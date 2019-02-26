26 февраля - день, когда крымские татары спасли Крым

Пять лет назад тысячи крымских татар, украинцев, русских и людей других национальностей вышли в центре Симферополя в защиту территориальной целостности Украины.
Против них под видом местных инсургентов и представителей так называемого "народного ополчения" Крыма Кремль вывел военных из ЧВК и российских казаков.
Тогда, 26 февраля 2014 года, около Верховной Рады АРК, проукраинские силы победили. Они четко и недвусмысленно заявили, что Крым - это Украина, и по другому быть не может.
Именно по этой причине "референдум" проходил под дулами автоматов этих "зелёных человечков" и его результаты не были признаны международным сообществом. А то, что должно было выглядеть как добровольное "присоединение", для всего мира является насильственной оккупацией.
Кремль не смог простить крымским татарам, украинцам, русским и всем тем, кто вышел 26 февраля 2014 года в защиту территориальной целостности Украины в Крыму этот патриотический поступок.
Именно поэтому российская администрация в оккупированном Крыму на протяжении последних пяти лет убивает, похищает, сажает, пытает людей.
Именно поэтому из более чем 70 украинских узников Кремля, более половины жители Крыма - крымские татары, украинцы, русские и люди других национальностей.
Эти репрессии не сломили людей в Крыму. Они верят и надеятся, что в один прекрасный день они выйдут в центр Симферополя с украинскими флагами и крымскотатарскими флагами, как 26 февраля 2014 года.
И многие будут плакать. Но это будут слезы радости.
(Источник - блог автора)