"Зеленскому надо снять розовые очки". Интервью Бессмертного - за минуту

Президент Владимир Зеленский отстранил Романа Бессмертного от переговоров в минском формате. Это произошло всего через 36 дней после назначения, когда оккупационные войска обстреляли украинские позиции во время так называемого перемирия в Донбассе - погибли четверо морпехов, а Бессмертный заявил, что нужно уходить из Минска. Что не так с позицией Украины и переговорами в Минске, и почему Зеленский плетется в хвосте: Бессмертный дал интервью Главкому, мы отобрали самое важное.

С Зеленским встречался лишь однажды. "Через несколько дней после назначения... Мы встретились, поздоровались, он поблагодарил за то, что я вместе работаю в команде. Я ответил, что также рад возможности работать в направлении, которое хорошо знаю. В ходе встречи я несколько раз возразил: господин президент, я не доверяю русским".

Дискутировал, но конструктивно. "Наша встреча с президентом показала, что он нуждается в объективной информации. Поэтому я говорил, как надо делать, а не критиковал... Безусловно, к принятому главой государства решению (об отставке привели мои высказывания и по ситуации возле Павлополя, и по ситуации с телевизионными квотами на украинский язык. В конце концов это была хоть косвенная, но дискуссия с президентом и его окружением. Думаю, она сыграла ключевую роль".

Теперь обижен. "Я последние полтора месяца серьезно работал, выписывал эти вещи, размышлял над механизмами их внедрения. Так случилось, что сейчас это оказалось никому не нужным. Меня это внутренне серьезно цепляет, я не просто пришел бла-бла-бла... Поэтому подобные решения (президента) неприятные для меня. Трудно осознавать, что может так случиться, что мы потеряем еще пять лет".

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Нужно уходить от Минска. "Просто бежать из-под давления Минского формата. Его необходимо делать или действенным, или же предлагать другие подходы... Если мы не будем жесткими, Минск будет оставаться безрезультатным. Напомню, что параллельно в Минске заседает еще одна переговорная группа по вопросам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Знаете сколько лет работает эта группа? 28!".

Это тупик. "Не знаю, кто водил той рукой и кто руководил теми мыслями, которые завели ситуацию в тупик, а это тупик. Так я охарактеризовал нынешний минский процесс... Мое мнение от начала появления в этом процессе была такова: позиция Украины должна быть жесткой, но конструктивной. Сейчас она не является ни жесткой, ни конструктивной".

Многое зависит от Зеленского. "Я верю в то, что желание завершения войны у президента победит, и он найдет в себе силы набрать людей, которые не льстят, а говорить ему правду. Если этого не произойдет, то этот тупик будет трагедией для сотен тысяч людей".

Ему пора снять розовые очки. "От тебя зависят судьбы миллионов людей. Если ты решил стать президентом, то должен знать ответ на главный вопрос - войны и мира". "Чем дальше ситуация будет развиваться, тем больше розовые очки украинского президента будут становиться темнее. Я бы рекомендовал их снять сразу, но для этого надо иметь определенное мужество признать собственную неправоту".

Русские понимают только силу. "С русскими договориться можно только через силу. Но здесь есть нюанс. На оккупированных территориях у нас есть союзник - граждане Украины, в том в числе и в Крыму, в том числе и крымские татары. Мы недооцениваем фактор граждан Украины, которые живут в оккупированных районах Донбасса и Крыма. И мы не понимаем пока из Киева, что это наша сила, а не проблема".

С Донбассом нужен диалог. "Я шестой год вооруженного конфликта говорю о необходимости общения граждан с одной стороны и с другой стороны. В законопроекте (Бессмертного о реинтеграции Донбасса) вы найдете такой инструмент. Почему меня задело это увольнение? Потому что я нашел ответ на этот вопрос, вопрос о том, как восстановить этот диалог с другой стороной".

Амнистия тоже неизбежна. "Но это только в отношении отдельных категорий обвиняемых. Общей амнистии Украины провести не может. Ведь есть военные преступления или преступления против человечности, которые не подпадают под амнистию, не имеют срока давности".

Но не для всех. "Например, родителей посадили в погреб. А сыну сказали, что если он не возьмет оружие и не пойдет служить, то их убьют. Другой вариант, нужно было выжить, есть и пить, пришлось взять в руки оружие и пойти, скажем, в охранники... Все это - вещи, на которые давным-давно в мире составлены категории. И никто в Украине не позволит расширять этот список... Надо думать, как проводить амнистию".

Пока Зеленский плетется в хвосте. "Итак, (между Путиным и Зеленским по телефону после гибели военных во время так называемого перемирия) состоялся разговор. Украинская сторона дала минимум информации. Затем появились пресс-релизы российской стороны, из которых мы узнали, что не четыре морпеха погибли, а украинцы обстреливали социальные объекты в Горловке... Так скажите мне, какой результат получил Зеленский и украинцы? 19 августа Путин встретится с Макроном, после этого встретится Зеленский с Макроном, я надеюсь. Так что Макрон скажет Зеленскому во время встречи? Мы все время плетемся в хвосте".

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Повторяет ошибки Порошенко. "Я думаю, изначально у него (Зеленского) существует ошибочная установка, что Москва все может решить. У предыдущего президента была ошибочная установка, что Берлин может решить за нас вопросы".

Никакой команды в Минске нет. "Есть представитель трехсторонней группы... Кучма - это что-то одно. А есть представители в подгруппах - это что-то другое. Координация между ними разрушена... Никакой коммуникации не было с 2016 года".

Нет даже дипломатических паспортов. "Вспомните, как не сразу членов трехсторонней контактной группы пропускали в Минск, задерживали на границе. Люди не имеют даже дипломатических паспортов. Все из-за отсутствия статуса... Эти люди - заложники отсутствия у них статуса, отсутствия институциональной модели их сопровождения".

Все будет Медведчук. "(Зеленский) сказал, что в услугах Медведчука не нуждается. Но как я понимаю из всего, таки нуждается". "У меня в прошлую пятницу, 9 августа, были депутаты из фракции Слуга народа. Я от них впервые услышал, что представитель ОПЗЖ, не знаю в силу каких причин, но должен возглавить комитет (по Донбассу). Если это так, то Бессмертному тем более места в этом процессе нет. Я Зеленскому говорил, что Медведчук уже спасал Стуса, Кучму, военнопленных, теперь он будет спасать Донбасс и Украину".

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Россия готовится. "Вспомните риторику Рейган-Горбачев. Это свидетельствует, что Россия на завершающем этапе испытания всех систем... Это новое прочтение гонки вооружений, не просто обычных вооружений, а ядерных". "Посейдон, Буревестник, запускаются подводные лодки, несущие Лошарик. Это принципиально другие виды вооружения. Это искусственный интеллект, это крылатая ядерная ракета, это глубоководное разведывательное судно, это несущие транспортирующие инструменты нового поколения".

А мир идет к войне. "Ситуация в мире ухудшается. При сохранении нынешней тенденции мир идет к глобальному конфликту".

Но этого пока не понимает. "Обратите внимание, Совет безопасности ООН рассматривает вопрос введения закона о языках в Украине. Но когда в России растет в 20 раз радиоактивный уровень - ноль реакции со стороны Совета безопасности ООН. Хочется сказать: "Эй, планета Земля! Люки откройте! Вы не понимаете, что происходит?" Ситуация с Лошариком, Буревестником, Посейдоном, разрушение системы РСНД, СНВ (речь о договорах между Россией и США) - никакой реакции. Этот вопрос глобальной безопасности".

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