Пять лет назад тысячи крымских татар, украинцев, русских и людей других национальностей вышли в центре Симферополя в защиту территориальной целостности Украины.

Против них под видом местных инсургентов и представителей так называемого "народного ополчения" Крыма Кремль вывел военных из ЧВК и российских казаков.

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Тогда, 26 февраля 2014 года, около Верховной Рады АРК, проукраинские силы победили. Они четко и недвусмысленно заявили, что Крым - это Украина, и по другому быть не может.

Именно по этой причине следующей ночью в Симферополь были введены "зеленые человечки" - части регулярной армии РФ.