30 на 70. Вероятность смены власти в России еще до выборов – возросла

Что означает встреча Пригожина с Путиным:

1. Резкое ослабление Путина. Еще в августе прошлого года он перестал быть альфа-самцом в политике. Теперь он "коллективный Путин", который будет принимать все решения с оглядкой на свое окружение.

2. Обнародование самого факта такой встречи свидетельствует о том, что в РФ нет секретов. Там все течет. Решение об обнародовании было сделано, судя по всему, на упреждение. Какое-нибудь из западных СМИ должно было дать этот "эксклюзив".

3. С большой долей вероятности можем говорить о том, что завел Пригожина к Путину Ковальчук. Предстоит следить, но выглядит так, что Ковальчуки в тандеме с Кириенко становятся самой влиятельной группой в Кремле. Для нас это не лучший сигнал: этот тандем – самый умный и системный в окружении Путина.

4. Что касается руководства армии, то Путин продолжает играть в старую "сирийскую игру": не создавать новых "жуковых" (в Сирии руководитель военной группировки РФ держался на руководящей должности 7-9 месяцев). Сейчас то же будет и с руководством так называемой СВО. При этом Путин уверен, что Украина не сможет продавить минные поля на юге Украины и считает, что можно за войну особо не беспокоиться.

5. Относительно Пригожина, он так и не закрыл свой медиа-холдинг и остается главным россиянином в Африке. Он "сбавил обороты", но точно ждет удобного случая, чтобы ворваться в политику. И Путин не может его ликвидировать, ни сейчас, ни в краткосрочной перспективе (причины – читай п.1).

6. В целом сейчас, судя по всему, ситуацию в верхах удалось несколько стабилизировать. Но эта стабилизация заключается в создании виртуального мира для комфорта одного человека – Путина. Группы влияния будут определенный период поддерживать в Путине иллюзию его всевластия, чтобы им манипулировать. Как долго будет продолжаться это затишье, пока очень сложно сказать. Единственное, что можно с уверенностью говорить, что этот конструкт не может быть долговечным. Главный вопрос, отважатся ли группы влияния Кремля начать транзит власти еще до следующих выборов президента. Пока вероятность такого процесса 30 на 70. И это при том, что 2-3 месяца назад вероятность такого сценария близилась к нулю.

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