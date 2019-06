Антикоррупционный суд: здания, приговоры и гамбиты

7 травня відбулися збори суддів новоствореного Вищого антикорупційного суду (ВАС).

Сказати, що ми довго йшли до цієї події – це нічого не сказати. Тому безумовно приємно побачити уже призначених суддів за роботою. Головою ВАС стала кандидат юридичних наук Олена Танасевич, нині вже екс-суддя Печенізького райсуду Харківської області.

На зборах судді вирішили, що приймати справи з НАБУ-САП вони почнуть 5 вересня 2019-го. Навіщо так «довго» чекати? Я би сказав, що це ще дуже оптимістичний варіант. І ось чому.

Виклик №1. Будівлі

Ще у листопаді 2018 року Кабмін передав дві будівлі на вулицях Кривоноса та Преображенській під управління Державної судової адміністрації (ДСА) для розміщення там Вищого антикорупційного суду. Але колишні лабораторні корпуси не придатні не лише для здійснення судочинства, але й загалом для будь-якої роботи.

Неофіційно представники ДСА зізнаються, що капітальний ремонт цих корпусів може тривати десь два роки. Відповідно, ВАСу надали тимчасові приміщення – колишні будівлі Печерського райсуду Києва на Хрещатику та Хрестовому провулку, який переїхав на Володимирську, 15.

Але й ці тимчасові приміщення непридатні для якісного функціонування ВАС. Вдалося з’ясувати, що ці будівлі:

дозволяють розмістити максимум 19 суддів;

не мають достатньо простору для зберігання матеріалів справ;

не здатні розмістити весь апарат суду;

не можуть гарантувати якісну безпеку приміщення;

можливі скарги на неналежне утримання підсудних (підстава для скасування рішень у Європейському суді з прав людини).

Капітальний ремонт приміщень для Антикорсуду може тривати десь два роки. А тимчасові можуть розмістити лише 19 суддів і не здатні розмістити ані весь апарат, ані навіть усі матеріали справ.

Що ми маємо станом на початок червня? Антикорупційні судді переїхали в «нові» робочі кабінети, але ДСА продовжує шукати альтернативу в Солом’янському, Печерському та Шевченківському районах. Якщо проблему

з релевантним приміщенням не вирішать, 5 вересня справи НАБУ і САП передавати може бути нікуди.

Окрім того, після «заселення» суддів у відповідні кабінети ДСА ще має забезпечити антикорсуд необхідними меблями, обладнанням і технікою, ІТ-підтримкою тощо. Згадалося, як торік це питання брав на особистий контроль Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Було би добре, аби Кабмін справді виконав взяті на себе зобов’язання, а не обмежився формальним виділенням занедбаних приміщень науково-дослідного інституту.

Відповідальні: Державна судова адміністрація, Кабінет Міністрів України.

Кінцевий термін: серпень 2019.

Виклик №2. Апарат

Апарат суду іноді відіграє більшу роль у здійсненні справедливого правосуддя, аніж самі судді. Від помічників, секретарів судових засідань, працівників канцелярії, судових розпорядників залежить якість, швидкість і ефективність судочинства. І власне саме через працівників апарату часто відбувається злив інформації про перебіг кримінальних проваджень чи комунікація з метою впливу на рішення. If you know what I mean.

У березні цього року ДСА затвердила тимчасові структуру та штатний розпис ВАС у складі 39 суддів, з яких 12 суддів в апеляції (наразі одне вакантне місце) та 91 працівник апарату. В органах Державної казначейської служби відкрито рахунки ВАС. Протягом року буде затверджено вже постійний штатний розпис, і апарат Антикорсуду виросте до 189 осіб, а Апеляційної палати – до 84.

До Антикорсуду призначено 38 суддів. Обслуговувати їх має апарат ВАС. До кінця року там вже має працювати 273 особи, з них 84 – в Апеляційній палаті.

17 травня спеціально створена Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя обрала керівника апарату ВАС – правозахисника Богдана Крикливенка. Він буде призначений після того, як пройде спецперевірку. Конкурс на заступника Крикливенка вже розпочався. Дедлайн для подачі документів – 6 червня.

Загалом працівників до апарату суду можуть як переводити, так і набирати на відкритому конкурсі. Наскільки відомо, наразі до апарату ВАС було переведено до 13 осіб. Це нібито мінімально необхідна кількість працівників, адже потрібні люди, які б змогли набрати апарат суду. Тому чекаємо конкурсів на решту посад в апараті і прогнозуємо, що формування повноцінного апарату у кращому випадку завершиться саме до вересня цього року.

До речі. Вимоги до держслужбовців не поширюються на помічників суддів, адже вони належать до Патронатної служби. Тобто помічники не подають декларацій, не проходять відкритих доборів на посади та можуть бути призначені на підставі письмового подання судді. Наказ підписує керівник апарату. Вимоги до помічника мінімальні: вища юридична освіта та вільне володіння українською мовою.

За інформацією самих суддів, кожен з них вже підбирає собі помічників. І десятьох вже зараховано до штату.

«Вимоги до держслужбовців не поширюються на помічників суддів, адже вони належать до Патронатної служби. Тобто помічники не подають декларацій, не проходять відкритих доборів на посади та можуть бути призначені на підставі письмового подання судді».

Така процедура законна, але хотілося б, аби існувала прозорість відбору із застосування чітких і зрозумілих критеріїв. Так формується довіра до нового органу.

Відповідальні: Державна судова адміністрація, Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

Кінцевий термін: серпень 2019.

Виклик №3. Предметна підсудність

З 5 вересня 2019 року суди припиняють приймати клопотання та обвинувальні акти у справах, підсудних антикорсуду. Усе це подаватиметься у Вищий антикорупційний суд.

Станом на початок червня 2019 року, НАБУ-САП спрямували до суду 196 справ. Результат – вироки стосовно 31 особи. Кримінальні провадження, які 5 вересня перебуватимуть у судах загальної юрисдикції, перейдуть до ВАС.

Але не це може стати найбільшим викликом для антикорсуду, а старі справи у корупційних злочинах. Вони роками накопичувались у судах за всіма 23 статтями Кримінального кодексу України, що відносяться до підсудності ВАС.

Наші джерела в ДСА кажуть, що майже 4 тисячі «корупційних справ» (близько 3500 у судах першої інстанції та близько 190 в апеляціях) потенційно можуть підпадати під розгляд в антикорсуді за законодавчими критеріями. Ідеться про склад правопорушення, спеціального суб’єкта вчинення, розмір заподіяної шкоди.

До Антикорупційного суду можуть потрапити понад 3500 тисячі справ, які роками накопичувались у судах за 23 статтями Кримінального процесуального кодексу.

Нагадую, що ефективність і розумні строки здійснення правосуддя — серед ключових причин створення ВАС. Яким чином фізично передаватимуться справи, в якій пріоритетності здійснюватиметься розгляд та й чи взагалі всі старі справи перейдуть до антикорупційного суду – питання відкрите. Серед суддів і державних органів у системі правосуддя досі немає однозначної позиції.

Відповідальні: судді ВАС, Державна судова адміністрація.

Кінцевий термін: вересень 2019.

Виклик №4. Організаційний

Судді та апарат мають до 5 вересня вирішити ще низку завдань.

Судді мусять визначитися з регламентом роботи, порядком автоматичного розподілу справ, розподілом обов’язків між Головою ВАС та Головою Апеляційної палати ВАС, зокрема стосовно погодження відряджень/відпусток, суддями-спікерами і навіть з побутовими питаннями суддів, більшість яких приїхала з регіонів.

Держслужбовці з апарату повинні створити тендерні комісії для закупівель обладнання та конкурсні комісії для донабору працівників. А ще прописати та затвердити постійний штатний розпис, сприяти запуску окремої внутрішньої системи документообігу, яка дозволить встановити запобіжники від втручання та захистить матеріали справ.

Відповідальні: судді та апарат ВАС.

Кінцевий термін: вересень 2019.

Сукупність усіх цих організаційних моментів і визначатиме наскільки ефективним буде новий судовий орган. Справедливе правосуддя – справа не з легких. Але саме професійність у кожному аспекті роботи та максимальна увага до деталей допоможуть досягти поставленої цілі.