Но это не вызывает какого-то общественного резонанса и многодневных обсуждений в соцсетях

Хотелось бы проинформировать широкие слои украинцев о еще одной проблеме фронта: солдатам негде жить.

Цены на дома и квартиры в прифронтовых районах такие, что способны "съесть" боевые и не сравнятся ни с одним элитным регионом Украины: куда там Львову и Киеву! Просят 20 000 – 40 000 грн за обычный сельский дом, где нет воды, где никто не жил (видимо, брезговал) годами – это, к сожалению, норма.

Более того, значительное количество арендодателей вообще открыто отказывают военнослужащим на том основании, что они военные. Но это не вызывает какого-то общественного резонанса и многодневных обсуждений в соцсетях. Военных гонят, как прокаженных, с них берут втрое больше – и военные терпят.

Конечно, есть противоположные исключения. Есть патриоты, которые бесплатно селят к себе. Есть местные громады, которые организовали работу по помощи военнослужащим с размещением. Но это – исключения. В целом государство и местное самоуправление эту боль фронтовиков игнорируют.

Так же этой проблемой не занимается как следует военная вертикаль. Если есть воля у командира военной части, он что-то пытается сделать. Но в принципе фактические порядки в армии не предусматривают такой обязанности. Проблемы солдат с жильем решают сами солдаты.

Но в нынешних условиях старые уставы уже не актуальны! Старая система предусматривала, что военнослужащие будут жить централизованно – например, в зданиях детсадов, школ или других государственных учреждений. Но с развитием дальнобойных средств поражения эта устаревшая практика стоила украинскому народу тысяч потерянных воинских жизней, а бюджету – миллиардов компенсаций семьям погибших. (И, кстати, сейчас следует регулярно проводить аудит, не концентрируют ли личный состав начальники, не руководствуются ли старыми уставными требованиями? Но это отдельная болезненная тема.)

Поэтому нужно рассредотачиваться, следует жить группами – не больше отделения. Это требование нынешних условий войны, а не прихоть.

А много ли есть военных частей, которым их начальство (все эти ОТУ, ОСГВ и т.д.) способствует мгновенному расселению личного состава? Многие командиры переживают об этом, когда им на голову сваливается куча других задач?

При этом, наверное, миллионы квадратных метров жилья стоят свободными рядом. Никто даже не думает передавать их военнослужащим. Это квартиры и дома тех, кто сбежал к россиянам или уехал за границу к европейцам. Их трогать нельзя!

Как только кто-то из военнослужащих занимает такое жильё, он с удивлением обнаруживает, что в данном районе существует местная полиция, охраняющая священную частную собственность.

Доходит до анекдотичного. У автора этих строк есть знакомые, которые воевали за населённый пункт, восточно-северный край которого уже атаковала российская пехота. В то время при попытке занять дом на западной части городка к ним под обстрелами прибыл участковый (!), чтобы сообщить о запрете такого самовольного заселения.

Как вы уже догадались, впоследствии россияне оккупировали это село вместе со всей уцелевшей недвижимостью (справедливости ради, иногда полиция способствует, но это скорее вопреки принятым порядкам).

Самое печальное, что на самом деле законодательная база для обеспечения существует, просто её никто не хочет использовать.

Закон "О правовом режиме военного положения" прямо предусматривает такую вещь, как квартирная повинность. Всех граждан Украины можно обязать размещать у себя военнослужащих, полицейских, беженцев.

Этот закон, если его применять, решит проблему квартирирования раз и навсегда. Просто начальники всех уровней не хотят брать на себя никакой ответственности, чтобы его использовать, придумывают сказки о недостаточных механизмах для реализации его положений.

