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26.02.2019, 09:35

26 февраля - день, когда крымские татары спасли Крым

26 февраля - день, когда крымские татары спасли Крым
адвокат

"Дело 26 февраля" было открыто оккупантами именно потому, что в этот день солидарность патриотов Украины сломала планы агрессора

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Пять лет назад тысячи крымских татар, украинцев, русских и людей других национальностей вышли в центре Симферополя в защиту территориальной целостности Украины.

Против них под видом местных инсургентов и представителей так называемого "народного ополчения" Крыма Кремль вывел военных из ЧВК и российских казаков.

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Тогда, 26 февраля 2014 года, около Верховной Рады АРК, проукраинские силы победили. Они четко и недвусмысленно заявили, что Крым - это Украина, и по другому быть не может.

Именно по этой причине следующей ночью в Симферополь были введены "зеленые человечки" - части регулярной армии РФ.

Именно по этой причине "референдум" проходил под дулами автоматов этих "зелёных человечков" и его результаты не были признаны международным сообществом. А то, что должно было выглядеть как добровольное "присоединение", для всего мира является насильственной оккупацией.

Кремль не смог простить крымским татарам, украинцам, русским и всем тем, кто вышел 26 февраля 2014 года в защиту территориальной целостности Украины в Крыму этот патриотический поступок.

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Именно поэтому российская администрация в оккупированном Крыму на протяжении последних пяти лет убивает, похищает, сажает, пытает людей.

Именно поэтому из более чем 70 украинских узников Кремля, более половины жители Крыма - крымские татары, украинцы, русские и люди других национальностей.

Эти репрессии не сломили людей в Крыму. Они верят и надеятся, что в один прекрасный день они выйдут в центр Симферополя с украинскими флагами и крымскотатарскими флагами, как 26 февраля 2014 года.

И многие будут плакать. Но это будут слезы радости.

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(Источник - блог автора)

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Теги: 26 февраля, оккупация Крыма Россией, крымские татары, Николай Полозов, агрессия россии против украины, репрессии в крыму
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