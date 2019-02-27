А что, так было можно? Приключения статьи о незаконном обогащении

Конституционный Суд признал неконституционной статью 368-2 УК Украины, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. За проголосовали 18 судей из 14. Против голосовал 1 судья, назначенный по квоте Верховной Рады (всего квота - 6 судей), и 3 судьи, назначенные по квоте президента (вся квота - 3 судьи). Основание для решения - данная статья неконституционна, поскольку нарушает принцип презумпции невиновности.

На первый взгляд, судьи молодцы, они установили истину и защитили законы страны, да и обычных людей. Но, когда начинаешь копаться в деталях, возникает слишком много вопросов. Давайте разбираться вместе.

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История принятия, или Как статья 368-2 связана с "безвизом", кредитами МВФ и декларациям чиновников

Статья 368-2 УК Украины не касается всех граждан страны. Она всего лишь предусматривает уголовное наказание за незаконное обогащение для лиц, уполномоченных выполнять функции государства или местного самоуправления. То есть, речь идёт о депутатах и чиновниках всех уровней.

Внесение в УК Украины этой статьи (отдельно прописанной) стало возможным благодаря требованию МВФ и ЕС. Это было условие получения очередного транша помощи от Международного Валютного Фонда и одним из ключевых условий, которые украинская власть должна была выполнить ради введения в действие соглашения об безвизовом режиме.

Норма была проголосована в первом чтении 3 февраля 2015 года, а уже через 9 дней, 12 февраля, принята во втором чтении и в целом 233-ю голосами. Если посмотреть СМИ тех дней, то о данном нормативном акте отдельно не говорили - разговор шел о необходимости срочно принять "пакет законов для безвиза". Пакет приняли, статья стала частью законодательства и появилась возможность наказания чиновников, живущих на одну зарплату в небольшом и скромном дворце, построенном, естественно, на сбережения жены, кума, папы, мамы и так далее.

Эта статья стала одной из основ, на которую опиралась вся противодействия коррупции во власти. Электронные декларации, их проверка НАПК, и, при обнаружении нарушений, расследование дел НАБУ - всё это основывалось, в том числе, на шести абзацах статьи 368-2 УК Украины.

Без этой статьи любой чиновник мог показать хоть миллиард, заявив, что нашёл деньги на улице - ему ничего бы не было. Что, в принципе, мы и наблюдали во время первой волны подачи электронных деклараций. Они были нужны как точка отсчёта, после которой можно будет сравнивать движение активов людей во власти и задавать им неприятные вопросы. Многие из, например, народных депутатов, решили записать "налички побольше", в расчёте на то, что возможные "доходы" ближайших лет точно поместятся в уже задекларированную сумму. Такая себе "заначка на будущие взятки".

Но система, пусть и со скрипом, начала работать. Появились первые громкие дела, производство по которым ведется как раз с использованием норм статьи 368-2 УК. Подозрения по этой статье уже были предъявлены бывшему и.о. руководителя ГФС Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, бывшему работнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику. Дела ведутся в отношении лидера Радикальной Партии Олега Ляшко, зама руководителя СБУ Павла Демчины и ещё нескольких десятков фамилий масштабом поменьше. Одним словом, статья заработала.

В общем, по данным мониторинга Единого реестра судебных решений, проведённом Украинским центром общественных данных, за 2014-18 годы по статье 368 (с 2015 года - по статьям 368 и 368-2) в рассмотрении находятся 5494 дела и вынесено 2350 приговоров. Оговорюсь сразу: все приговоры только по 368 статье. Но этот блок, если судить по рассматриваемым делам, самый эффективный в сфере борьбы с коррупцией, поскольку количество решений, основанных на статьях 368 и 368-2 больше, чем суммарный показатель по всем остальным "коррупционным" статьям Уголовного Кодекса.

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Но и в этой бочке мёда есть своя ложка дёгтя - крайне низкое качество текста статьи. Уже в 2016 году ряд специалистов обращал внимание на то, что привлечение к ответственности чиновников будет проблематичным, поскольку практически любой приговор не выдержит рассмотрения в ЕСПЧ.

Специалисты всё настойчивей говорили о том, что для эффективного применения норм статьи, текст ее надо менять.

Мы идём своим путём - не менять, а отменять

Несовершенство статьи подвигло народных депутатов Украины обратиться в Конституционный суд. Соответствующее письмо подписали 59 народных избранников из абсолютно разных фракций: начиная от БПП и заканчивая Оппозиционным блоком. Редкое единодушие и согласие среди политических оппонентов.

Конституционный суд вынес вердикт, и теперь статья 368-2 признана неконституционной. Вместе с ней из УК исчезло наказание за незаконное обогащение чиновниками.

В ЕС и МВФ, возможно, это вызвало шок. У политиков стран Евросоюза, которых тоже упрекают в склонности к коррупции, реакция может быть иной: "а что, так можно было?!" Украина, которая "идёт своим путём", сказала твёрдое да! Можно. Дать слово внести норму в закон ради получения денег и безвиза. А когда деньги транша потрачены и безвиз работает, "забрать своё слово назад" и исключить норму из Уголовного кодекса. Гениальная по своей абсурдности комбинация.

Фракция Блока Петра Порошенко, к её чести, уже заявила, что данная статья вновь появится в УК - соответствующий законопроект будет разработан в ближайшие дни или месяцы. Не исключаю такого варианта. Я даже аплодировал бы БПП, если бы не пару интересных деталей:

Среди депутатов, инициировавших исключение из УК статьи 368-2, были 12 депутатов того самого Блока Петра Порошенко. А также 21 депутат Народного Фронта. В сумме - 33 человека, которые входят в правящую коалицию. Это, на минуточку, более 14% списочного состава парламентского большинства.

Среди судей Конституционного Суда, которые проголосовали за решение, фактически отменяющее действие статьи, трое - квота Президента и пятеро - квота парламента.

Таким образом, можно говорить, что инициатива отмены данной статьи исходила именно от власти - парламентской коалиции, куда входят БПП и Народный Фронт.

И они же обещают проголосовать на новый текст статьи. Не сразу, чуть позже, после того как её напишут.

Неудобные обстоятельства

Основная логика, которую уже озвучили депутаты и часть лидеров мнений, прозрачна и чиста как слеза. Данная статья противоречит Конституции, а потому такая ситуация неприемлема, потому что Украина - правовое государство. Я не собираюсь спорить с этими тезисами, даже готов поверить, что сказанное выше - единственная и полная мотивация народных избранников - иной они, как кристально честные, чрезвычайно умные и ответственные люди, естественно, не имели.

Но когда начинаешь разбираться в этой истории, возникает целый ряд очень неудобных вопросов, которые хотелось бы задать народным депутатам из "списка 59".

Первая нестыковка. Если смотреть результаты голосования за законопроект, которым в УК была внесена статья 368-2, то получается забавная ситуация: 26 из 59 подписантов обращения в КС 12 февраля 2015 года голосовали за законопроект. Думаю, стоит привести из фамилии по фракциям:

Фракция Народного Фронта: депутаты Кирш, Пинзеник, Поляков, Лунченко, Бриченко, Креминь, Горбунов, Княжицкий, Крышин, Масорина, Корчик, Шкварилюк, Дырив, Фаермак, Заставный, Вознюк, Бойко

Фракция Блока Петра Порошенко: депутаты Андриевский, Шинкович, Негой, Козырь, Чекита (причём последние два не просто голосовали - они писали заявления на имя спикера с просьбой учесть их голос как поданный "за" - якобы система Рада дала сбой. То есть люди сознательно венулись к законопроекту, изволили написать заявление, расписаться. Это означает, что они знали, за что выступают, иначе их поведение выглядит, мягко говоря, глупым).

Радикальная Партия: депутат Сергей Мельничук

Внефракционные депутаты: Развадовский, Шаповалов, Мартыняк, Молоток.

К остальным вопросов меньше - часть отсутствовала на рабочем месте (либо командировка, либо прогул), часть не голосовала, воздержалась, либо голосовала против.

Но поведение тех, кто своими голосами ввёл статью в Уголовный кодекс вызывает удивление и заставляет задать несколько вопросов.

На момент голосования эти депутаты были уверены, что данная норма нужна и конституционна. Означает ли это, что их обманули? Это ошибка с подбором советников и помощников? Это собственная некомпетентность? Голосовали, потому что "так попросили"? А может, это был изначально хитрый план "элегантно обмануть партнёров из ЕС"?

Но даже если ошиблись - с кем не бывает. Признали ошибку и исправили - так делают все. В конце концов, данный список - это представители парламентского большинства. Допускаю, что эксперты указали на опасность. Работа депутата - писать законы, вносить изменения в них.

Значит, как минимум эти 33 сознательных народных избранника могли собраться вместе, подумать, каким образом изменить статью 368-2 УК, чтобы она не несла рисков и внести соответствующий законопроект в Раду. Это их работа, и это, по крайней мере, логично.

Однако признания депутатами собственной ошибки я не видел. Зато было обращение в КС, которым статья не изменяется, а отменяется. Мелочь, которая коренным образом меняет суть.

При этом возникает ещё один вопрос: как будут голосовать эти 33 депутата в случае внесения той же нормы другим законопроектом? Да и, учитывая, что костяк группы составляют члены БПП и Народного фронта, возникают серьёзные сомнения в том,что анонсированное Блоком Петра Порошенко создание новой редакции статьи УК вообще будет внесено в зал - и, тем более, проголосовано.

Неприятная логика, в которую не хочется верить

Но есть в произошедшем ещё один пласт. Логически весьма неприятный, потому что верить в такую логику совсем не хочется, и если это истинный мотив депутатского обращения в КС, то на наших депутатах (да и не только на них) клейма уже негде ставить.

Суть в основах правовой системы. Закон и отдельные его нормы не имеют обратной силы. То есть, нельзя наказать человека за деяние, которое не является преступлением или правонарушением, даже если такая норма в законе уже появилась. Закон применяется по отношению к поступкам, совершённым после вступления его в силу.

Теперь внимательно следим за руками.

Статья 368-2 появилась. Депутаты и чиновники начали заполнять декларации. После первых, которые охватывали минувшие годы, им ничего не грозило - ведь деяния были совершены до появления наказания в УК. А вот начиная со второй начались проверки, появились уголовные дела. И если бы статья была просто отредактирована, расследование шло бы дальше не прерывалось.

Но статья признана неконституционной и её уже нет в Уголовном Кодексе. Нет в кодексе - нет уголовных дел. И лица, перечисленные в начале данного списка могут спать спокойно - им уже ничего не будет.

Нет статьи - нет логики проверять электронные декларации. Депутат там может прямо написать "источник дохода за 2019 год - незаконное обогащение" и ему за это ничегошенки не будет. Потому что термина "незаконное обогащение" в Уголовном кодексе больше нет, а всё, что не запрещено - разрешено.

То есть, львиная доля работы по созданию системы борьбы с коррупцией среди государственных служащих и политиков просто и элегантно отправлена в утиль одним решением КС.

Дальше, возможно, будет принята новая редакция статьи - ЕС и МВФ явно в шоке от произошедшего и, скажем так, "немножко в бешенстве". Поэтому "новый закон для Европы и для транша" проголосуют.

Но потом, естественно, с наилучшими намерениями, чтобы не обжечься, отправят в КС за заключением (не вводя в действие). Так пройдёт еще год-два. Потом норма заработает. Примерно к 2020-21 году.

Но всё, что происходило и произойдёт с 1991 (либо, если хотите с 2015) по 2020-21 годы не будет уголовно-наказуемым деянием. Главное - вовремя задекларировать резкое увеличение доходов без объяснения их источников.

А в 2021 мы начинаем всё сначала - первая что-то значащая подача деклараций, год ожидания, вторая подача - и начало проверок. И лишь в 2022-23 годах могут появиться первые уголовные дела о незаконном обогащении.

Согласитесь, такая логика тоже имеет право на существование. И ее предметно осознаёшь, когда читаешь декларации тех же депутатов Верховной Рады Украины.

Специально для LIGA.net