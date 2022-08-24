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24 февраля говорили: у вас нет шансов. 24 августа говорим: с Днем Независимости, Украина!

Цей матеріал також доступний українською
24 февраля говорили: у вас нет шансов. 24 августа говорим: с Днем Независимости, Украина!

президент Украины
24.08.2022, 11:16

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости Украины

Свободный народ независимой Украины!

И этим все сказано. Всего четыре слова, но как много стоит за ними сегодня. На 182-й день полномасштабной войны.

Сколько в этих словах символов и смыслов, подвигов и потерь, радости и боли. А главное – сколько в них правды. Нашей правды. Правды о нашем настоящем, с которым невозможно спорить, потому что невозможно не видеть и не признавать.

Мы свободный народ независимой Украины. После шести месяцев, когда нас пытаются уничтожить, мы свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем. Свободный народ независимой Украины.

Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля 2022 года вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна была услышать слов "с Днем Независимости". 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!

За эти шесть месяцев мы изменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, а кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо. Кому мы на самом деле не нужны, а где для нас двери действительно открыты. Мы поняли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина. Больше никто не скажет о ней: это где-то там, возле России.

Мы стали уважать себя. Поняли, что, несмотря на любую помощь и поддержку, никто, кроме нас, не будет выгрызать нашу независимость. И мы объединились.

У нас еще не было HIMARS, но были люди, которые готовы останавливать танки голыми руками. Нам не были готовы закрыть небо, но у нас были люди, которые были готовы закрыть собой родную землю.

Украинский народ и его мужество вдохновили весь мир. Дали человечеству новую надежду, что справедливость не покинула наш циничный мир окончательно. И в нем все еще побеждает не сила, а правда. Не деньги, а ценности. Не нефть, а люди.

Еще вчера мир не был сплоченным. COVID-19 ярко показал: каждый сам за себя. Через шесть месяцев Украина это изменила. Во всех мировых учебниках истории будет раздел "Времена, когда мир объединила Украина". Когда у демократии снова выросли зубы. Когда тирания получает ответ на том языке, который понимает.

Кто-то говорил: Европа больше не игрок. Слабая, разъединенная, пассивная, сонная. Украина взбодрила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает: Украина – будущий член Евросоюза.

Большой бизнес понял, что деньги все-таки пахнут. Кровью, гарью, смертью. Корпорации и бренды уходят с российского рынка, и люди стали важнее потенциальных убытков.

Еще никогда в мире мнение общества не имело такого влияния на политиков. Сегодня люди диктуют власти тренды и правила поведения.

Быть безразличным, неактивным, медленным – стыдно. Быть нерешительным и слишком осторожным – стыдно. Говорить вяло, размыто и слишком дипломатично – стыдно. Не поддерживать Украину – стыдно. И говорить, что от Украины появилась усталость, стыдно.

Это очень удобная позиция: усталость – это прикрытие, чтобы закрыть глаза. И сегодня мы слышим от лидеров мира и от обычных граждан: мы будем с вами до конца, до победы.

Уважаемый народ!

Мы всегда чтили всех борцов за независимость, называли этот день главным праздником, а сине-желтый флаг – святыней. Прикладывали руку к сердцу, исполняя гимн, гордо произносили "Слава Украине!" и "Героям слава!".

24 февраля нам выпало подтвердить слова делами. В этот день фактически прошел второй всеукраинский референдум. Снова – главный вопрос. Снова – определяющий выбор. Но в этот раз сказать независимости "да" нужно было не в бюллетене, а в душе и совести. Идти не на участки, а в военкоматы, тероборону, волонтерское движение, информационные войска или просто стойко и добросовестно работать на своем месте, в полную силу, на общую цель.

Мы все изменились. Кто-то родился во второй раз. Как человек, личность, гражданин, патриот, просто как украинец. И это, конечно, хорошая новость. Кто-то исчез. Не погиб, не умер, но растворился. Как человек, личность, гражданин, как украинец. И это на самом деле тоже неплохая новость. Мы больше не будем мешать друг другу. 

Мы сделали выбор. Для кого-то это – Мариуполь. Для кого-то – Монако. Но мы знаем, кого больше. И мы наконец-то стали действительно едиными. Новая нация, которая появилась на свет 24 февраля, в 4 утра. Не родилась, а возродилась. Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась. Не убежала. Не сдалось. И не забыла.

Украинский флаг будет повсюду, где должен быть по праву. И на Донбассе. И в Крыму. Враг думал, мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и коктейли Молотова. Ждал оваций, а слышит "хлопки".

Оккупант верил, что через несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот "парад". Доказательство того, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде. Сожженная, разрушенная и уничтоженная.

Нам неважно, какая у вас армия, нам важно, какая у нас земля. Мы будем биться за нее до конца.

Мы держимся шесть месяцев. Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день – это новая причина не сдаваться. Потому что, пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца.

Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа.

Мы не будем искать с террористами взаимопонимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать.

И нам гораздо больше понятен и близок Борис Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски.

И мы не садимся за стол переговоров из-за страха, с пистолетом у виска. Для нас самое страшное железо – не ракеты, самолеты, танки, а цепи. Не окопы, а оковы.

И мы поднимем руки вверх только один раз – когда будем праздновать нашу победу. По всей Украине. Потому что мы не торгуем своими землями и своими людьми. Для нас Украина – это вся Украина. Все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов. Мы не знаем этих слов, они были разрушены ракетами 24 февраля.

Донбасс – это Украина. И мы будем возвращать его, каким бы ни был этот путь. Крым – это Украина. И мы будем его возвращать. Каким бы ни был этот путь. Не хотите, чтобы ваши солдаты гибли? Освободите наши земли.

Не хотите, чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот такие простые и понятные наши условия.

Свободный народ независимой Украины!

Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то – в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то – в дороге, в автомобилях, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже бьется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой.

Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины!

Мы объединились!

С Днем Независимости, Украина!

Слава Украине!

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Владимир Зеленский день независимости украины война с россией
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