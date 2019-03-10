"85 дней Славянска" Жучковского: явка с повинной

Прочитал книгу российского боевика "ДНР" Александра Жучковского «85 дней Славянска», в которой он рассказывает о ходе войны за этот город в апреле-июле 2014 года.

Подобных книг о донбасской войне за последние годы вышло уже немало, но эта выгодно выделяется из общей массы. В книге Жучковского есть ряд любопытных моментов и важных свидетельств, о которых стоит упомянуть. А в целом этот опус можно охарактеризовать, как явку с повинной — автор без всяких условностей открыто пишет об участии России в войне, о том, как Москва снабжала «ополченцев» техникой и оружием и руководила действиями Стрелкова. Если я не ошибаюсь, это первое столь откровенное описание роли России в развязывании и ведении военных действий на востоке Украины от их непосредственного участника с той стороны.

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Ниже я собрал самые интересные отрывки из книги Жучковского, которые наиболее важны для понимания сути происходящего на Донбассе.

Жучковский — одиозный персонаж, который придерживается откровенно нацистских взглядов. В 2016 он прямо писал, что украинцев следует физически истреблять, поскольку существование украинской нации противоречит интересам России. Текст вышел настолько людоедским, что его удалили даже из «Вконтакта», где в отличие от Фейсбука практически нет цензуры, и можно писать что угодно. Но фанатики как раз и хороши своей прямотой. Там, где другие будут лгать и употреблять всякие эвфемизмы, фанатик будет прямолинеен и искренен. Поэтому книга Жуковского для нас особенно ценна. Автор до крайности упорот, но именно эта упоротость делает его книгу честной и наглядно показывает нам намерения людей, которые в 2014 году пришли из России в Украину, чтобы убивать украинцев.

Книга, в отличие от постов и комментариев в соцсети, является документом, который остается в истории. И книга Жучковского — документальное свидетельство того, что война на востоке Украины не является гражданской войной, а является военной агрессией соседнего государства. Свидетельство непосредственного участника событий, что особенно важно. Очень неудобная информация для тех, кто уже 5 лет упорно тиражирует дезу о «внутреннем гражданском конфликте» в Украине, к которому Путин и Россия не причастны. Убежден, что в будущем цитаты из книги Жучковского войдут в украинские учебники истории, и помогут развеять устоявшийся миф о «братских народах», который еще крепко сидит в умах наших сограждан, рожденных в СССР.

Перейдем непосредственно к содержанию.

На протяжении всей книги автор несколько раз упоминает о том, что Россия в 2014 году вводила в Украину регулярную армию. Процитирую здесь несколько таких примеров.

Вот Жучковский сетует, что Россия ввела свою армию слишком поздно, когда Славянск был уже потерян боевиками. А если бы сделала это на пару месяцев раньше — Славянск до сих пор был бы под контролем ДНР.

«За лето 2014 произошло все буквально так, как прогнозировал Стрелков: отряды ополчения были почти раздавлены, отрезаны от российской границы, в РФ хлынули сотни тысяч беженцев. И России все-таки пришлось вводить войска, хоть и неофициально. Сделай это Москва в конце июня — начале июля, то Славянск до сих пор был бы под русским флагом», — пишет Жучковский.

Автор открыто признает, что без российской поддержки «ополчение» не имело шансов выстоять против украинской армии, и если бы Россия не ввела свои войска, война в Украине закончилась бы осенью 2014 года.

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«Без российской поддержки ополчение бы до осени не удержалось. Долгожданная помощь пришила только в середине августа. Незадолго до этого, 15 августа Стрелков был вынужден покинуть Донбасс — видимо, это было одним из условий военной помощи РФ.

В начале августа 2014 года в Кремле прошла закрытая встреча президента Владимира Путина с журналистами — это было около 50 человек, в том числе тех, кто работал на Донбассе. Путин их внимательно выслушал. Все они буквально хором просили Путина ввести войска на Донбасс и поддержать немногочисленное ополчение, которое противостояло всей украинской армии»— пишет Жучковский.

Хороши в России журналисты — просят своего президента напасть на соседнюю страну. Типа, украинцы не хотят друг с другом воевать, воюет только «немногочисленное ополчение», которым командует российский гражданин и в котором половина бойцов — россияне, кадыровцы, осетины да абхазы, поэтому давайте войска введем, пока там наших стрелковцев не перебили совсем.

И вот еще о роли России и местного «ополчения». Оправдывая отступление из Славянска Жучковский снова жалуется, что помощь из России пришла не сразу, а только через 40 дней после оставления города. И тут же подчеркивает, что сил местных формирований ДНР не хватило бы на противостояние с ВСУ и удержание Славянска.

«Надеяться на деблокаду Славянска силами ДНР было бессмысленно. Совокупные силы ополчения в ДНР были едва ли больше Славянского гарнизона».

Совокупные силы Ходаковского и Захарченко, по словам Жучковского, составляли около 1,5 тысячи бойцов. Учитывая, что из этих 1,5 тысяч половина еще наверняка была не местными, а приезжими, имеем ничтожную цифру, которая подтверждает, что Донбасс не хотел воевать. Миллионы людей оказались в заложниках у горстки маргиналов и убийц, которая подставила мирных жителей под снаряды и пули. Никакой «гражданской войной» тут, конечно, и не пахнет.

В этом фрагменте Жучковский рассказывает о том, как происходило снабжение оружием и техникой вооруженных формирований ДНР. По его словам, бронетехника стала приходить из России еще в мае-июне, то есть, когда боевые действия по-настоящему шли только в Славянске, но при этом до Славянка доходила только небольшая часть всего. Остальное оседало у других полевых командиров.

«Бронетехника приходила с «большой земли» на границу, где ее забирали представители четырех военных сил ДНР того времени: от «Оплота» — А. Захарченко, от «Востока» — А. Ходаковский, от гарнизона Горловки — И. Безлер, от гарнизона Славянска — С. Дубинский (Хмурый). Вооружение, приходящее на Донбасс, не распределялось кем-то одним туда, где это было необходимо. У каждого из указанных командиров были свои кураторы и свои каналы поставок. Отдельно поставки шли на Славянск, отдельно на Горловку и отдельно на Донецк. Поэтому у Безлера уже в середине июня было две установки реактивной артиллерии «Град», а у «Оплота» и «Востока» по 5 танков, тогда как у Славянска к концу июня, несмотря на два месяца тяжелых боев, было всего два танка и ни одного «Града», — рассказывает Жучковский.

Всего за май-июнь в Славянск было направлено около 10 колонн с техникой и вооружением.

Еще одна важная деталь. Боевики всегда утверждали, что воюют трофейным оружием, которое якобы захватили на украинских складах и отобрали у украинских военных. А вот как в действительности обстояли дела:

«Уже к середине мая ополчение истратило все трофейные боезапасы и критически зависело от поставок извне» — пишет Жучковский.

И дальше жалуется, что Россия поставляла «ополченцам» в основном какой-то хлам. Ну тут как раз все логично — зачем тратить лишние деньги на каких-то маргиналов, ведь цель не победить, а просто замутить бессмысленное кровавое месиво в Украине на несколько лет. Для этой цели хватит и всякого списанного трэша.

Большой интерес представляет глава, где рассказывается о том, как Стрелкова вынудили снять маску и назвать себя.

Изначально Стрелков рассчитывал на крымский сценарий. Он прямо говорит, что хотел найти на Донбассе местного харизматичного лидера, чтобы действовать за его спиной и таким образом маскировать происходящее под «гражданскую войну». Но в конце апреля из Москвы пришла команда снять маску, и это означало, что крымского сценария в Славянске не будет.

Любопытный момент: Стрелков признает, что не нашел в Донецкой области никого, кого можно было бы продвигать в качестве политического лидера, что говорит о крайней убогости пророссийского движения Донбасса.

Не было никого, кто готов был бы начать войну, пока не пришли россияне. Эта мысль встречается в книге Жучковского несколько раз.

Интересная глава о том, кто стоял за Стрелковым и как был организована отправка его боевиков на восток Украины. Я выкладываю эту главу полностью, так как это важный фрагмент книги, и его лучше прочитать целиком.

Никаких сенсаций в этой главе Жучковский не открывает, но подтверждает то, что уже не раз говорилось раньше:

1, Донбасс был всего лишь отвлекающим маневром. Своего рода громоотводом от Крыма.

2. Вторжение Стрелкова организовали на деньги российского олигарха Константина Малофеева и при негласной поддержке Владимира Путина, который не мог не знать о готовящейся операции.

По сути группировка Стрелкова была неким прообразом известной ныне неофициальной российской ЧВК «Вагнера», которая также формально не входит в состав вооруженных сил РФ, финансируется не из бюджета, а из личных средств близкого к Путину олигарха Евгения Пригожина, но при этом взаимодействует с российскими войсками и выполняет с ними совместные боевые задачи в Сирии.

Стрелков был точно таким же «Вагнером», разве что работал не на Пригожина, а на Малофеева. И задача перед ним стояла предельно циничная — развязать на Донбассе войну, убить тысячи людей, чтобы отвлечь внимание от Крыма.

Интересно, что по признанию Жучковского, активную роль в организации вторжения в Славянск сыграл Сергей Аксенов, который активно взаимодействовал со Стрелковым. И это окончательно доказывает, что Стрелков пришел со своими людьми воевать в Славянск именно по приказу из Кремля. Ведь Аксенов, в отличие от Малофеева и Бородая — российский чиновник. Официальный представитель власти.

А вот очень интересный фрагмент. Бородай рассказывает, что в последний момент думал о том, чтобы дать отбой Стрелкову и отменить военную операцию на Донбассе. Не знаю, можно ли верить этим словам. Но здесь крайне любопытна аргументация Бородая. Он говорит о том, что у него сложилось негативное мнение о местных лидерах пророссийских сил, а уровень поддержки действий россиян на Донбассе «будет не настолько высок и серьезен, как в Крыму». Поняв это, Бородай разуверился в успехе военной кампании.

Опять видим свидетельство того, что в Донецке в 2014 не было адекватных местных лидеров, которые могли бы самостоятельно возглавить борьбу за отделение от Украины, а местные жители не поддерживали такие действия. Не было бы никакой войны без внешнего вмешательства.

Доказывают полное отсутствие сколько-нибудь серьезного пророссийского движения на востоке Украины и комментарии пророссийских активистов, действовавших в Донецке. Например, соратник Павла Губарева Сергей Цыплаков, признает, что местные были не в состоянии организовать ни массовые мирные протесты, ни вооруженное восстание. Жители Донбасса не шли за сепаратистами, не поддерживали их.

«В марте-апреле 2014 сложилась достаточно тупиковая ситуация. С ненасильственным протестом мы не справились, а на вооруженное восстание не было сил» — рассказывает Цыплаков.

«Мало у кого на тот момент была готовность идти до конца (готовность умирать и убивать, если придется)» — признается Цыплаков.

По его словам, при захвате здания СБУ местным «ополченцам» удалось найти лишь около 100 единиц огнестрельного оружия, а с таким количеством «восстание в целой области не устроишь». Цыплаков также подтверждает, что в составе «народного ополчения Донбасса» до прихода Стрелкова была «пара сотен человек без дисциплины и единого лидера». То есть, по сути была просто банда, крупная ОПГ, а никакое не ополчение. Для сравнения, в известной крымской ОПГ «Башмаки» состояло в свое время до 1,5 тыс человек.

Местные пророссийские активисты Донбасса сгодились только на то, чтобы помочь группировке Стрелкова перебраться через границу и доехать в Славянск на грузовике «Новой почты». Вот и вся «гражданская война»…

А вот мой любимый момент. Зайдя в Украину, Стрелков первым делом решил прикончить водителя, который собирался помочь им переправиться в Славянск.

«На границе Стрелков в присутствии трясшегося от страха шофера, не церемонясь, спросил встречающих: «Водила свой или в расход?» Те ответили, что свой и в расход его не надо».

Сразу видно настоящих «антифашистов», которые приехали спасать русское население Донбасса от притеснений.

Тут же в очередной раз говорится, что местные были не готовы к убийствам и войне, и это было главное отличие их от стрелковцев. Россияне изначально пришли «воевать и лить кровь». Причем, тут важно понимать, что пришли они это делать в еще мирный регион. Никаких причин воевать и лить кровь на момент захода Стрелкова еще не было.

«Знаете, чем стрелков отличались от местных? От них пахло войной и какой-то неотвратимой решительностью. Они заходили и в принципе понимали, что придется воевать и лить кровь. Бойцы Стрелкова зашли, уже готовые ко всему психологически. Они пришли, чтобы воевать«

А это уже описание последствий вторжения российских «освободителей», которые «пришли, чтобы воевать» в мирный город.

В разделе о боях за Славянск хорошо проиллюстрирована тактика боевиков. Жучковский с негодованием пишет о массированном обстреле психбольницы в Семеновке, но тут же признает, что стрелковцы превратили больницу в свой опорный пункт и вели огонь по украинским военным из больничного корпуса. То есть, прикрывались больными и больницей.

А затем российские телеканалы делали душераздирающие репортажи о «преступлениях карателей»…

Далее очень любопытное свидетельство. Жучковский пишет, что в отличие от бойцов добровольческих батальонов, военнослужащие украинской армии поначалу не хотели вступать в бои и держали с боевиками нейтралитет. Даже позволяли им провозить оружие и раненых через свои блокпосты. Но в итоге сами же боевики этот нейтралитет нарушили, обстреляли бойцов ВСУ, и тем самым побудили их к ответным действиям.

«И десантники, и беркутовцы не были воинственно настроены и до 7 июня с ополчением в бой не вступали.[…] Нейтралитет сохранялся до начала июня, но неожиданно был сорван казаками, которые составляли значительную часть краматорского гарнизона», — сообщает Жучковский.

Если допустить, что это правда, то выходит, что те самые «кровавые каратели», которых изображали на российском ТВ чуть ли не с клыками, на самом деле до последнего старались избежать кровопролития и не участвовать в боях. А вынудили их вступить в войну те самые доблестные «защитники Донбасса», которые якобы выступали за мир.

То есть, сначала боевики Стрелкова напали на мирный город и развязали боевые действия, а затем еще и всячески провоцировали солдат, которые не хотели воевать. Когда же их усилия по развязыванию масштабного конфликта наконец увенчались успехом, «защитники» стали орать про кровожадных украинских карателей, которые ни за что ни про что убивают «мирных ополченцев».

«Мы не сделали ни одного выстрела, а вы нас обстреляли, все договоренности больше не действуют» — сказали украинские солдаты, после того, как боевики первыми обстреляли их позиции. И после этого «ополченцы» Хмурого стали готовить операцию по разгрому блокпоста.

Оцените логику захватчиков. Сначала они обстреливают украинских военных, а затем, когда военные возмущаются подлым нарушением договоренностей, решают вовсе уничтожить их блокпост.

Да уж, Жучковскому надо сказать спасибо за такую шедевральную книгу. Будет уроком для тех украинцев, которые еще тешат себя какими-то иллюзиями про возможность договориться с россиянами. Вот чем заканчиваются подобные договоренности. Сколько не угождай захватчикам, сколько не уступай им, в надежде, что тебя пощадят — рано или поздно тебя все равно будут убивать.

В общем, книгу Александр Жучковский написал полезную. Конечно, есть у нее и недостатки. Например, автор полностью проигнорировал отдельные позорные эпизоды деятельности группировки Стрелкова. Ни слова нет об убийстве депутата горсовета Горловки Владимира Рыбака, — мирного жителя, которого боевики казнили за проукраинскую позицию. Не упоминается также о казни пленного проукраинского активиста Юрия Поправко и об убийстве четырех прихожан протестантской церкви в Славянске, которых убили за «неправильную религию». Именно эти и другие подобные эпизоды расправы с мирными жителями давали право украинской стороне называть боевиков Стрелкова «террористами», а операцию против них — АТО.

Но даже несмотря на это, книга Жучковского все равно имеет ценность. Я не люблю пафосных заявлений о «свидетельствах для Гааги», поскольку не очень верю, что россияне когда-нибудь туда попадут. Но для чего точно книга пригодится — так это для того, чтобы закрывать лживые рты свидетелей «гражданской войны в Украине». А также поможет избежать в будущем опасных иллюзий по поводу дружеских намерений россиян и особенных «братских» отношений с ними.

Книга Жучковского является очередным свидетельством определяющей роли России в разжигании боевых действий на востоке Украины. И это свидетельство, как и множество других, подобных ему, уже невозможно будет игнорировать и выкорчевать из истории. Для будущих поколений украинцев эта книга, написанная непосредственным участником войны со стороны России, станет историческим памятником и документальным доказательством агрессивных действий российской стороны. Прочитав ее, уже нельзя будет сказать, что разговоры о российской агрессии и оккупации — выдумки Порошенко и украинских националистов.

Россияне часто списывают распространения антироссийских настроений в Украине на последствия некой «русофобской пропаганды». Но в действительности, лучшей пропагандой против России являются как раз вот такие откровения самих россиян. Зачем врать и что-то выдумывать, если можно просто прочитать книгу Жучковского о «подвигах» банды фанатиков и убийц, пришедших с войной в мирный украинский город, который не хотел воевать?

(Источник - блог автора)