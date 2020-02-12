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12.02.2020, 11:02

Батьке Лукашенко нужна Олимпиада. А Украина тут при чем?

Батьке Лукашенко нужна Олимпиада. А Украина тут при чем?
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Олимпиада с Беларусью и вода в Крым. Украинская власть хочет пойти на один большой компромисс с Россией? Или распилить деньги? Кому выгодна Олимпиада?

А давайте сразу дадим воду в Крым, проведем Олимпиаду с Беларусью и возьмем на ее проведение $100 млрд у России. Ну чтобы дважды не вставать. В качестве одного большого компромисса. 

И Олимпиаду обязательно зимнюю. Погода ведь шепчет. Так и говорит, будет много снега, мороза, давайте нам зимнюю Олимпиаду. Только ноги сейчас надо высушить, после февральского ливня, и сразу думать над проведением зимней Олимпиады.

Олимпиада – это убыточный проект. Олимпиады никогда не окупаются. Позитивный эффект от Олимпиады всегда хуже, чем негативные последствия, связанные с активным инвестированием денег, которых нет, в объекты, которые после олимпиады будут никому не нужны.

Скорее всего, реанимировали проект Януковича, который тоже хотел провести зимнюю олимпиаду в Карпатах. Ну, с Януковичем все ясно. Для него Олимпиада – это гигантский распил, на котором можно украсть миллиарды долларов. Но сейчас же мы против коррупции, правда?

Олимпиада – это дорого и глупо. Затраты на проведение олимпийских игр растут с каждой Олимпиадой, и при этом никогда не окупают себя. Никогда. Более того, эти затраты Украина себе просто не может позволить. Денег таких нет, их можно брать только в долг. Это приводит к разбалансированию бюджета и увеличивает риск дефолта. 

Глубокий кризис, в который попала Греция в результате неконтролируемого наращивания долга, был во многом вызван Олимпиадой, которую проводили в Афинах и которая требовала значительных финансовых ресурсов.

Или наш собственный опыт с Евро-2012 никого ничему не научил. Или львовский стадион на отшибе, который дорогой, но никому не нужный, ничего не намекает?

Олимпиада в Рио стоила $20 млрд. В Сочи – вообще страшную сумму – более $51 млрд. Самая дешевая Олимпиада последних лет – в Ванкувере. Затраты канадцев составили всего $7,6 млрд. Но тут надо учитывать, что у них не так много и работы было, в Канаде все хорошо с инфраструктурой. При этом, большинство олимпийских объектов после этого просто простаивают, т.е. нет никакого эффекта от таких инвестиций. 

Последняя окупившаяся Олимпиада прошла в 1984 году в Лос-Анжелесе. Тут тоже сложно сравнивать с Украиной. А жители западных городов уже даже требуют от своего руководства не проводить в их городе таких событий, ведь это связано с очень большими неудобствами. 

Более того, зачастую изначально заявленная стоимость Олимпиады потом, в процессе, существенно увеличивается. В Бразилии, например, с $14 млрд до $20 млрд, в Сочи – в пять раз, и даже в Канаде – более чем в три раза. Поэтому, если сейчас кто-то озвучит потенциальную стоимость Олимпиады, можете смело умножать в два-три раза.

Для кого же это хорошо? 

Кроме, конечно, коррупционеров, которые пилят олимпийские бюджеты. Зимнюю Олимпиаду Янукович хотел провести в Буковеле.

То есть большая часть инвестиций придется на горнолыжный курорт. Который, эврика, принадлежит Коломойскому. В результате, олигарх и чиновники-коррупционеры, вот единственные выгодополучатели от идеи Олимпиады.

И да, батька любит играть в хоккей, батька любит гонять на лыжах. Ему, как и любому усатому диктатору, очень нужны Олимпиады. А мы тут зачем? Мы тут причем? Тащить Батьку за усы в Европу? Так это он, скорее, нас с собой на дно утянет. 

У Батьки ведь точно денег на Олимпиаду нет. Или мы хотим подаваться вместе с Батькой, чтобы нам точно не дали? Типа мы старались, но не получилось. 

Это хорошо, конечно, но сейчас эти олимпиады никому не нужны, так что можно еще сдуру и выиграть право на ее проведения. И что потом с этим делать?

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: беларусь, Олимпиада, вода в крыму, Олимпиада с беларусью
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