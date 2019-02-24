Аполитичности не бывает, только дефицит гражданского сознания

Часто слышим фразы: "Зачем примешивать политику", "Давай не будем о политике", "Я аполитичен, я вне политики".

Что значит вне политики? Ты живешь вне общества? На необитаемом острове? Милый друг, я тебя удивлю, но политика всегда вокруг тебя, а если тебе кажется, что ты в ней не участвуешь, то ты - идиот, а не аполитичен.

Реклама

Идиот здесь - не оскорбление и не медицинский термин. "Идиотом" в Древней Греции называли гражданина полиса, живущего в отрыве от общественной жизни, не участвующего в общем собрании граждан и иных формах государственного и общественного демократического управления. То есть идиот - это тот, кто не был рабом, имел избирательное право, но им не пользовался.

Сейчас демократия у нас представительская. Чтобы не решать вопросы из повседневной жизни самостоятельно и напрямую, мы делегировали эту свою привилегию депутатам. Наряду с ними огромным количеством вопросов занимаются активные граждане и организации - профсоюзы, клубы по интересам, ассоциации, инициативные группы и т.д.

Да, мы часто не замечаем, что политика - всегда рядом, и кое-кто, пользуясь распространенным узким ее пониманием, всячески поощряет гражданскую пассивность и аполитичность. Кое-кому выгодно, чтобы "политики не было" - примерно в том же ключе, как в Советском Союзе "секса не было". Секс был. Не было полового воспитания/образования. Сексом от этого заниматься не переставали, но элементарных знаний не было - стеснялись спросить, боялись рассказать, а поэтому тему секса проще было игнорировать.

Некоторые мои знакомые культурологи, например, спрашивают, зачем им в университете предмет "политология"? А для того, чтобы после университета у вас, - культурологов, инженеров или IT-шников, - не возникало представления о нормальности политической отстраненности. Вы же не спрашиваете, зачем вас с детства учили элементарным знаниям и умениям, этикету и законам выживания? Так почему вас удивляет, когда вас учат быть гражданином?

Позиция "я вне политики" - привычная форма коллективной безответственности, для которой придумали более приличное название и теперь всячески требуют "ее уважать"

Конечно, можно иметь два высших образования, но не иметь при этом гражданственности - совокупности качеств, которые отличают человека, живущего в государстве, от человека пещерного. Вина в отсутствии таких основополагающих качеств, зачастую, лежит не столько на самом человеке, сколько на государстве или том же гражданском обществе. Да, я сторонник убеждения, что общество нельзя перевести из переходного состояния в по-настоящему гражданское без волшебного пинка со стороны государства. Тут, конечно, вопрос в том, что и государству для этого тоже нужен волшебный пинок, и кроме как от общества получить его неоткуда. Такой вот круговорот пинков в природе.

Аполитичность - следствие отсутствия политической культуры, которая как определенная степень развитости, может иметь место только в образованном обществе. Среднестатистический гражданин не знает, на что он может и должен влиять, не понимает, какую силу имеет и, зачастую, этой силы даже боится. Большая сила - большая ответственность. Позиция "я вне политики" для таких - обычная и привычная коллективная безответственность, для которой придумали более приличное название и теперь всячески требуют "ее уважать".

Да чего? Потому что гражданское образование улучшает политическую структурированность общества, и тогда понятие аполитичности теряет всякий смысл. Британцы целыми поколениями знают, за кого голосует их семья. В зависимости от общественного запроса, который варьируется, как правило, размером и количеством налогов, на политическую арену выходят либералы, лейбористы или консерваторы.

"Политика в высшем смысле есть жизнь, а жизнь есть политика", писал Освальд Шпенглер.

Реклама

Если погуглить определение слова политика, мы найдем множество вариантов. И Аристотель, и Вебер, и Ленин, и другие мыслители-теоретики затрагивали те или иные аспекты политики, потому что это всеобъемлющие понятие. В определении термина мы обязательно найдем такие английские слова: polity (как форма), policy (как содержание) и politics (как деятельность), характеризующие различные аспекты и проявления одной из жизненно важных сфер общественной жизни. Policy всегда употребляется с такими прилагательными как "публичная", "государственная", "правительственная", "образовательная", "финансовая", "налоговая", "социальная" и т.д. Для обозначения государственной политики обычно используются понятия public policy или public administration (публичная политика, публичное управление). Общественная политика - вариант-компромисс между государственной и публичной (в украинской практике он употребляется редко).

Политика - это отношения между нами и вами, между нами и государством, между государствами. Это правила, которые работают, пока некоторые говорят, что они "аполитичны".

К тому же, в украинском обществе прикрываются аполитичностью обычно те, кто все таки имеет какое-либо мнение насчет всем ненавистной политики (в узком ее понимании), но недостаточно в чем-то разбирается и боится показать это при обсуждении того или иного обстоятельства. И это тоже исправляется гражданским образованием.

Гражданское образование сродни социализации. Мир не стоит на месте, каждый день что-то меняется. Если ушел в работу, в декрет, выехал за границу, заболел, постарел, сел в тюрьму, просто решил, что ты "вне политики", - ты выпал из социализации и сузил свое восприятие мира, сделал его менее применимым на практике. Стал слабым звеном, которое выпало из общей цепи. Но социализация все равно не прекращается - от первого знакомства с миром до написания завещания, и гражданское образование необходимо так или иначе.



На государственном уровне "Концепция развития гражданского образования" у нас прописана. Но декларировать - не значит добиться успеха. А когда успех будет, он проявится в том, что аполитичность перестанет быть распространенной позицией, требующей к себе уважения.