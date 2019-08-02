Анализируй-те: личностный профиль президента Зеленского

Когда Владимир Зеленский только входил в президентскую избирательную кампанию, он был «темной лошадкой» - знаменитый шоумен и любимец публики все-таки был мало известен широкой аудитории вне своих привычных сценических амплуа.

Теперь, по итогам участия Зеленского в жесткой конкуренции за власть, после оглушительного успеха в двух избирательных кампаниях и 70 дней выполнения президентских обязанностей уже можно делать более четкие выводы о личностном профиле человека, избранного шестым президентом Украины.

Чтобы понять, что происходит и, главное, что будет происходить, политологи обычно анализируют стратегии лидеров, а психологи – их поведение. Поведенческий рисунок у разных людей может иметь бесконечное количество вариантов и сильно зависит от ситуации и контекста, причем не всегда можно «на глаз» отделить личностные причины от ситуативных. Однако есть ряд характеристик, на которые важно обратить внимание при анализе поведения политического лидера: типичность-уникальность реакций, уровень конфликтности, зависимость-независимость, мотивы и потребности, паттерны (устойчивые образцы) поведения.

Типичность-уникальность

В интервью журналистам РБК в апреле этого года Владимир Зеленский заявил, что таких, как он, политиков еще не было. И отчасти он прав. Поведение нового президента Украины содержит ряд уникальных эпизодов, слабо соответствующих ролевым предписаниям или традиционным представлениям о «типичном» государственном деятеле. Зеленский купается в фонтанах, ест шаурму на заправке, загорает на городском пляже и так далее.

Вместе с тем, "инспекционно-воспитательный тур" президента по областям Украины, в ходе которого он распекает перед камерами местную элиту – чиновников, депутатов и бизнесменов – выполняется в хорошо узнаваемой всеми жителями постсоветских стран манере. И предшественники Зеленского на президентском посту, и бессменные лидеры соседних стран прибегают к такому харизматическому менеджменту. Недавно все с удовольствием посмотрели, как Лукашенко отчитывает чиновников на ферме за плохое обращение с коровами. А если создать в поисковике запрос «Путин жестко отчитал», выпадет длинный список сюжетов на эту тему. Лет десять назад сетевые шутники сделали сайт «Ким Чен Ын смотрит на вещи», куда собирали протокольные кадры с северокорейским лидером, которому подчиненные демонстрируют разнообразные достижения народного хозяйства.

Владимиру Зеленскому, как впрочем и его предшественникам, тоже демонстрируют достижения, а чаще проблемы, хотя это не столь важно. Важно, что после этих демонстраций неизбежно следует формат, тоже до оскомины знакомый: президент заседает в президиуме.

Уровень конфликтности

Владимир Зеленский – лидер, не боящийся прямой конфронтации и конфликта. Более того, он целенаправленно идет на обострение диалога, довольно бесцеремонно прерывая собеседника, публично подвергая сомнению его или ее слова, задавая провокационные вопросы и требуя немедленного и однозначного ответа. Причем если до Зеленского подобные публичные конфликты имели статус скорее эксцесса, чего-то из ряда вон выходящего, то для нынешнего президента конфликты – в порядке вещей. Более того, и сам президент, и его команда отдают себе отчет в электоральной выигрышности подобной стратегии, а потому делают это с явным удовольствием.

Пожалуй, впервые в украинской истории лидер государства вступает в конфликт с негласными правилами и конвенциями – этими несущими конструкциями украинской политики – запрещающими (точнее, уже запрещавшими) называть вещи своими именами. Например, он может без обиняков спросить человека про размер его коррупционных заработков. Называние имен вообще стало фишкой президентских поездок: он, похоже, задался целью приучить истеблишмент к своей нетерпимости к безымянным деяниям. У всего – от преступлений до свидетельств о преступлениях – по мнению Зеленского должно быть имя и, как следствие, персональная ответственность.

Важным элементом конфликтной стратегии президента является ее сценарность. Враждебность Зеленского предельно персонифицирована, и в ее основе лежит несколько наивное представление о том, что люди делятся на хороших-простых и плохих-непростых (чиновников и прочих ворюг), и что все проблемы можно решить заменой вторых на первых. А еще – личной убедительной президентской просьбой ускориться, поднажать, постараться. А если не поможет просьба, значит сделают на спор.

Есть еще один эффект от конфликтной манеры поведения президента. Каждое совещание с его участием актуализирует линии разломов, существующие в местных сообществах, и все неизбежно превращается в безобразную склоку, где каждая сторона спешит нажаловаться президенту на противников. Причем спровоцировать конфликт президент умеет, а с урегулированием пока не очень.

Зависимость – независимость

Президент демонстрирует независимость от условностей, и его власть впервые в политической истории Украины не будет иметь практически никаких ограничителей, от которых вынужденно зависели все предыдущие президенты. Зеленскому не нужно искать союзников вне своей политической силы, а его политический капитал вполне способен обеспечить успех в борьбе за независимость от капитала олигархического.

И одновременно Владимир Зеленский очень зависим.

Во-первых, от мнения и поддержки своего окружения. Со временем, конечно, эта зависимость будет ослабевать, и именно в этот момент конфликтность президента пройдет настоящую проверку на прочность. Одно дело – конфликтовать с чужими, и совсем другое – со своими.

Во-вторых, от мнения избирателей. Зеленский очень ценит и дорожит той колоссальной поддержкой, которую ему оказали сограждане. Хотя в этой поддержке было много отвержения старых элит и старых политических практик, президент все-таки склонен принять ее полностью на свой счет. Народ, безусловно, любит своего нового лидера, но эта любовь имеет свой срок годности. И сможет ли Зеленский быть столь же независимым в своих действиях, если они пойдут вразрез с желанием большинства, большой вопрос. Иногда в политике без этого нельзя. Иногда большинство хочет не того, в чем нуждается.

Мотивы и потребности

Помимо уже упомянутой потребности в любви и одобрении, у президента выражены также потребности в достижении и игре. Склонность к спонтанным поступкам, привычные шутки над глупыми-ленивыми-нечестными политиками, заключение пари, стремление к совершению быстрых прорывов, пусть небольших, но заметных объективу телекамер – все это составляет уникальный мотивационный рисунок президента. И одновременно свидетельствует о некоторой незрелости политической мотивации Зеленского.

Паттерны (устойчивые образцы) поведения

Несмотря на творческий бэкграунд, президент демонстрирует удивительную негибкость поведения и приверженность установленным паттернам и сценариям. Как уже указывалось, его региональные поездки похожи как близнецы, взаимодействия и диалоги Зеленского с местными – тоже.

Склонность к импульсивным действиям, которую периодически проявляет президент – купаясь ли в фонтане или излишне экспрессивно давая понять министру обороны, что он нежелательный участник конкретной беседы – скорее следует трактовать не как устойчивую личную черту, а как компенсаторную реакцию на вынужденную сценарную ограниченность. Недостаток опыта пока не позволяет президенту полноценно импровизировать, гибко меняя стратегию поведения по обстоятельствам.

Однако существует один поведенческий паттерн, который порожден скорее личностью президента, нежели ситуацией, в которой он оказался. Имеется в виду его обостренное чувство собственного достоинства, чуткость к малейшим проявлениям неуважения и низкая терпимость к негативному отношению к себе.

Итак, сквозь довольно сумбурный и противоречивый поведенческий рисунок, в основе которого лежат неопытность и аппаратная неуверенность нового президента с одной стороны, и сила, черпаемая в народной любви и поддержке с другой, уверенно проступают контуры личности: умение и желание идти на открытый конфликт, особенно там, где это соответствует общественным ожиданиям, потребность в признании и нетерпимость к неуважению.

Специально для LIGA.net