Антикоррупционная осень. Все о Высшем антикоррупционном суде

7 июня 2018 года был принят закон «О высшем антикоррупционном суде» (ВАСУ). Меньше чем через год, 11 апреля 2019 года, избранные в него судьи приняли присягу, выбрали руководство суда и начали подготовку к осуществлению правосудия.

Зачем суд создан, кого он будет судить?

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Антикоррупционный суд рассматривает дела о коррупционных и связанных с ними преступлениях, относящихся к компетенции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), то есть, дела относительно топ-чиновников — президента, депутатов, министров, руководителей органов власти, губернаторов, прокуроров, судей, руководителей государственных предприятий. В сферу внимания НАБУ попадают и обычные граждане, бизнесмены и юридические лица, но только если они были участниками расследуемых событий.

Суд состоит из 38 судей: 11 из них — Апелляционная палата (рассматривают жалобы на решение первой инстанции), 21 судья — первая инстанция, 6 — следственные судьи. Последние — это судьи, которые будут рассматривать ходатайства детективов, поданные во время проведения следствия (разрешения на обыск, доступ к предметам и документам, аресты имущества и т.д.). Именно от них будет зависеть, где будут содержаться подозреваемые — в СИЗО или под домашним арестом. Они также будут определять размеры залогов.

Четыре инструмента должны гарантировать антикорупционность и независимость нового суда:

сложный отбор с привлечением международных экспертов;

бюджетная независимость;

высокое судейское вознаграждение (с учетом разных доплат до 160000 грн.);

беспрецедентные меры безопасности (при необходимости судьи и члены их семей обеспечиваются охраной, вплоть до возможности временного проживания на отдельной секретной и охраняемой территории).

Когда суд начнет рассматривать дела?

Судьи решили, что суд начнет непосредственную работу 5 сентября. Это время было нужно, чтобы технически и организационно подготовить суд к осуществлению правосудия.

С указанной даты (1) все суды прекращают принимать ходатайства, обвинительные акты, апелляционные жалобы, подследственные ВАСУ, (2) нерассмотренные ходатайства должны передаваться в ВАСУ, (3) все уголовные производства независимо от стадии рассмотрения пересылаются опять же в ВАСУ.

Если обобщить — все дела, подследственные НАБУ, независимо от стадии и места рассмотрения, автоматически передаются в Антикоррупционный суд, и дальнейшие процессуальные действия возможны только в этом суде.

Сегодня в судах по всей стране находится 140 дел, которые были туда направлены по результатам расследований, проведенных НАБУ.

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Параллельно продолжается дискуссия относительно подсудности ВАСУ дел, расследуемых ГБР. Если такое решение будет положительным, то это значительно перегрузит суд и может нивелировать цель его создания — правосудие в отношении коррупционных преступлений.

Кто мог стать судьей Высшего антикоррупционного суда и, как их отбирали?

Все кандидаты прошли сложные, беспрецедентные конкурсные испытания в публичном режиме, которые длились полгода.

Право быть судьей получили не только действующие судьи, а также юристы-теоретики и адвокаты, которые имели не менее чм 7-летний опыт представительства в судах или уголовных процессах. Конкурс был закрыт для бывших сотрудников правоохранительных органов и отдельных органов государственной власти, членов Квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия, руководителей партий.

Желающие стать судьями должны были пройти: (1) анонимное письменное тестирование — проверка теоретических знаний, (2) анонимное практическое задание (подготовка приговора по фабуле, которую получили непосредственно на тесте), (3) несколько-уровневые психологические тестирования, (4) собеседования и анализ досье членами Квалификационной комиссии судей и Общественного совета международных экспертов по добропорядочности (мораль, честность, неподкупность), а также наличие знаний и практических навыков.

Документы на участие в конкурсе подали 343 кандидата. Допущено к участию было 270 (их документы соответствовали формальным требованиям), из них — 156 человек успешно сдали тестирование, а практическое задание — 113.

К 49 кандидатам из этих 113 возникли вопросы относительно их добропорядочности и репутации. По результатам анализа и собеседований, 39 были исключены от участия в конкурсе, 3 обратились с заявлением о прекращении участия по собственной инициативе, 7 — доказали свою добропорядочность.

Таким образом, в финал вышел 71 кандидат. Они были ранжированы в общий рейтинг согласно набранным в ходе всех этапов конкурса баллам. Первые 38 из списка и стали судьями (из них 22 ранее работали судьями, 13 — адвокатами, еще трое — ученые).

В чем особенность отбора судей в этот суд?

Ключевой особенностью конкурса стало участие в нем Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Совет был создан после убедительных и настойчивых просьб западных партнеров Украины, в том числе МВФ.

Функция ОСМЭ — оценивать соответствие кандидатов критериям добропорядочности и законности источников происхождения имущества, соответствия уровня жизни кандидатов или членов их семей задекларированным доходам, соответствия образа жизни кандидата его статусу.

В состав ОСМЭ входят 6 человек. Все они иностранцы, признанные специалисты с безупречной репутацией, имеющие опыт работы более пяти лет в вопросах борьбы с коррупцией. Они были предложены международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Совет фактически имеет право вето на назначение любого кандидата. Они этим правом воспользовались и отсеяли 42 кандидата, которые показали достаточно высокие результаты в конкурсе, но не убедили ОСМЭ в своей добропорядочности.

Следует отметить, что это экстраординарный подход, - государство в Украине впервые позволяет иностранцам напрямую влиять на формирование судейского корпуса.