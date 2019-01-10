Аншлюс Беларуси как последняя авантюра Кремля

О приближающемся аншлюсе Беларуси говорят не только находящиеся в оппозиции к Кремлю, но и те, кто пользуется его доверием. Вот недавно Алексей Венедиктов размышлял о "взаимопроникновении" экономических, военных и политических структур двух стран. Судьба Александра Лукашенко виделась ему самой разной: от вице-президента "объединенного государства" до пенсионера в Крыму. Впрочем, Венедиктов не исключал и "трагическую историю". К словам руководителя "Эха Москвы" стоит прислушаться: он – persona grata в российских коридорах власти, кое-что там слышит и затем пересказывает любознательной аудитории.

"Взаимопроникновение" звучит приличнее, чем "аншлюс" или "аннексия", но суть та же. Россия поглощает Беларусь, возникает новое государство, которому, естественно, требуется новая конституция, в соответствии с которой Путин становится пожизненным властителем. Это самое распространенное, но не единственное объяснение действий Кремля. Беларусь очень важна для Москвы с военной точки зрения. Эта страна занимает ключевое положение в геополитическом пространстве "между Россией и НАТО", и ее присоединение к России кардинально изменит стратегическую конфигурацию в этой зоне, усилит российские позиции и, соответственно, угрозу расположенным рядом странам.

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На Западе Беларусь нередко видят стратегическим буфером, снижающим военно-политическое давление со стороны России. В октябре 2018 года, незадолго до своего визита в Минск, помощник госсекретаря США Аарон Уэсс Митчелл отметил, что "именно государственный суверенитет и территориальная целостность пограничных государств, таких как Украина, Грузия и даже Беларусь, являются надежнейшим бастионом против российского неоимпериализма". Заявление неожиданное, но справедливое.

Россия и Беларусь – союзники. Созданы единая группировка противовоздушной обороны и совместная группировка сухопутных войск. В мирное время входящие в эти группировки войска находятся в местах постоянной дислокации под своим обычным командованием. В случае угрозы войны российские части прибудут на территорию Беларуси и поступят под командование белорусских генералов. Регулярно проводятся совместные учения. Министерства обороны ежегодно готовят планы совместных мероприятий по функционированию этих группировок. Но за этим благопристойным фасадом скрываются серьезные разногласия.

В одном из докладов минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, близкого к руководству страны, говорилось, что стратегия России предусматривает превращение Беларуси "в источник множественных вызовов и угроз безопасности и стабильности странам НАТО и Украине". С этой целью Москва добивается "неограниченного одностороннего доступа российских Вооружённых Сил на территорию Республики Беларусь, в том числе для действий с её территории в отношении третьих стран", а также ведет к подрыву "стабильности Беларуси и дееспособности белорусского государства, лишение Минска способности эффективно контролировать собственную территорию", с тем чтобы против соседних и близлежащих стран оттуда действовали подрывные и криминальные группировки (см. Юрий Царик, Арсений Сивицкий. Беларусь в контексте противостояния Россия – НАТО: Угрозы и вызовы для суверенитета, независимости и национальной безопасности. Центр стратегических и внешнеполитических исследований. Минск, 2016. Стр. 12).

Иными словами, в Минске видят, что цель России – превратить Беларусь в плацдарм для военной экспансии и "гибридной агрессии" против Польши, Литвы и Украины. Такая перспектива не устраивает белорусское руководство. Показательна, например, история о размещении в этой стране российской военной базы. В начале десятилетия Москва поставила вопрос о постоянном военном присутствии в Беларуси, в том числе о создании там авиабазы. Минск сделал всё возможное для того, чтобы этого не случилось. На какое-то время вопрос, казалось, был снят с повестки дня, но в последние месяцы актуализировался вновь в связи с грядущим выходом США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Кремлю хочется поставить свои ядерные ракеты средней дальности как можно ближе к границам зоны НАТО.

В Минске такая перспектива восторга не вызывает. "Наши военные, – заявил Александр Лукашенко, – в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси... Поэтому нам не нужны никакие базы". И если в Польше будет создана американская военная база, то ответом Беларуси будет не размещение в стране российских войск, а развертывание собственного ракетного оружия. И действительно, в Беларуси начали производить по китайской лицензии ракеты М20 (их там назвали "Полонез"), дальность действия которых может быть доведена до 500 километров. Обращение к Китаю, по словам белорусских экспертов, было вызвано тем, что Россия не дает Беларуси современного оружия, добиваясь, чтобы в военном отношении Минск полностью зависел от Москвы. А позицию Лукашенко они расшифровывают следующим образом: он стремится убедить США не наращивать военное присутствие в регионе не потому, что видит в этом опасность, а потому что это ослабит переговорные позиции Минска в отношениях с Кремлем в вопросе размещения российской базы.

Наконец, трудно совместимы ключевые стратегические установки России и Беларуси. В Кремле добиваются ослабления и, в идеале, развала НАТО. А Лукашенко убежден, что крепкое трансатлантическое партнерство – "основная опора нашей планеты, и не дай бог ее разрушить. Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента... Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский конфликт". Ничего, кроме злобы, такие заявления в Москве не вызывают.

Но в том, что Минск дистанцируется от России, Кремль должен винить только себя. Если развязанная Москвой новая холодная война перерастет в горячую, то Беларусь, Польша и государства Балтии станут главным театром военных действий со всеми вытекающими из этого последствиями. И Лукашенко, как бы к нему ни относиться, вовсе не собирается таскать для Москвы каштаны из огня, особенно если это обернется разрушением его страны. Белорусский президент, разумеется, не ставит под сомнение союз с Россией, но одновременно дает понять: воевать с НАТО он не будет. А в России понимают, что белорусский плацдарм критически важен для успеха военной авантюры в южной части Балтийского региона. Отсюда – крепнущее намерение поглотить Беларусь.

Ясно, однако, что аншлюс Беларуси не будет для Москвы легкой прогулкой. Хотя в подавляющем своём большинстве белорусы хорошо относятся к России, только 5–6 процентов их поддерживают идею вхождения в Россию. Белорусский истеблишмент, в том числе генералитет армии и служб госбезопасности, прекрасно понимает: первое, что сделает Кремль после "взаимопроникновения", – поставит проверенные кадры из России на все сколько-нибудь значимые посты в белорусских провинциях "объединенного государства". Жесткой будет и реакция Запада. Появление в Беларуси ударных российских дивизий – кричащее свидетельство того, что следующей целью России будут Варшава, Вильнюс, Таллин, Рига. И тогда у НАТО не останется иного выхода, кроме как жестко нейтрализовать экспансию Москвы. Соответственно, аншлюс Беларуси станет последней авантюрой Кремля.

Колонка опубликована на сайте Радио Свобода