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30.12.2018, 12:22

2018: Год, когда "русский мир" остался только в России

2018: Год, когда "русский мир" остался только в России
Российский правозащитник и журналист

В результате объявления об автокефалии Православной церкви Украины, Московский патриархат из церкви имперской стал просто национальной церковью России

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К итогам года (советовал же я не торопиться с их подведением): "русский мир" окончательно стал только русским.

Завершился процесс разделения Православия (Греческого христианства) на Вселенское и Московское, начатый отказом РПЦ (МП) от участия в VIII Всеправославном соборе на Крите (июнь 2016).

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Последним шагом стало решение Священного синода Московской патриархии о создании собственных экзархатов (церковных провинций) в Западной Европе (Париж) и Юго-Восточной Азии (Сингапур), а также Испано-Португальскую епархию, включивших приходы россиян и потомков русской эмиграции. Демонстративно разрешили мирян причащаться в Свято-Пантелеимоновском монастыре на Афоне, который был демонстративно объявлен "русским" (конечно, посещал Путин, а сколько в него ушло "икономики"...)

Это - зеркальный процесс по отношению к украинскому: и там, и тут православные должны определится между Новым и Третьим Римами, и там, и тут церковные действия происходят на территории, которая другая сторона считает своей канонической...

И всё это - совершенно нормальный и естественный процесс: агрессия против Украины привела к распаду "Русского мира", понимаемого как северовизантийский проект православной империи.

Это, собственно говоря, окончательно закрывает полутысячелетний проект "Третий Рим", какое бы значение бы в него ни вкладывалось.

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В результате объявления об автокефалии Православной церкви Украины, Московский патриархат из церкви имперской (или, если угодно, цивилизационной), стал национальной церковью России и русской диаспоры.

Что же касается Беларуси - последней православной страны в РПЦ, то у меня мало сомнений в том, что неудачная рейдерская попытка в отношении её неизбежно и в не очень дальней перспективе приведёт к появлению и Беларуской Поместной церкви...

(Источник - Facebook)

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Теги: томос, религия, автокефалия, московский патриархат, христианство, Православная церковь Украины
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