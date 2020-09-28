50 дней взросления Беларуси: Мы не победили сразу, в августе. И это хорошо

Пятьдесят дней прошло! Пятьдесят. Кажется, что целая жизнь. На днях услышала оптимистичное: мы не победили сразу, в августе, и это... очень хорошо.

В августе мы были незрелыми, наивными и легко управляемыми. В том смысле, что на волне победы могли легко выдохнуть, успокоиться и просто вернуться к своим привычным делам. Сейчас мы – совершенно другие.

Люди вокруг говорят о праве, рассуждают о законности, о гражданском участии, начинают планировать свои личные активности и вовлеченности в различные социальные и политические активности, строят местные сообщества, организовываются на самых низовых уровнях.

Причем речь не о тонкой, почти незаметной раньше прослойке НГО-шников и всякого рода активистов, которые всегда были "против". А о совершенно новых участниках – от рабочих заводов до айтишников, от домохозяек до директоров фирм.

И это все случилось с нами за пятьдесят дней! Мы семимильными шагами взрослеем. Мы объединяемся на основе ценностей, а эти связи гораздо крепче простого "не хочу, как прежде".

Да, у нас обязательно будут разногласия в будущем, но ценность права, ценность свобод, ценность человеческой жизни и человеческого достоинства у нас уже так просто не отнять.

Но, да, мы по-прежнему живем в Беларуси, где адвокату нужен адвокат. И этому последнему тоже нужен адвокат.

Мы по-прежнему живем в Беларуси, где взять с собой дождевик в солнечный день – нормально, потому что водометы не дремлют.

Мы по-прежнему живем в Беларуси, где поход в кафе может обернуться обвинением в участии в массовом мероприятии и сутками.

Мы по-прежнему живем в Беларуси, где тебе могут распылить в лицо слезоточивый газ, потому что "он есть у них".

Мы по-прежнему живем в Беларуси, где по звонку могут отключить мобильный интернет, закрыть все торговые заведения на пути демонстрантов и перекрыть станции метро. И нет, мы ничего не громим, громят они...

Но! Мы живем в стране, которая борется и не сдается.

Стране, за которую 11-й день голодает Максим Знак.

Стране, за которую, сидят и "суточники", и политические.

Стране, за которую даже зэки устраивают пожар против инаугурации.

Стране, в которой люди приветствуют тебя с балконов окон флагами и просто белыми и красными майками, и не важно, по какому маршруту ты идешь.

Кажется, это называется патриотизм, да? Нам так долго навязывали искусственную идеологию, смысл которой не может сформулировать даже пюррер.

А мы взяли и полюбили эту страну и этих людей вокруг просто так. Бесплатно. Потому что они прекрасные. Мы – прекрасные. И невероятные.

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