уж не знаю, но они произойдут. Ребята это понимают, поэтому они утверждали, что главная их задача - обратите внимание - это сменить тональность власти. Не просто характер, структуру, систему отношений — тональность власти".

Читайте также: "Юнкер - классный, теплый дядька". Интервью Зеленского за минуту

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, за минуту, Александр Роднянский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Витрина Рады: узнать и сравнить ДНК проходных партий за минуту
Политика Витрина Рады: узнать и сравнить ДНК проходных партий за минуту
Политика
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 