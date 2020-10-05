Беларусский кризис: о внешней политике, Лукашенко, Тихановской и Путине

1. Российское влияние и желание России его увеличить.

2. Франко-немецкая позиция, которая предусматривает "резервирование места" под п.1 – участие Кремля как определяющей силы.

3. Отдельная позиция стран Триморья, которая распадается на два пока близких, но уже не синхронных трека - польский и литовский.

4. Позиция стран NORDIC, которые смотрят на события под своим углом и рассматривают Беларусь как возможно близкий им регион.

5. Позиция США, которым пока не до Беларуси, но в будущем есть желание как минимум сбалансировать влияние Китая.

6. Собственно Китай и его постоянное, без лишнего шума, усиление своего влияния.

7. Интересы Турции, которая становится региональной супердержавой и рассматривает страны, граничащие с государствами Черноморского бассейна, как страны своего присутствия.

8. Позиция Британии, которая начинает играть собственную игру.

Восемь (!) потенциальных групп влияния вместо старой растяжки "Большой Запад – Россия". Казалось бы – вот тебе место для балансирования, игры.

Но беларусская власть пока играет с ЕС на повышение ставок, создавая зоны риска для себя. Какая-то идиотская уверенность в собственном политическом бессмертии.

Казалось бы, вот оппонентам есть поле для маневра. Вот тебе на "блюдечке с голубой канмочкой" прекрасная подача под формулировку будущего позиционирования и поиск тактических союзников.

Но госпожа Светлана Тихановская в своей безграничной искренности решает, что наш путь иной. Долой сложные схемы, всегда есть место простым "сердешным" решениям.

Так и появляется откровение "Было бы хорошо, если бы президент Эммануэль Макрон убедил президента Владимира Путина принять участие в этих переговорах в качестве посредника".

То есть не нужны отдельные позиции внешних игроков. Хватит п.1 (Россия) и п.2 (Франко-немецкая позиция на усиления России).

Гениально, ...!

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