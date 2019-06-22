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22.06.2019, 16:25

22 июня 1941 года: преданные союзники

22 июня 1941 года: преданные союзники
общественный деятель, блогер

Даже в знаменитом радиообращении 22 июня Молотов подчеркивал, что ни противоречий между СССР и Германией, ни прямых причин для нападения не было

22 июня 1941 года В 12:05 Молотов вышел из кабинета Сталина с текстом выступления в руках и направился на Центральный телеграф, откуда осуществлялась радиотрансляция. В 12:15 Молотов выступил с обращением к гражданам Советского Союза.

Речь народного комиссара и министра иностранных дел СССР началась с таких слов:

"Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города... Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении..."

Молотов лукавил, потому Германия и СССР соревновались друг с другом по части вероломства и нарушения своих международных обязательств. Именно в результате этого вероломства между двумя странами появилась общая граница, которую Гитлер нарушил 22 июня 1941 года.

Эта политика хорошо описана в докладе Молотова Совнаркому 31 октября 1939 г.: "Оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны германской армии, а затем - Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора".

История Второй мировой войны началась не июньской ночью 1941 года, а в августе 1939-го с заключения Договора о ненападении между Германией и СССР и Секретного протокола к нему. Красная Армия вступила в войну 17 сентября 1939 г. на стороне фашистской Германии.

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Сразу же начались противоречия между диктаторами. Красная Армия оккупировала Литву, которая по Пакту Молотова-Риббентропа должна была отойти Германии. Гитлер в свою очередь захватил часть Польши, которую Сталин видел в составе УССР и БССР.

Противоречия углубились и стали неразрешимыми во время переговоров Молотова и Гитлера в Берлине в ноябре 1940 г. Молотов сообщил о желании Сталина оккупировать Румынию, Болгарию, черноморские проливы на юге и Финляндию на севере. Гитлер был категорически против.

Свою позицию Гитлер обосновывал тем, что уже убедил Румынию не сопротивляться оккупации Бессарабии и Буковины. Дальнейшее продвижение Красной Армии неприемлемо, ввиду важности Румынии как источника поставок нефти для немецких войск.

По оккупации Болгарии Гитлер ехидно заметил, что ему не ничего известно о подобной просьбе самой Болгарии. Что касается Финляндии, повторная агрессия против этой страны может стать поводом для вступление в войну США, что противоречит интересам Германии и СССР.

В СССР история Второй мировой войны была переписана. События до 22 июня 1941 года стали называть "освободительными походами Красной Армии". От кого СССР и Германия "освобождали" другие страны и как между ними появилась общая граница в этой истории не уточнялось.

СССР последовательно отрицал существование Секретного протокола по принципу "настамнет". Этот принцип хорошо описал другой комиссар иностранных дел - Сергей Лавров: "Видите эту стену? Она синяя. Но я вижу ее красной и буду последовательно отстаивать, что она красная".

Когда президента РФ не пригласили в этом году на встречу в Нормандию, оригинал Секретного протокола неожиданно нашелся и был выложен в открытом доступе, как бы с пояснением: "Да, мы это сделали, и будем так делать дальше. И наш народ будет этим гордиться, а вам мы врали и будем врать и дальше".

(Источник - блог автора)

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Теги: Вторая мировая война, Иосиф Сталин, адольф гитлер, пакт Молотова-Риббентропа
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