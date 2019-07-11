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11.07.2019, 16:50

Агрессия России и угроза утраты государственности для Украины

Агрессия России и угроза утраты государственности для Украины
Юрист, директор Института национальной политики

Колонка открывает цикл о "гибридных угрозах", которые стоят перед Украиной

2019 год ознаменован изменением приоритетных целей российской агрессии против Украины.

В широком смысле российская агрессия - это многовекторная преступная деятельность России, направленная на уничтожение Украины как субъекта международного права, украинской культуры и нации. Россия реализует несколько стратегических планов по уничтожению Украины как субъекта международного права, связанные с подрывом экономики, демографического потенциала и информационных диверсий в информационном пространстве, - о чем пойдет речь ниже.

Субъектами российской агрессии против Украины являются на официальном уровне как минимум Управление Президента России по внешней политике; Управление Президента России по приграничному сотрудничеству; МИД РФ; Информационно-аналитическое управление ФСБ - пограничная служба и различные управления; ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ); МО РФ; органы ФСБ; СВР; Следственный комитет и даже уголовный розыск МВД; Правительство РФ; Минфин РФ; вся российская государственная пропагандистская машина, работающая на войну. Стоит добавить к этому списку так называемые различные «военно-патриотические»  сообщества, государственные и частные фонды и даже откровенные бандформирования, действующие как на временно оккупированных, так и на свободных территориях Украины, а также "негосударственную" (осуществляемую силами общественных групп со сталинистской и другой архаичной идеологией) пропаганду войны и ненависти. 

Вся эта машина агрессии и нападения действует мотивированно, скоординировано и во многом профессионально. К сожалению, в Украине так и не была создан механизм защиты, способный эффективно противостоять российской машине агрессии и контрнаступать на агрессора по всем открытым против Украины фронтам.     

Направления удара

Помимо продолжающихся и усиливающихся попыток Путина "воткнуть" временно оккупированные территории Донбасса в политическое пространство Украины на разрушительных для украинской государственности условиях, Кремль смещает приоритет в сторону подрыва государственной безопасности внутри самой Украины информационно-агентурными способами - с опорой на свою агентуру и неэффективность государственного управления. Об этом свидетельствует ряд примечательных событий последних месяцев, которые способны причинить тяжелый урон национальным интересам Украины и даже привести к утрате украинской государственности:       

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- российская паспортная агрессия против Украины (начавшаяся практически в унисон с началом активной выдачи гражданам Украины венгерских паспортов, карт поляка и удостоверений словака), целями которой является снижение демографического потенциала в Украине и увеличение население РФ за счет вновь принятых в российское гражданство граждан Украины;  

- приобретение Виктором Медведчуком и его бизнес-партнерами рейтинговых телеканалов Украины для внедрения российского пропагандистского дискурса в украинское медиапространство с целью информационного принуждения украинцев к капитуляции перед агрессором;      

- снижение уровня информационного сопротивления Украины пропаганде войны со стороны страны-агрессора; 

- попытка проведения (вопреки санкций СНБО против российской пропаганды) на телеканале NewsOne под видом телемоста с пропагандистами страны-агрессора информационно-психологической спецоперации в интересах Кремля с целью внедрение идеи капитуляции перед агрессором;

- попытки отмены официального статуса украинского языка как госдартсвенного через Конституционный Суд;

- политика во многих сферах, совпадающая с интересами РФ, - и т. п.   

Во многом осталось без внимания, заявление Владимира Путина телеканалу МИР 13 июня 2019 года, в котором Путин сказал следующее: "Неизбежно, что мы (Россия и Украина) восстановим наши отношения, не может так быть между частями одного и того же народа... новое руководство  (Украины) сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией..."  Стоит отнестись к этим высказываниям Путина с полной серьезностью. Так уверенно и в таком стиле он высказывался лишь во время своей знаменитой крымской речи и в самом начале спецоперации "Новороссия". Такой дерзкий месседж в речах Путина, является подтверждением, что Путин уверен: у него достаточно инструментов для реализации озвученных им планов. Скрытная работа идет практически по всем перечисленным направлениям. Сейчас Путина в некоторых аспектах больше в Украине, чем даже в самой России. 

Стоит отметить, что на этот раз, после провала операции "Новороссия", Россия к парламентским выборам в Украине подготовлена весьма основательно, а ошибки прошлых лет учтены.

Пророссийскость втемную

В Москве давно осознали, что украинская политика зиждется на так называемых "договорняках". Съезды большинства политических партий, на которых решался вопрос о выдвижении кандидатов в народные депутаты, в основном проходили в закрытом режиме и часто сугубо формально. Вопросы о включении в списки кандидатов в депутаты решались кулуарно, без согласования с общественностью, решения принимались буквально одним - тремя лицами. Включали в партийные списки в основном по договорённостям близких, либо знакомых и публичных лиц.

Такое закулисье, кулуарность и закрытость, где комфортно чувствует себя политическая коррупция, а также практика "договорняков", - настоящий клондайк для российских агентов влияния. Такой стиль работы им близок и понятен. И если прежде основная линия противостояния Украины российской агрессии на парламентском уровне проходила в основном между Оппозиционным блоком и остальными политическими партиями, то после нынешних выборов эта линия может пройти уже между отдельными депутатами.    

Бдительный читатель, естественно, потребует обнародовать имена и фамилии российских агентов. Однако на практике изобличение профессиональных агентов - сложный, долгий и чувствительный к преждевременной огласке процесс. Как правило, спецслужбы вычисляют агентов годами. Причем даже представители спецслужб не могут до завершения операции обнародовать имена и фамилии вражеских агентов. Поэтому можно дать лишь намек на то, что представляет собой российская агентура.

Прежде всего это бизнесмены, чей бизнес так или иначе связан со страной-агрессором, бывшие чиновники времен Януковича, имеющие тесные связи с коллегами из РФ и представителями российских силовых структур, руководители общественных организаций, имеющие контакты с российскими "коллегами", а также "украинцы по вызову", участвующие в медиа-проектах российских пропагандистов, в том числе в различных антиукраинских ток-шоу.

Но борьба только с российской агентурой бесполезна без уничтожения "питательной среды" из коррупции и "договорняков", в которой эта агентура действует - в том числе снижения политической нестабильности, в сохранении которой Россия заинтересована прежде всего. 

Колонка открывает авторский цикл о "гибридных угрозах",
которые стоят перед Украиной 

Специально для LIGA.net 

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Теги: гибридная война, гибридные угрозы, информационная война
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