Зеленский Коломойскому должен. Интервью основателя 1+1 за минуту

Основатель канала 1+1, кинопродюсер Александр Роднянский дал интервью изданию Meduza. Беседа состоялась в конце мая в рамках подготовки документального фильма о Владимире Зеленском. Вчера была опубликована полная версию разговора. Роднянский - человек, который привел Зеленского в "большое" телевидение в начале нулевых, и он же долго и болезнено продавал 1+1 Игорю Коломойскому.

LIGA.net выбрала из очень большого интервью самые важные высказывания о президенте и олигархе.

Зеленский и братья Шефиры - одно целое. "(Квартал 95) всегда были командой — там не было отдельно Зеленского. Были Шефиры и Зеленский, никогда он не существовал отдельно".

Коломойский - один из настоящих акционеров Квартала. "Возвращение (После возвращения из Москвы, программы Квартала изначально выходили на 1+1, а потом на Интере) на 1+1 было связано с деловыми отношениями с Игорем Коломойским, который стал владельцем 1+1. В 2009 году Коломойский купил часть Квартала 95, и они вернулись на канал. От них во многом зависел успех и доля канала. И, конечно, роль, которую они играли для 1+1, была колоссальна всегда".

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Квартал 95 стал политическим театром. "Они превратились в регулярный политический театр в Украине. Это настоящая политическая сатира, намного острее, чем в России, и они позволяли себе шутить над всеми. Этот многолетний театр политической сатиры превратил их в очень значимое явление в стране".

Зеленский мог появиться в ответ на "баллотирование" Вакарчука. "Появление Зеленского воспринималось как ответ Коломойского своему извечному оппоненту и другу Виктору Пинчуку. Потому что не состоявшееся выдвижение Вакарчука связано было с Пинчуком".

Зеленский отклеился от Коломойского. "Зеленский оказался вдруг сам по себе, отдельным человеком. Он отклеился от Коломойского, с которым был вначале и с которым, конечно, связан, склеен жестко. Как ни удивительно для оппонентов Зеленского, но расхождение явно наметилось. В общественном восприятии он, на мой взгляд, никак не марионетка".

Тем не менее, Коломойский близко. "С Коломойским договориться, поверьте, — серьезная проблема. Он Коломойскому должен. Ну, как? Слушайте: канал, деньги, охрана...Коломойский - его постоянный бизнес-партнер, которому наверняка он что-то должен. Коломойский — сложный, многого желающий добиться партнер. В этих обстоятельствах, Зеленский и вся его команда понимают и опасность, и сложность абсолютной зависимости от Коломойского".

А что же сам олигарх? "Коломойский - очень умный человек, который тонко чувствует психологию. Он мог быть жесточайшим рейдером, мог быть вполне легко договаривающимся бизнес-партнером. Но при этом всегда, естественно, срывался на реализацию своих собственных интересов. У него были конфликты со всеми главными игроками Украины и России".

А другие? "Ахметов, по разным оценкам, контролирует 30% ВВП страны и 50% валютных поступлений. (А также) Фирташ, живущий сейчас в Вене. Пинчук, Коломойский с Боголюбовым. Это крупнейшие сегменты украинской промышленности и власти, всегда репрезентируемые в правительстве, в парламенте, в большей или меньшей степени влияющие на президента. И естественно владеющие полностью медиа".

Сериал Слуга народа стал общественным явлением. "Понятно, что Слуга народа - это гипертрофированная реакция на состояние дел в Украине. Сериал стал общественным явлением. Конечно, это сработало в его (Зеленского) пользу. Не просто потому, что он склеился со своим экранным героем по фамилии Голобородько. Все точно знали, что пора в стране произойти тому самому эксперименту, который произошел на экране. Но только всерьез".

Зеленский - не Рейган. "Сравнение его с Рейганом - детское. Потому что Рейган был чиновником...долгие годы. Конечно, он (Зеленский) никоим образом не Рейган. И у него нет ясности по огромному кругу важнейших вопросов жизни страны. Есть просто чудовищное несогласие с тем, как было".

Власть обязательно изменит Зеленского. "Это, конечно, произведет, те самые психологические изменения, которые всегда производит с любым человеком власть. Произойдет ли это через полгода, через год, уж не знаю, но они произойдут. Ребята это понимают, поэтому они утверждали, что главная их задача - обратите внимание - это сменить тональность власти. Не просто характер, структуру, систему отношений — тональность власти".

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