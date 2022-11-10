14 министерств вместо 20. Сокращение Кабмина – хорошо. Государства должно быть минимум

В Украине планируется масштабное сокращение Кабинета министров: вместо 20 действующих министерств станет 14. Это хорошие новости. Такая концепция построения правительства была согласована на совещании, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром, вице-премьером и несколькими членами правительства.

В связи с этим будет также массовое сокращение – более чем вдвое:

- вместо 9200 сотрудников в центральных аппаратах министерств останется 2800;

- в территориальных органах – вместо 17 000 останется 7000;

- в центральных аппаратах других центральных органах исполнительной власти (ЦОИВ) - вместо 13 000 будет 4300;

- в терорганах других ЦОИВ – вместо около 80 000 сотрудников останется до 40 000.

Надеюсь, что это первый шаг, начало структурной реформы.

Далее должно быть масштабное сокращение государственного аппарата и бюджетников, ликвидация и сокращение различных государственных агентств, служб, управлений инспекций.

Государства должно быть минимум.

Государство не для того, чтобы предоставлять рабочие места, а для выполнения необходимых функций управления и сервиса.

Школы и больницы – это не рабочие места для учителей или врачей, а место, где эффективно обучают детей или лечат население.

Надеюсь, что, наконец, в Украине, как в обычном бизнесе, структуру расходов на государство приведут к доходам.

Экономические реформы следует начинать с реформы государственного управления.

История независимой Украины продемонстрировала, что украинская "слоеная" бюрократия неэффективна и непрофессиональна. Это нужно быстро, по "военному" изменить, перезапустить систему.

После войны нужно будет переосновать само государство. Украина должна стать президентской республикой, где президент – глава правительства, как в США. Действующая система показала, что классическая парламентская республика и наш, промежуточный, "французский" вариант – не для Украины.

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