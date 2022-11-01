Атака для дискредитации: почему РФ распространяет информацию о взломе системы "Дельта"

Российские каналы, контролируемые спецслужбами РФ, синхронно обнародовали информацию о взломе украинской военной информационной системы поддержки решений и ситуационной осведомленности "Дельта". Это история, которая демонстрирует значительное превосходство Украины в информационных технологиях над Вооруженными силами РФ и важность соблюдения информационной безопасности военнослужащими и госслужащими во время войны.

Дельта структурирует всю информацию по противнику и является уникальным оружием Украины. Подобных информационных систем у россиян нет.

Российские спецслужбы постоянно пытаются проникнуть в телефоны и компьютеры украинских сил обороны. В августе им это в двух случаях удалось. Технология была примитивна: фишинг через почтовые ящики и соцсети, то есть рассылка ссылок, переход на которые использовал программу-вирус, которая обнаруживала пароли пользователя.

К Дельте подключены многие пользователи, все это – взрослые люди со званиями и должностями, но среди них нашлись двое, кто открыл вирусную программу и подсадил на свой гаджет российский вирус. Один пользователь из подразделения в районе Кривого Рога, другой из района Харькова. Это позволило россиянам войти в программу.

Взлома Дельты тогда не произошло, поскольку враг получил пароли, и защита Дельты предполагает такую угрозу. Поэтому у каждого пользователя есть свой ограниченный уровень доступа и определенный слой данных, которые он может видеть, и поэтому россияне смогли увидеть только небольшой объем информации, касающийся российских войск.

Несанкционированный доступ был быстро обнаружен, противник смог смотреть один из фрагментов системы в течение 13 минут, который показывал расположение российских войск на юге Украины, после чего доступ был закрыт. Противник получил понимание того, что такое Дельта, но полученные данные уже утратили актуальность. Оба пользователя, сдавших свои пароли, были обнаружены, с ними работает контрразведка.

Дельта сохраняет максимальную защищенность, и свидетельством этого стали удачные наступательные операции Вооруженных Сил Украины в сентябре-октябре, во время которых Дельта применялась максимально широко, и никакой утечки информации не произошло.

Дельта расширяет свою работу: во время войны состоялось уже более 40 релизов системы, и стоит поблагодарить команду общественной организации "Аэроразведка", которая создала Дельту и поддерживала несколько лет на собственном энтузиазме и за волонтерские средства. И той мощной команде, которая делает Дельту столь совершенной сейчас. Без сомнения, эта система одна из лучших в мире, поскольку лучшие украинские программисты модернизируют ее на лучших современных технологиях. Защита Дельты стала еще более усиленной.

Почему сейчас россияне совершили информационную атаку? Попытки найти новые пути проникновения в Дельту провалились. А 26 октября программа была представлена в НАТО на специальном мероприятии Tide spirit и получила самую высокую оценку от специалистов, оценивших уникальность системы и ее защищенность и эффективность. Поэтому россияне проводят такую атаку для дискредитации нашей успешной технологии, пытаясь ограничить доверие пользователей и подчеркнуть, что примитивные российские бумажные карты, по которым россияне управляют войсками, это якобы забота о защите данных. А на самом деле – это интеллектуальная и технологическая ограниченность.

Украина продолжает усиливать свое превосходство в информационных технологиях над ВС РФ.

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