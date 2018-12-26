Альтернативна географія російських санкцій

Вітаю причетних із новим санкційним переліком РФ, затвердженим постановою уряду РФ від 25 грудня 2018 р. № 165.

Цікавим для мене є не стільки фейкові включення окремих одіозних осіб (якже ж тепер бути бенефіціару із Балаклавським рудоуправлінням, наприклад), скільки учергове створена російским урядом альтернативна географія та історія. У першому "українському" санкційному списку РФ, схваленому урядовою постановою від 1 листопада 2018 р. № 1300, як відомо, у визначеннях місця народження підсанкційних осіб загалом опускалася назва республіки народження, особливо - якщо це була Українська РСР. Мене, наприклад, там написали народженим у "г. Евпатория, СССР".

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Після відповідних глузувань автори списка "виправилися" і тепер вже пишуть у місцях народження назви республік. Вочовидь у них при цьому постала архіскладна проблема - в якій республіці позначати народжених в Криму, на яку було винайдене "геніальне" рішення - писати, що ці особи народилися в "Крымской АССР, СССР" звісно без згадки про Українську РСР.

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Те, що уряд РФ винайшов радянську автономну республіку, яка не входила у склад жодної союзної республіки - це лише частина альтернативного погляду росіян на світ. Справжня проблема в тому, що з червня 1945 до лютого 1991 р. ніякої "Крымской АССР" не існувало, а була Кримська область. Тому Мустафа Джемілев дійсно народився в цій автономії у 1943 р., а решта "кримських" санкційників не в таких поважних роках - ні.

Цікаво як це оформлять у наступному списку...

(Джерело - Facebook)