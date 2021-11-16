Бывший руководитель МВД рассказал об отношениях с Зеленским после отставки, враждебности Ермака и сентиментах к Ахметову

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал большое интервью Украинской правде. Прошло всего четыре месяца с момента отставки, а он уже не сдерживает себя в заявлениях в адрес президента Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака.

Как Аваков ушел с должности, в каких отношениях теперь с Зеленским, общается ли с олигархом Ринатом Ахметовым и почему СНБО превращается в политбюро времен СССР: пересказываем интервью за минуту.

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Ушел из-за окружения Зеленского. "Когда количество прихлебателей и негодяев, которые в ушки вкладывают разные вещи, перевалило за грань, и у президента не хватило, возможно, желания этому оппонировать – я понял, что настал момент, когда нужно прощаться".

И инцидентов с нардепами СН. "К тому времени было два или три подряд инцидента, когда патрульные задерживали депутатов... Это все вызвало, так сказать, волну возмущения в окружении Зеленского. Товарищ Арахамия на эту тему очень возбухал. Потом много фантазировал на эту тему, что я дал... специальное задание – следить за всеми депутатами".

"И у меня был похожий разговор с президентом на эту тему... Я не скрывал раздражения, и он тоже не скрывал своего раздражения. Где-то вот в эти дни я понял, что, наверное, надо как-то заканчивать".

Голоса за отставку собирал сам. "Договаривался с депутатами, чтобы голосов хватило для отставки. Вечером обзванивал всех руководителей групп, говоря: "Слушайте, надо дать голоса". Это, конечно, было очень смешно".

Ермак относится враждебно. Почему – не знает. "Ермак – очень закрытый человек... Я не знаю, почему Ермак относится враждебно. Мы с ним все время относились друг к другу с уважением... А потом он стал руководителем Офиса и начал меняться. Пришлось знакомиться с ним заново".

А к Сергею Шефиру есть "сентимент". "Шефир – один из взрослых умных людей в окружении Зеленского, понимающий, как опасно не учитывать балансовые мысли, мнения профессионалов. И он всегда такой в хорошем смысле "премудрый пескарь" Салтыкова-Щедрина. Отсюда я имею к нему определенный сентимент... Я с ним не фильтрую разговор".



Ахметов – "важный элемент". "Я в нормальных отношениях с Ринатом Леонидовичем. У меня определенный сентимент, потому что в 2014 году в Мариуполе была проведена наша ключевая операция с полком "Азов" и Вооруженными силами... По моей работе мне было интересно с ним говорить раз в несколько месяцев. Это добавляло мне к моему представлению о событиях – и с ним, и с Пинчуком".

"Для власти важно держать с ним коммуникацию... плательщик налогов номер один в стране, да и экспортных платежей. Это важный элемент".

Продолжит политическую активность. "Буду уделять внимание, но не проектам, не собственной партии или партии быстрорастущего Разумкова или Гройсмана. Я хочу заниматься тем, чтобы все эти здоровые политики научились находить общий язык".

"Мне не очень интересно быть в парламенте, за партой для создания законодательных актов. И я не хочу никого обманывать. Может быть, мне не нужно идти в парламент", – Аваков об амбициях.

С Порошенко "ведут себя культурно". "Порошенко лжет, как дышит (когда говорит, что Аваков подыграл Зеленскому на выборах. – Ред.)... Я ему не друг и не симпатик, но мы здороваемся, прощаемся, ведем себя культурно, что-то можем обсудить".

Зеленский переходит к авторитаризму. "Выработалась такая авторитарная манера. Он человек положительных качеств, но затащил себе в эту ловушку. И из нее трудно выйти".

СНБО превращается в политбюро. "Это, по сути, зеркало, как Зеленский представляет себе идеальную власть... Никто не знает (на СНБО), какая повестка дня, когда документы написаны... И когда кто-то там начинает не в ту степь, его одергивают или суровым взглядом смотрят, или игнорируют".

"Санкции против Медведчука прекрасно зашли обществу. Очень радикальное, правильное, быстрое решение. Все, что дальше – проблема".

А вот санкции против Фукса – ошибка. "Это были абсурдные санкции. То есть они просто посмотрели в воздух, ткнули и попали в Фукса – для профилактики, чтобы все олигархи знали, давайте мы введем вам санкции".

Данилов должен этому противостоять. "Я считаю, что Данилов должен возражать развитию СНБО через механизм огульных, подменяющих решение суда санкций – это слишком. Это переход граней".

Но не будет. "Он вертикальный президенту. Он – зеркало президентских ожиданий в этом смысле".

Не верит во второй срок Зеленского. "Чтобы попасть на второй срок, ему нужно серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов".

Дело Шеремета превратилось в политический процесс. "И вдруг мы видим госпожу Дугарь, которая ходит к Ермаку на совещания. Мы видим господина президента, который переписывается с ней". "Мое мнение, что все эти люди были исполнителями. И именно этот эпизод и направился в суд".

Может быть, причастна СБУ. "У меня есть такая мысль (что подозреваемые сотрудничали со Службой безопасности Украины. – Ред). Могли знать, а могли и не знать до конца, с кем они это делают. Кто им это дело заказал, по какой процедуре – это отдельный разговор".

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