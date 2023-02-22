"America is back". Сегодня это утверждение звучит, как никогда, уместно

Визит президента США Джо Байдена в Украину, уже вошедший в историю как один из ярких моментов борьбы демократии против тирании, был анонсирован заранее. Скорее, наоборот, недели две назад на брифинге в Белом доме в ответ на вопрос польского журналиста о сроках визита в Польшу американский президент ответил что-то неопределенное. Однако вскоре стало известно, что Байден приедет в польскую столицу – г. Варшава, где встретится не только с польскими руководителями, но и с главами стран Бухарестской девятки – восточного крыла НАТО, и выступит с речью, которую заранее стали называть исторической и даже самой важной за время его президентства.

С тех пор появились спекуляции о возможной встрече Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским – на американской военной базе в Жешуве на польско-украинской границе, даже во Львове. Но поездки президента США в Киев никто не допускал.

В конце концов Джо Байден выбрал Киев как город, который для всего мира остается символом решимости Украины после безрезультатной попытки российских войск его захватить. Знали об этом визите как в Вашингтоне, так и в Киеве – единицы.

В прошлую пятницу, 17 февраля, в момент публикации субботнего расписания президента США, согласно которому он должен был провести рабочую встречу, поужинать и в 19:30 вылететь в Варшаву, в кабинет руководителя коммуникаций Белого дома пригласили двух репортеров из президентского пула. С них взяли обещание хранить молчание и только после этого сообщили, что они отправятся с американским президентом в Украину. А о времени прибытия на военно-воздушную авиабазу Воздушных сил США – Эндрюс, журналисты узнают из сообщения о расписании турнира по гольфу. У ворот военной базы репортерам пришлось отдать свои мобильные телефоны, которые им вернули уже в Киеве.

В ангаре президента США, его помощников и журналистов ждал самолет C-32 (военная версия Boeing 757) ВВС США с затемненными окнами. Байден, впрочем, редко пользуется этим бортом и точно не для трансокеанских перелетов. Но на этот раз именно С-32 с бортовым номером 90 003 стал Air Force One в момент, когда на борт поднялся действующий президент США.

В 4:15 утра самолет с Джо Байденом на борту вылетел в Европу. После путешествия, которое длилось несколько часов, в 17:13 уже по среднеевропейскому времени самолет приземлился на немецком аэродроме Рамштайн. Больше часа понадобилось на дозаправку борта и в 18:29 таинственный самолет вылетел в Жешув. В 20:12 без сирен и мигалок автоколонна с президентом США отправилась в Перемышль, где одна из машин въехала прямо на железнодорожный перрон вплотную к вагону. В 21:37 поезд, которым ехал Джо Байден, отправился в почти десятичасовое путешествие в столицу Украины, чтобы наконец достичь цели поездки в 8:00 в понедельник, 20 февраля.

Приблизительно через два часа мир был поражен информацией об этом совершенно секретном визите главы самого развитого государства мира в Украину. Даже когда в сети появились фото прогулки Байдена с Зеленским улицам украинской столицы, в Европе не могли поверить в реальность такого визита и продолжали ждать официального подтверждения – ведущий польского информационного канала TVN-24 позже признался в этом. Сообщение о появлении Джо Байдена в Киеве стало неожиданностью для многих журналистов, СМИ и политиков.

Конечно, важно, что президент США объявил о новом крупном пакете военной помощи Украине в полмиллиарда долларов, провел разговор с украинским лидером и совместную пресс-конференцию.

Но, прежде всего, этот очень рискованный с точки зрения безопасности визит Джо Байдена сразу стал беспрецедентным символом солидарности с Украиной. На Западе не вспоминают ни одной поездки американских президентов в воюющую страну, где нет американских войск, где американская авиация не контролирует воздушное пространство. В страну, где не просто идут военные действия, а полномасштабная война; где ежедневной угрозе бомбардировки подвергается, в том числе и столица; где войну развязала сверхдержава, угрожающая всему миру ядерной палкой; где уже год разворачивается самый кровавый конфликт за последние 75 лет.

Трудно представить, какой трудной задачей была эта поездка для секретной службы и сколько ее агентов поседели по этому поводу, но президент Байден показал всему миру, и прежде всего тем, кто сомневался в его способности быть мировым лидером (в том числе из-за возраста), насколько они были неправы. Важность визита состоит еще и в том, что Байден доказал, – он готов выполнять свои обязанности мирового лидера и ему хватает на это мужества, что Украина не останется лицом к лицу с кровавым врагом, что лидерство США обеспечит необходимую поддержку союзников не на словах, а на деле.

Визит Байдена – это, конечно, символ. Понятно, что до окончательной победы Украины еще далеко. Но также понятно, что моральная победа над российским диктатором Владимиром Путиным и его армией уже одержана: Украина выстоит, будет поддержана США и союзниками до полной победы и после войны – при восстановлении мирной жизни, экономики и демократического государства.

Трудно представить себе более сильную поддержку Украины, чем приезд американского президента в центр воюющей страны. Джо Байден на каждом шагу подчеркивает свою поддержку Украины, а власти США открыто говорят о том, что в Кремле сидят военные преступники, которые должны быть привлечены к ответственности.

Так что визит Байдена в Киев – это не только пощечина Путину и сигнал: "США способны идти на риск". Это еще и сигнал Пекина: США не сомневаются в правоте и поддержке Украины.

Это сигнал Берлина и Парижа: перестаньте медлить с решениями и до бесконечности звонить в Кремль – судьба мира решается на фронте за восточной границей Евросоюза.

Это сигнал новым членам НАТО: центр принятия важнейших решений перемещается в Восточную Европу, и США поддерживают этот процесс.

Но, прежде всего, визит Джо Байдена в Киев – это сигнал Украине. Поддержка Украины будет постоянной во всех областях: как в военной, так и в энергетической, инфраструктурной, экономической и гуманитарной. А США обеспечит лидерство среди более чем пятидесяти стран-союзников Украины.

Визит Байдена в Киев – это также инвестиция в доверие США. Год войны и предыдущие месяцы, когда США предупреждали страны ЕС и украинцев о готовящемся вторжении, были процессом восстановления доверия к США. В начале своего президентства Байден заявил: "America is back". Сегодня это утверждение звучит, как никогда, уместно. Как и трамповское "Make America great again!".

Всего пять часов в украинской столице и Джо Байден отправился в Перемышль, куда поезд со спецвагоном прибыл по расписанию, а оттуда машиной в Жешув. На этот раз президентский кортеж напоминал передвижную дискотеку – проблесковые синие и красные огни, включенные сирены давали торжественный концерт после удачного важного мероприятия. Маячки и сирены словно салютовали направленным на них камерам телекомпаний всей Европы: мы сделали это – дали звонкую оплеуху Путину.

Еще через сорок минут тот же президентский самолет со столь же затемненными окнами приземлился в Варшаве, официально начался двухдневный визит Байдена в Польшу. Дождь превратил улицы Варшавы в зеркало и снова сине-красные мигалки, отражаясь в асфальте, разукрасили польскую столицу своеобразным салютом. Впрочем, в этот поздний час ни полицейские мигалки, ни сирены не беспокоили жителей – Варшава сердечно приветствовала героя такого необычного визита в Украину. До этого ни один американский президент не добирался до Варшавы по такому сложному и опасному маршруту.

В нынешней поездке Байдена в Украину и Польшу привлекают внимание даже мельчайшие детали. Это и затемненные окна самолета, и галстук американского президента в цветах украинского флага, и сирены во время прогулки Джо Байдена и Владимира Зеленского, предупреждающие об очередном ракетном ударе России, и передвижение американского президента транспортным средством, не сделанным в США (имеется в виду поезд Укрзалізниці).

Но есть и серьезные отличия этой поездки.

Прежде всего, это второй визит американского лидера в Польшу за год – беспрецедентный случай, свидетельствующий об особой роли Польши как среди союзников Украины, так и в отношениях с США.

В Варшаве проходят встречи с президентом Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки, то есть странами восточного фланга НАТО. Конкретные переговоры, конкретные деяния, конкретное орудие. Встреча подтверждает статус Польши как лидера восточного фланга НАТО.

Варшавское публичное выступление Джо Байдена еще до визита комментаторы назвали историческим. Его прямая трансляция организована всеми мировыми телекомпаниями и информационными агентствами. И само место выступления оформлено флагами США, Польши и Украины, что ясно свидетельствует о главной теме выступления и решимости Америки в украинском вопросе. Да и само место выбрано неслучайно: Аркады Кубицкого расположены в Старом городе, который, как и вся Варшава, был варварски разрушен во время Второй мировой войны, а после восстановления это место стало символом послевоенного возрождения Польши. Это имеет глубокий смысл, учитывая будущее в Украине – победу над кровавым врагом, восстановление и создание современной экономики, построение демократического европейского государства.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил журналистам, что визит Джо Байдена в Киев стал беспрецедентным событием: "Лидер свободного мира едет к тем, кто ежедневно с огромными жертвами борется за принципы, на которых основывается свободный мир. Он едет туда не только для того, чтобы поддержать их и объявить о конкретной дополнительной поддержке, но, прежде всего, выразить им благодарность".

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