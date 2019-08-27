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27.08.2019, 20:30

100 дней экстаза: опасная формула счастья от Зеленского

100 дней экстаза: опасная формула счастья от Зеленского
главный редактор LIGA.net

Победа Зеленского вызвала невиданный оптимизм. Это хорошо и полезно для экономики. Плохо, что он для этого не сделал ничего. А это может понравиться

Конечная цель работы хорошего президента-правительства-парламента  - удовлетворенность жизнью (а лучше счастье) как можно большей части жителей страны. Для этого хорошая власть заботится о безопасности - это внешняя политика, армия, спецслужбы, полиция, МЧС и т.д.;  о качестве жизни подопечных - экономика (доходы, зарплаты, пенсии, соцпомощь), медицина, образование; и всяких вещах, которые заставляют родину любить, - в первую очередь, гуманитарная сфера. И если власть последовательна и эффективна, то “счастливость” граждан, скорее всего, увеличивается.

Конечно, за 100 дней Зеленский не сделал почти ничего ни в одной из сфер, и не мог сделать при всем желании: без Кабмина и Парламента это практически невозможно. Но можно переиначить фразу Старухи Шапокляк - “Реальными делами людей не осчастливишь”. У Зеленского отлично получилось и без них.

За 100 дней с момента инаугурации нового президента в мировосприятии украинцев произошла почти революция. Впервые с начала нулевых (и, скорее всего, за все время независимости) в два раза больше украинцев считает, что страна наконец-то движется в правильном направлении. “Наконец-то” -  потому что абсолютно большую часть времени украинцы считают, что дела идут совсем не туда.

В правильном или неправильном направлении идут события в Украине

Число оптимистов превышало число пессимистов до этого только дважды, и оба раза перевес был очень незначительным и непродолжительным (смотрите график). Сейчас - рекорд! - более 50% тех, кому нравится взятое направление, и только 23% (непоколебимая цифра) - не считает его правильным.

И так не только в этом опросе.  Доля тех, кто удовлетворен своей жизнью сейчас впервые превышает процент неудовлетворенных. Индекс потребительских настроений достиг максимума за 9 лет. Обогнав 2012 и 2013-й с их пресловутой стабильностью  Януковича.

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Оптимизм “от Зеленского”  даже оказал положительный экономический эффект: рекордный рост ВВП на 4,6% во II квартале произошел из-за всплеска внутреннего потребления (судя по данным розничного товарооборота). Люди поверили в светлое будущее и стали активнее тратить деньги в сером настоящем. 

Зеленский не совсем уникален, если говорить о смене динамики. Приход каждой новой власти сопровождается оптимизмом. Оранжевая революция и победа Ющенко впервые загнали ожидания украинцев в позитивную зону, где и те и продержались полгода. Победа Януковича вызвала куда меньший и значительно более скоротечный оптимизм, а победа Порошенко во время активных военных действий, хоть и не смогла убедить большинство, что дела в Украине идут на лад, но изменила ненадолго тренд.

Уникальность же самого молодого президента - в количестве украинцев, которые изменили свою точку зрения после его победы. Для понимания динамики, еще в конце прошлого года “суппортеров” курса страны было почти втрое меньше - всего 18%. 

Как Зеленскому это удалось? Не знаю. Может быть, у людей накопилась такая усталость от войны и экономических трудностей, что им физически нужен оптимизм и надежда, а сотни новых молодых лиц оказалось для этого достаточно. Может быть, это эффект почти постановочных шоу “справедливость”, в ходе которых Зеленский  регулярно устраивает театральный разнос чиновникам в разных регионах страны. А может быть, украинский народ мудр, и нас ждет прекрасное, светлое, а главное, скорое будущее.

Зеленский-кандидат разгромно победил, почти ничего конкретно не обещая.  А “социологический” результат первых 100 дней показывает, что самая успешная тактика Зеленского-президента - ничего конкретно не делать. И это самый плохой вывод, которые может сделать президент и его команда. Государство Украина не в том состоянии и окружении, чтобы пережить пять лет театральных шоу. 

Но надо честно признать, что если бы каденция Зеленского длилась бы только 100 дней, то он бы вошел в историю как самый успешный, а главное неимоверно эффективный президент, который осчастливил народ всего 100 дней. 

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Теги: Владимир Зеленский, экономика, социология
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