Берегите Зеленского. Чисто физически

В нашей политике давно не было столько ненависти. И за три недели до второго тура ненависти станет ещё больше.

Всю эту ненависть породил только один кандидат – Пётр Порошенко. Именно его предвыборная кампания построена на разделении всей украинской политики на лагерь Порошенко и якобы на лагерь Путина. Порошенко демонтировал саму возможность диалога между своей кампанией и всеми (!) остальными. Его выбор – конфронтация.

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Всплеск негативных эмоций у защитников Порошенко после первого тура – как раз следствие такой кампании.

Если эксплуатировать образы предательства и гибели, если отождествлять само выживание Украины только с победой Порошенко, если запугивать общество крахом государства в случае успеха любого (!) другого кандидата, то неминуемо порождаешь абсолютно деструктивные и отталкивающие эмоции.

Поэтому вполне логично, что многие защитники Порошенко набросились с оскорблениями и угрозами на всех, кто поддержал Зеленского.

И кампанию дискредитации Зе – они будут только продолжать.

Во-первых, за три недели до второго тура после всего пережитого, сказанного и сделанного против оппонентов – невозможно перестроиться. Во-вторых, по-другому в штабе Порошенко уже просто не умеют – так выстроена технология. Основной ресурс его штаба пойдёт на то, чтобы минусовать Зеленского. И это может стать откровенной травлей.

А если травля, то что дальше?

Наши люди переживают стресс от войны уже шестой год. Даже те, кто не был на фронте сам и не потерял близких, всё равно получили эту травму в большей или меньшей степени.

Стресс от войны и усиливающийся страх за будущее Украины в соединении с ненавистью, которая привнесена в самый центр политической жизни, – это очень опасный набор.

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В любой момент может найтись какой-нибудь неуравновешенный человек, который посчитает нужным, руководствуясь просто ненавистью, "спасти" Украину. Прибавьте к этому лёгкость доступа к оружию.

Если кто-то считает, что это абсолютно фантастический сценарий и что наша страна – спокойнее, то советую просто освежить память.

У нас одинаково легко погибли такие разные люди, как Павел Шеремет и Олесь Бузина. Только за последние несколько лет у нас совершены десятки нападений на активистов. Катерину Гандзюк убили, вылив на неё серную кислоту. У нас был взрыв под зданием Верховной Рады. У нас был взрыв под офисом телеканала Эспрессо. И бывает, что даже квартирные воры, убегая, могут бросить гранату в полицейских.

Правда в том, что насилие – и в том числе политическое насилие – стало частью жизни нашего общества. А тут – ещё и ненависть как существенная часть содержания президентских выборов.

Так что, одной из главных забот штаба Зеленского и его друзей сейчас должна быть просто безопасность кандидата.

Его часто сравнивают с Рейганом. Но стоит не забывать также и историю Роберта Кеннеди, погибшего во время предвыборной кампании.

Ещё раз: это может звучать нереально, но ненависть способна перерасти в какое-нибудь нападение в любой момент. Не обязательно фатальное, но даже попытка – сломает ситуацию и ещё сильнее всё осложнит.

О ненависти важно подумать сейчас и всем сторонникам Порошенко.

Вне зависимости от того, каким будет политическое будущее нынешнего президента, ненависть, которую он породил своей предвыборной кампанией, – останется. И она будет работать на деструктив внутри Украины.

Кому нужны раскол и противостояние здесь у нас? Кому нужна реальность насилия? Кто воспользуется таким деструктивом? Конечно, Кремль.

Специально для LIGA.net