"Баночный дискурс" Зеленского: манипуляции вместо ответов

Те що штаб Зеленського робить із темою дебатів - це класична маніпуляція масовою свідомістю. Це хибне перефокусування. Підміна сутнісного питання про дебати маніпулятивною дискусією - дебатами про дебати.

Суспільний інтерес полягає в тому, щоби кандидати прямо відповіли на питання про війну, агресора, Крим, міжнародну політику, реформи. Маніфестували свою політичну позицію. Для того, щоби суспільство могло потім, при недотриманні позиції, виставити їм рахунок.

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Замість цього ми бачимо геніальну маркетингову кампанію по емоційному втягуванню народу в інформаційне бурлеск-шоу навколо дебатів. З мемасікамі, хайпом та ржачем.

І ось, вже увесь суспільні дискурс обертається навколо стадіонів, аналізів та баночок із сечею. Хоча повинен був би обертатися навколо відповідей кандидатів на питання про ключові загрози для України.

В команді Зеленського сидять дуже талановиті пропагандисти. Вони чудово володіють технікою дискурсивної та нарративної війни.

Зараз Зеленський для народу - це як тяжкий наркотик, який викликає емоційну залежність. Відриває від реальності та переносить у світ дивовижних марень. Але після приходу повернення до реальності відбувається жорстко та швидко. Реальність залишається реальністю поза тим, чи бачимо ми її, чи ні. Український народ може скільки завгодно втікати в опіум Зеленського. Але від реальності він не втече.

Так само і Зеленський, який вже підсадив людей на цю голку, не зможе втікти від реальності. Великий іллюзіоніст сходячи зі сцени стає просто людиною, викриваючись. Зеленський залишиться просто людиною після свого викриття. Якщо переможе - простою людиною у кріслі президенту. І як би він не уводив людей і себе від реальності зараз, в період кампанії, там вона наздожене і проковтне його дуже швидко. Бігати від Путіна та його спецоперацій з баночками вже не вийде. Доведеться реальність осмислювати і якось пояснювати людям.

Тому, я певен що морок всього цього «баночний дискурсу» зійде швидко. Я тільки боюся того, що почнеться на наступний день. Коли суспільство зрозуміє - воно очманіло та викинулося із 10 поверху після чергової дози медіа-героїну. І опритомнило тільки в падінні. Надто пізно.

(Джерело - блог автора)