Байден разговаривает с Путиным. Войну на Донбассе это не остановит. Чего ожидать Украине

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут переговоры, прекрасно понимая, что ни к какому компромиссу они не придут. Но сам факт, что Путин вынужден обсуждать ситуацию в Украине с президентом США, показывает, что Россия вынуждена считаться с американским давлением. Мы, разумеется, не знаем, что произойдет в деталях, однако некоторые вещи очевидны.

Все определяют цели.

LIGA.net ведет хронику переговоров Джо Байдена и Владимира Путина. Все самое интересное – здесь

Цель Путина – добиться полного прекращения сопротивления Украины на Донбассе – по сценарию Приднестровья, который в свое время реализовал Дмитрий Козак. По сути, мы должны признать оккупацию де-факто. Поэтому России требуется одно – чтобы Украина оставалась один на один с энергетическим кризисом и военной угрозой, под давлением которой руководство Украины пойдет на такие уступки, чтобы общество было вынуждено с этим согласиться на фоне падающей экономики. Путин будет защищать свою политику – что Украина остается в исключительной сфере интересов РФ.

Цель Байдена – показать Путину, что даже угроза военной операции против Украины получит самый жесткий политический и экономический отпор США, а цена боевых действий будет слишком высокой для России и подорвет российскую экономику и контакты с Европой и Америкой.

При этом Байден решает задачу консолидации ведущих стран Евросоюза, в том числе Германии, для выработки единой политики в отношениях с Россией. Учитывая формирование нового правительства Германии, речь может идти о выгодном для нас развитии переговоров по газопроводу Северный поток-2.

США сформировали свой пакет на случай широкомасштабного российского вторжения в Украину:

1. По данным американских СМИ, США готовы ввести против РФ санкции по "иранскому варианту": отключение от системы платежей SWIFT, санкции по всей международной торговле в американской сфере влияния, блокирование поставок энергоресурсов из РФ в Евросоюз.

2. По данным источников Цензор.Нет в Украине, США и союзники по НАТО провели инспектирование состояния Вооруженных сил Украины на предмет поставок дополнительных вооружений в случае широкомасштабных боевых действий. НАТО не будет посылать своих солдат воевать за Украину, но НАТО пришлет оружие, чтобы украинская армия смогла пополнять запасы в критических сферах: боеприпасы для орудий и минометов, противотанковые ракетные комплексы, и вполне вероятно, системы ПВО и РЭБ.

Также НАТО обеспечит помощь разведданными, в том числе в реальном масштабе времени, со спутников и беспилотников. Это позволит резко повысить ситуационную осведомленность ВСУ о положении противника, в том числе быстро обозначать цели.

3. Конфликт с США обострит обстановку для России в других частях мира, где американское и российское влияние сталкиваются. Это прежде всего Сирия и Африка.

Думаю, результат переговоров, исходя из целей, будет предсказуем. Обе стороны не изменят своих позиций.

Однако угроза широкомасштабного вторжения Путина после данного разговора будет значительно уменьшена. Но переговоры не остановят войну на Донбассе, и сохранят угрозу наступательных операций РФ на Донбассе.

Что получит в результате Украина?

1. Возможности дальнейшего расширения программ военной помощи.

2. Возможности влияния на проект Северный поток-2 и энергетическую политику ЕС в целом, чтобы сохранить позицию страны-транзитера российского газа.

3. Продолжение программ сотрудничества с Международным валютным фондом и Евросоюзом.

Эти возможности надо использовать и реализовывать. А пока смотрим, о чем скажут по результатам встречи в Вашингтоне и Москве.

Решить проблему Донбасса, в который раз следует отметить, можно только если свою стратегию создаст и будет реализовывать сама Украина. Пока же Украина является не субъектом, а объектом политики, и это, увы, факт.

По-прежнему главной силой, которая создает нам влияние и напрямую сдерживает Россию, остается Украинская Армия.

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