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12.04.2019, 11:03

Беларусь и Россия на грани "нефтяной войны" (видеоколонка)

Беларусь и Россия на грани "нефтяной войны" (видеоколонка)
эксперт Украинского института будущего

Политика периодических "обострений независимости", которую ведет Лукашенко в отношениях между Беларусью и Россией, проходит очередной виток

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11 апреля Александр Лукашенко проводил совещание с Советом министров Беларуси, на котором в достаточно резкой форме высказался об активности Российской Федерации, заявив, что та закрывает для беларуской продукции свои рынки и провёл параллели между такой политикой и санкциями. Параллельно с этим он затронул тему транзита российской нефти через беларускую нефтретранспортную систему. Лукашенко заявил, что трубопроводы "находятся в аварийном состоянии" и дал поручение по мере надобности закрывать их, прекращая прокачку российской нефти европейским потребителям. И добавил буквально следующее: "Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки".

Фактически Беларусь и Россия оказались на пороге очередной нефтяной войны.

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Теги: Россия, беларусь, газотранспортная система
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