Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка дал первое после отставки интервью. Пересказываем в 11 коротких тезисах

24 марта на Youtube-канале журналистки Алеси Бацман вышло интервью с экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой. Записывалось оно в режиме видеоконференции, а сам Рябошапка с семьей сейчас находится во Франции, где у него есть дом. Кто стоит за его отставкой, что ждет Петра Порошенко при новом генпрокуроре и когда вернется в политику: LIGA.net выбрала 11 главных тезисов с интервью Рябошапки.

Считает, что его "принесли в жертву". "Тут совпали интересы многих людей: начиная от тех, кто хотел бы занять мою должность и тех, кто занял должность Андрея Богдана, а также людей, которые делегировали ранее своих прокуроров в органы прокуратуры, которых мы начали увольнять… Кроме того, много людей, которых называют олигархами, почувствовали, что Офис генпрокурора и НАБУ могут быть угрозой для них. И наложился политический фактор, когда надо было кого-то принести в жертву ради рейтинга".

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А его отставка – часть сценария. "За неделю до заседания Рады на фракции обсуждается кандидатура нового генпрокурора. Никого не интересовали мои ответы на вопросы депутатов. Это все было срежиссировано. Были разосланы "темники" депутатам от СН каким образом объяснять, что якобы у них демократия".

Новый генпрокурор – не лучший выбор. "В команду Владимира Зеленского ее (Ирину Венедиктову – ред.) привел Руслан Стефанчук, с которым они достаточно близко знакомы. Кто лоббировал ее назначение? Мне сложно сказать, почему президент принял именно такое решение и почему назначили ее. Я думаю, что это далеко не наилучший выбор".

А подозрение Порошенко – "юридический треш". "То, что было предложено подписать - это, на самом деле, юридический треш, который не выдерживает никакой критики… То, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований - не было никаких доказательств, которые бы подтверждали эти действия".

Но Венедиктова готова подписать все, что надо. "Я думаю, она готова подписать все что угодно и о чем ее попросят те, кто привел ее на эту должность".

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Однако, ОП не определяет, кого "сажать". "Помните, была первая встреча президента с руководителями САП и НАБУ. Речь не шла о фамилиях. Речь шла о том, что должна быть справедливость и должны быть наказаны причастные к коррупции…Офис президента не имеет ни полномочий, ни прав определять того, кого нужно грубо говоря "сажать" в тюрьму".

К прослушке Гончарука причастны "слуги народа". "Это производство расследует СБУ. И когда мы с ними общались, они показывали доказательства, которые могут свидетельствовать о причастных к прослушиванию. В том числе и несколько нардепов…К сожалению, из той фракции, которую Бужанский (нардеп от Слуги народа – ред.) называет своей командой".

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Скоро могут быть названы заказчики убийства Гандзюк. "Дело Екатерины Гандзюк фактически было заведено в тупик. Нам удалось его активизировать… Мне кажется, что скоро Украина может узнать имена заказчиков этого убийства. Мы не можем пока говорить о них публично, потому что это может повлиять на результаты следствия".

Планирует вернуться в политику. "Пока мы планируем с коллегами создать экспертную платформу…И уже потом двигаться на основе определенных предложений, возможно, в другие политические проекты. Пока у меня четкого ответа, на какую должность и когда именно, но такие планы есть".

И привлечь к этому Гончарука. "Я бы хотел работать вместе с ним. Мне кажется, этот человек имеет огромный потенциал".

Также хвалит Богдана. "Я согласен с тем, что один из политиков назвал Богдана человеком, который мыслит масштабно. Очень важно в Андрее, что он очень "украинский" и патриотичный…У него очень хорошее стратегическое видение. Я думаю, что мало людей в стране, которые могут так широко и стратегически смотреть в будущее".

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