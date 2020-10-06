Беларусь. Санкции ЕС и США не помогут – надо подключать ООН

Европейский Союз ввел санкции против 40-ка представителей нелегитимного и незаконного режима экс-президента Беларуси Александра Лукашенко.

В ответ на это, 2 октября, режим Лукашенко ввел встречные санкции против Европейского союза, причем закрытым списком.

Во-первых, введенные ЕС санкции против режима Лукашенко, являются чисто символическими, и на его уход с политической сцены ни в коем случае не повлияют.

Во-вторых, вводя встречные санкции против ЕС, Лукашенко показывает неэффективность введенных санкций, обозначает санкционные пределы в том, что до пробития дна еще далеко, и свою готовность к долгой позиционной борьбе, в том числе и с ЕС, за свое политическое и физическое существование.

Поскольку внутри самой Беларуси, Лукашенко не отстранен от узурпированной им власти законным путем, он будет продолжать удерживать власть до предела своих физических возможностей. А это означает, что количество массовых нарушений прав человека будет неуклонно расти.

Чтобы пресечь незаконную узурпацию власти Лукашенко и его ОПГ, необходимо установить его экономическую основу, финансовые источники поддержания этого людоедского режима и затем их купировать.

Рассмотрим долю в общем товарообороте экспорта Беларуси, приведем 12 стран, приобретающих различные белорусские товары, за счет поступления финансовых средств которых поддерживается режим Лукашенко.

Россия – 48,1%, Украина – 7,0%, Китай – 6,7%, Соединенное Королевство – 5,6%, Германия – 4,4%, Польша – 3,8%, Литва – 2,5%, Нидерланды – 2,2%, Индия – 1,5%, Турция – 1,2%, США – 1,0%, Италия – 1,0%. (данные официального сайта таможенных органов Республики Беларусь на январь 2019 года).

Из этих цифр следует, что Россия, Украина и Китай, являются основными содержателями режима Лукашенко.

На 1 сентября, в резервах Национального банка Беларуси оставалось $7,5 млрд, из которых лишь половина – это реальная иностранная валюта, а остаток – это золото, права заимствования МВФ, другие малоликвидные активы.

Валовый объем золотовалютных резервов Беларуси покрывает лишь 2,5 месяца импорта, что ниже минимальной рекомендации МВФ, составляющей три месяца.

Далее, на переговорах в Сочи 14 сентября, президент России Владимир Путин заявил Лукашенко, что Москва выдаст Минску кредит в размере $1,5 млрд, – естественно, из неуказанных источников и чисто для спасения режима Лукашенко.

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Вывод – теоретически, за время активных протестов и остановки ряда производств против продолжения узурпации власти Лукашенко, с 10 августа по 14 сентября 2020 года, экономика Беларуси сократилась на $1,5 млрд.

Следующих $1,5 млрд для спасения режима Лукашенко у Путина нет. Следовательно, рост числа протестующих и вовлечение во всебелорусскую стачку новых производств, предприятий и учреждений, с учетом имеющихся государственных финансовых запасов, способно повлечь демонтаж режима Лукашенко, примерно через полтора-два месяца.

Санкции США оказались еще более символическими, нежели ЕС. Штаты ввели санкции всего лишь в отношении восьми представителей режима Лукашенко. И это притом, что у одних лишь США достаточного правовых и организационных инструментов для того, чтобы невоенным способом "оторвать" Лукашенко от узурпированной им власти.

Санкции США позиционные, а не реальные: мы, ЕС и США, не признаем Лукашенко в качестве законно избранного президента, считаем его нелегитимным, самозванцем и узурпатором власти в Республики Беларусь и на этом, все.

Поэтому в сложившейся международной обстановке против преступного режима Лукашенко, дабы купировать его финансовую поддержку, должны быть введены санкции Совета Безопасности ООН и инициаторами введения этих санкций могут стать страны, граничащие с Беларусью: Украина, Польша, Литва, Латвия и даже не имеющая общей границы Эстония.

Поскольку именно эти страны приняли к себе наибольшее количество потерпевших – беженцев, сбежавших от преследований режима Лукашенко.

Массовые, систематические и неустранимые нарушения прав человека, даже внутри одного государства, не связанные с агрессией и оккупацией другого государства, не могут являться внутренним делом государства-нарушителя.

Нарушения прав человека в одной стране одновременно являются нарушением основополагающих принципов Устава ООН и несут угрозу распространения дестабилизации в другие страны, на что неоднократно обращали внимание зарубежные исследователи.

Например, в 1990 году в резолюции №688 Совета Безопасности ООН было зафиксировано, что "репрессии против иракского гражданского населения, в том числе в районах проживания курдов, привели к массовому потоку беженцев и, как следствие, создали угрозу международному миру и безопасности". За период с 1966 года, Совет Безопасности ООН сформировал соответствующую практику введения санкционных режимов против стран – нарушителей прав человека.

В качестве несколько релевантного прецедента, можно рассмотреть введение санкций Совета Безопасности ООН против Гвинеи-Бисау.

В 2012 году там произошел государственный переворот, и власть оказалась в руках хунты по типу Лукашенковской. Совет Безопасности ООН ввел санкции в форме блокады: "Все государства обязаны принять необходимые меры для предотвращения въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физических лиц… ", - изложено в пункте 5 резолюции ООН 2048 (2012) по Гвинеи-Бисау.

Критерии введения санкций: "Стремление помешать восстановлению конституционного порядка или осуществление действий, которые подрывают стабильность в Гвинее-Бисау, в частности теми лицами, которые играли ведущую роль в государственном перевороте 12 апреля 2012 года, и которые ставят перед собой цель своими действиями подорвать законность, ограничить верховенство гражданской власти и усугубить безнаказанность и нестабильность в стране", – пункт 6 а) резолюции ООН 2048 (2012) по Гвинеи-Бисау. Буквально через месяц, политическая обстановка в Гвинее-Бисау нормализовалась.

На основании главы VII Устава ООН, Совет Безопасности может принимать принудительные меры для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. В соответствии со статьей 41, санкционные меры включают широкий ряд вариантов принуждения, не связанных с использованием вооруженных сил.

По смыслу статьи 50 Устава ООН, под санкциями организации подразумеваются принудительные меры. Санкции Совета Безопасности ООН против лиц, виновных в массовых нарушениях прав человека можно рассматривать в качестве этапа на пути к международному уголовному правосудию.

К подобным мерам относятся полное или частичное прерывание экономических отношений, запрет на любые виды сообщений. Наиболее распространенные меры воздействия на объект санкций со стороны ООН включают:

— заморозку активов;

— запрет на поставки вооружений и военной техники;

— запрет на перемещение.

Кроме того, существует возможность создания международных трибуналов (например, международные трибуналы по бывшей Югославии (1993 год) и Руанде (1994 год)) или фондов для выплаты компенсации пострадавшим от действия агрессора.

В отличие от санкций США и ЕС, санкции Совета Безопасности ООН имеют всеобъемлющее значение. Помимо 193-х стран, входящих в ООН, к этим санкциям должны присоединиться страны, не входящие в организацию. Иными словами – все страны мира, в том числе и Россия, которая впоследствии не сможет финансово спасать режим Лукашенко.

Таким образом, представители Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии могут подготовить проект резолюции о наложении санкций Совета Безопасности ООН на режим Лукашенко.

Тем более, что, помимо массового наплыва в эти страны потерпевших-беженцев, представителями режима Лукашенко законы Беларуси используются только для подавления граждан, а сам режим отказывается от сотрудничества со Специальным докладчиком ООН по Беларуси. Все это дополнительные бонусы для принятия санкций ОНН против режима Лукашенко.

Очевидно, что Россия, как обычно, дабы спасти режим Лукашенко и не дать возможности в дальнейшем создать в своей "зоне влияния" прецедент демонтажа родственного диктаторского режима санкционным путем, неправомерно попытается использовать "право вето" в Совбезе ООН. Но в таком случае сразу же должен стать вопрос об отстранении представителя России от участия в работе ООН по причине того, что страна юридически не входит в ООН. Такой страны как Россия в Уставе ООН нет.

Стало быть, перспективы ввода санкций Совета Безопасности ООН против режима Лукашенко более чем реальны.