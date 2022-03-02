150 часов злости. Первые итоги

Действия России

- В ночь на 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" против Украины с целью ее демилитаризации и денацификации, а также обеспечения права каждого живущего в Украине народа на самоопределение. Этот пропагандистский набор свидетельствует о стремлении Путина "решить украинский вопрос" путем расчленения Украины как государства и лишения его права на существование. Путина в этом обслуживает мощная пропагандистская машина.

- Путин задекларировал операцию против ВСУ, поэтому первый ракетный удар 24 февраля был нанесен по штабам, складам боеприпасов, системе управления войсками, объектам ПВО. Отмечу, что на земле практически не были уничтожены украинские самолеты, что свидетельствует о сотрудничестве разведки НАТО с украинской.

- Вторжение началось одновременно с территории оккупированного Крыма на Херсон, так называемых ДНР и ЛНР – к административной границе Донецкой и Луганской областей, Белгородской области с прицелом на Харьков, 25 февраля начались попытки штурма Киева, с использованием территории Беларуси для переброски российских войск.

- Лояльность Лукашенко, включающая возможность ракетных обстрелов территории Украины ракетами "Калибр" и "Искандер" и возможное участие подразделений армии Беларуси в агрессии, является, возможно, главным достижением России за 100 часов, прошедших с начала агрессии.

- Отмечу, что Россия не сумела установить контроль ни над одним из крупных городов (Киев, Харьков, Одесса остались украинскими, очевидно, что о Львове или Днепре речь не идет). То есть Кремль не получил площадки для создания марионеточного "украинского правительства", которое мог бы возглавить кто-то из лояльных России украинских политиков из недавнего прошлого.

- Потери России за 100 часов агрессии превысили 5000 убитыми, более 10 000 ранеными, сотни военных РФ попали в плен, уничтожены более 20 самолетов и вертолетов, около 200 танков и несколько сотен бронированных машин. БПЛА Bayraktar ВСУ сосредоточилась на уничтожении российских ЗРК.

– Следует отметить проблемы с логистикой у российских военных, отсутствие у них привязки к местности, способности изменять тактику действий в зависимости от противодействия противника.

– Ракетно-артиллерийские удары по мирным объектам, использование диверсионных групп, нарушение законов ведения войны не красят российских военных. Участие кадыровцев в боях в пригороде Киева не позволило достичь желаемого Кремлем психологического эффекта.

– Обращение Путина к военнослужащим ВСУ 25 февраля с призывом брать власть в свои руки свидетельствует об отсутствии у руководства России понимания не только системы формирования Вооруженных сил Украины, но и морально-психологического климата у них.

- Заявление Владимира Путина от 27 февраля о приведении сил сдерживания, включая ядерные силы, в "особый режим" свидетельствует о провале планов России по осуществлению блицкрига по Украине. В этом контексте следует рассматривать и введение Россией военной цензуры для своих медиа.

Украинский ответ

– Хотя Владимир Зеленский реагировал на признание Россией "независимости" так называемых ДНР и ЛНР достаточно долго, после начала полномасштабной агрессии со стороны России президент начал действовать активно и достаточно наступательно. Зеленский продемонстрировал готовность к лидерству в непростой для Украины ситуации.

– Оперативно сработала и Верховная Рада, которая конституционным большинством поддержала введение в Украине военного положения, 24 февраля Зеленский объявил общую мобилизацию.

- У Петра Порошенко хватило мудрости унять политические амбиции и свернуть политическую конкуренцию с Зеленским, вместе с тем ОПУ инициировал опрос группы "Рейтинг", позволяющий утверждать, что действия Зеленского на посту президента поддерживает 91% респондентов.

- Отмечу качественное управленческое и информационное взаимодействие министра обороны Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, по словам Залужного, к Вооруженным силам после объявления мобилизации присоединились 100 000 граждан.

- Целесообразным оказалось вступление в силу с 1 января 2022 года Закона "О национальном сопротивлении", предусматривающего создание территориальной обороны. Она выполняет не только вспомогательные функции, но существенно помогает регулярным подразделениям Вооруженных сил.

– Необходимо отметить использование положительного опыта Революции достоинства и волонтерской деятельности 2014-2015 годов, навыки оперативно восстановились.

- Отмечу наличие определенного количества российских коллаборантов, самым заметным из которых стал Илья Кива из ОПЗЖ, откуда его оперативно исключили, однако перспективы этой партии далеко не очевидны.

– Интересно отметить побег из-под домашнего ареста Виктора Медведчука, что свидетельствует о неэффективной работе СБУ и Национальной полиции.

– Акцентирую на позиции Рината Ахметова, который пообещал в середине февраля инвестировать в Мариуполь миллиард долларов. После оглашения Путиным войны он заплатил миллиард гривень налогов вперед.

- Начало переговорного процесса между Россией и Украиной при посредничестве Александра Лукашенко не могло быть эффективным из-за полярности позиций сторон (Владимир Путин требует признания Украиной принадлежности России Крыма, отказа от планов вступления в НАТО и федерализацию, Украина – освободить захваченные территории в Крыму и на Донбассе), сам факт встречи в Беларуси являлся лишь демонстрацией позиций сторон.

Агрессия России вызвала необычно жесткую реакцию США, НАТО, ЕС, Великобритании.

- США ввели санкции против ряда российских банков, отметив готовность углублять их в случае расширения масштаба российской агрессии. В частности, "особый статус" российских сил сдерживания вызвал симметричные меры США.

- Запад принял решение об отключении России от системы платежей SWIFT.

- ЕС ввел персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова, что минимизирует возможность президента России вернуться в когорту мировых лидеров.

– Показательно, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать членом ЕС, а Европейский Союз согласился профинансировать на 450 миллионов евро оборонные поставки Украине, включающие, в частности, передачу 70 истребителей и штурмовиков еще советского выпуска.

– Отмечу также, что Германия остановила сертификацию газопровода NordStream 2, разрешила реэкспорт немецкого оружия в Украину и сама решила поставить 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов.

- Турция приняла решение о закрытии Черноморских проливов для военных кораблей России и Украины.

- Показательным выглядит присоединение традиционно нейтральной Швейцарии к санкциям ЕС против России, вплоть до введения персональных санкций против руководства РФ.

- Отмечу, что члены Ассоциированного трио – Грузия и Молдова – отказались присоединиться к санкциям ЕС против России, что свидетельствует о непубличном, но эффективном давлении Кремля на руководство этих стран.

Задачи, стоящие перед Украиной:

- Выстоять под первым ударом России, сохранив управляемость Вооруженных сил – решено.

- Нанести максимальные потери агрессору – находится на стадии решения.

- Обеспечить себе международную поддержку – практически решено, в целом с результатами, превосходящими ожидания.

- Ускорить европейскую и евроатлантическую интеграцию – получило серьезный импульс для положительного развития.

- Сформировать образ государства, который отличается от РФ и может конкурировать с Россией, – находится в процессе разрешения.

Задачи, стоящие перед Россией:

- Оперативно разгромить Вооруженные силы Украины – провалено.

- Захватить политические площадки для провозглашения альтернативной законной власти в Украине – не реализовано.

- Дискредитация политического руководства Украины – не удалось достичь заметных успехов.

- Создание атмосферы паники – относительные успехи, активность пропагандистской машины высока, но коэффициент полезного действия низкий.

- Распад Украины на несколько составляющих – не решено.

РЕЗЮМЕ

Сегодня мы наблюдаем завершение процесса формирования украинской политической нации, способной влиять на политический ландшафт не только региона Центральной и Восточной Европы, но и континента в целом.

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