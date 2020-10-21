Бесстыдство погибающей империи: о новом обосновании аннексии Крыма

Специально для Крым.Реалии

То и дело оправдываясь на международной арене по поводу аннексии Крыма, в России поняли, что употребляемых концепций – "вопрос Крыма решен навсегда", "народ Крыма сам избрал путь развития", и "это как жена ушла от мужа" – уже становится недостаточно, они опровергнуты и не работают. Поэтому там накапливается все больше претензий к политтехнологам и теоретикам, на которых возлагалась задача создать убедительную теорию правомерности аннексии полуострова, с которой они не справились, да объективно и не могли справиться, поскольку эта задача заведомо невыполнима.

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Для "информационного сопровождения" аннексии в 2014 году создали экспертно-консультационный совет, который возглавил московский политолог Сергей Михеев. Но назначение "варяга" явно задело самолюбие крымского политолога Александра Форманчука, на советы которого ранее опирались все крымские функционеры. Но ему ничего не оставалось, как смириться с должностью заместителя и члена общественной палаты.

Как видно, Форманчук "помогал" Михееву спустя рукава, и тот творил, на что хватало его изобретательности. Учредил ежемесячную программу "Откровенный разговор", где Сергей Аксенов всего лишь объяснял свои действия, сам Михеев часто невпопад комментировал события в Крыму и вне его.

Но сегодня понятно, что задача экспертного совета провалена – Михеев создал вокруг Крыма скандальную ауру, но главной задачи так и не решил – убедительной концепции аннексии Крыма Россией московский политолог с дипломом МГУ так и не создал. Постепенно ранее агрессивный "голос Михеева" в крымском эфире стих, пока и совсем прекратился. И теперь Форманчук решил, что настало его время.

Он стал необычно часто комментировать события в газете "Крымские известия", которые, как видно, теперь уже сделали ставку не на московского, а на местного политтехнолога. Предлагая очередное интервью Форманчука, редактор так и пишет: "В лице общественной палаты РК наша газета обрела верного и надежного друга. Резонансные темы мы либо вместе обсуждали, либо журналисты доносили их до читателя, расширяя тем самым дискуссионное пространство".

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И вот Александр Форманчук, кожей чувствуя недостаточность михеевских теоретических построений, решил внести в объяснение аннексии Крыма нечто новое, а, по сути, вернуть глубоко старое, в свое время не прошедшее проверку реальностью. В методическом плане это свидетельствует о глубоком кризисе теоретической мысли в современной России, которая, будучи не в состоянии объяснить реальность и создать прогрессивные концепции, хватается за старые, отброшенные схемы. Впрочем, не удивительно. Ведь сама российская политика сегодня – это старый ретроградный метод продвижения своих интересов методом угроз и грубой бесстыдной силы, осужденный во второй половине ХХ века.

Тогда, во времена заключения Хельсинского акта, в часы триумфального утверждения международного права, разрядки мировой напряженности, никто не предполагал, что российские политики в ХХI веке отбросят все эти достижения человечества и вернутся к политике грубой силы. И теоретические построения их политологов пошли по той же дорожке, причем без обязательного для теоретиков анализа и осмысления. Так поступает и Форманчук.

В новом интервью "Как бы западные политики ни рядились в одежды миротворцев, никто, кроме России искренне в мире не заинтересован" Форманчук воскрешает теоретические споры начала 20-х годов прошлого века о способе создания СССР и объясняет многочисленные конфликты, в том числе и аннексию Крыма, неправильным созданием СССР. Нужно сказать, что у нас очень долго об этом молчали, считали вопрос ясным и решенным. В вузах по истории КПСС этот вопрос не усложняли. Говорилось, что победила концепция Ленина и ее правомерность подтверждается тем, что СССР существует.

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Но когда СССР развалился, то ни в 90-х, ни в начале двухтысячных, никто не видел причины развала в том, что СССР, мол, был неправильно создан. Сегодня же Александр Форманчук без никакого анализа и оснований воскрешает теорию Сталина.

Он говорит: "Сегодня очевиден глубокий просчет Ленина, предложившего идею федеративного устройства Советского государства, в отличие от Сталина, настаивавшего на автономизации. Она означала практически сохранение губернского принципа управления территориями, существовавшего в царской России... Проявлением ошибки Ленина стали события 90-х годов, когда по объективным причинам вспыхивали один за другим межэтнические конфликты". К ним он относит и проблему Крыма.

То, что этот вывод сделан без анализа, с ошибкой, вполне очевидно. Форманчук не видит, что СССР-то создавался по концепции Ленина, как добровольный союз равноправных республик, имеющих право выхода, что значит победу Ленина в теории.

Но на практике-то как при жизни Сталина, так и после него, эти республики управлялись как бесправные губернии, что означало победу Сталина на практике. Именно это – то есть сталинские методы управления республиками, которые должны были управляться принципиально иначе, и стало причиной развала СССР.

То есть не теоретическая концепция союзных республик, а сталинская концепция автономизации, проведенная в жизнь на практике, и стала крахом для СССР. Если бы он изначально центр управления находился бы в республиках, например, как в США, то возможно, мы имели бы совсем другой союз, и возможно, до сих пор бы жили в нем.

Форманчук утверждает, что в Российской империи, мол, "при возникновении межэтнических проблем они просились в состав Российской империи. Так было с Грузией, да и практически со всем Северным Кавказом, хотя России и пришлось заплатить за него 200 тысячами жизней".

Форманчук даже здесь не замечает отсутствия логики: если ж все они просились в Россию, то во имя чего Россия положила в войне с горцами, которые "просились", 200 тысяч жизней? Форманчук никогда не читал "Казаков" и "Хаджи-Мурата" Толстого? В свое время нас всех уверяли, что все республики просились, но теперь-то многие знают, как было на самом деле и сколько жизней положила большевистская власть в 20-30 годах за "добровольное" вхождение в СССР, за "добровольную" коллективизацию, индустриализацию и прочее. Зачем оправдывать аннексию для неопытных крымских читателей, вкладывая в мозги давно опровергнутые теории?

Александр Форманчук весь процесс развала СССР ставит с ног на голову. Он напоминает, что "по мнению западных политиков, он произошел лишь наполовину, и процесс этот нельзя считать законченным, пока не будет разрушена Россия". Хотя это не "по мнению западных политиков", а так на самом деле и есть. Процесс распада Российской империи сильно затянулся: в 20-х годах она была модернизирована под видом СССР, в 90-х годах – под видом СНГ, в начале 2000-х годов – под видом федерации все еще насильственно удерживаемых национальных образований. Чечня попробовала добровольно выйти, и все знают, что из этого получилось. После этого больше никто не пробует.

И тут уже теоретикам, обслуживающим российскую власть, как Александр Форманчук, деваться некуда. Они, с одной стороны, отрицают процессы распада, винят в этом внешнего врага. Он пишет: "Поэтому они и стимулируют пояс напряжения вокруг нашей страны. И как бы западные политики ни рядились в одежды миротворцев, никто, кроме России, искренне не заинтересован в мире".

Во-вторых, эти теоретики подчеркивают миролюбие России. Но кого это сейчас – после Афганистана, после Украины, после Сирии, Ливана, Нагорного Карабаха, Приднестровья и многих других конфликтов, по сути инициированных и поддерживаемых Россией, – способно обмануть. Сейчас, когда Россия говорит о мире, все понимают, что речь, собственно, не о мире, а о передышке для России.

Ее "ястребы" не ожидали, что встретят на мировой арене такое дружное сопротивление силовым методам, не ожидали, что аннексия Крыма и война в Украине, превращение полуострова в форпост империи посреди мирного ранее Черного моря, автоматически приблизит к ее границам силы НАТО. И теперь они заговорили о мире, потому что мировое сообщество требует от России отката, как минимум к ситуации 2013 года. Крики России о мире – это попытки сохранить статус-кво без отката назад, отхода от захваченных позиций.

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История повторяется. Россия продолжает относиться к своим "субъектам федерации", к бывшим республикам, как раньше к губерниям, а не как к партнерам, что и стимулирует процесс распада. Форманчук ссылается на Сергея Михеева, говорит, что "бывшие советские республики как государства практически не состоялись. Кроме разве что прибалтийских, включенных в орбиту Евросоюза и НАТО… А все остальные показали неспособность сформировать и развить собственную государственность, в противном случае не шли бы на конфронтацию с Россией".

Старая и несостоятельная сказка. Он считает, что единственный показатель состоявшегося государства это "не конфронтация с Россией". На самом деле сама Россия еще не состоялась как суверенное государство и бродит между федерацией и империей. Все государства проходят разные этапы развития, разные этажи становления, они совершенны и несовершенны по-разному. Но все они самостоятельные государства и любые их недочеты или даже ошибки не повод для России вмешиваться в их внутренние дела.

Россия же своим вмешательством все время старается помешать окружающим государствам в полной мере состояться и стать совершеннее. В отличие от НАТО и Евросоюза, которые по словам самого же Форманчука уже помогли прибалтийским республикам состояться и стать современными государствами. Россия потому и препятствует бывшим республикам, как Украине, вступить в Евросоюз и в НАТО, чтобы называть их несостоявшимися.

Когда-то советские газеты клеймили "империалистов всех мастей", публиковали на них скабрезные карикатуры, но сегодня российские теоретики, даже не стесняясь, расхваливают имперскость России. Александр Форманчук всячески утверждает, что все страны, прилегающие к России, это зона ее интересов, в которой она должна быть безраздельной хозяйкой. Он предлагает "принудить Лукашенко" (президента суверенного государства!), критикует Зеленского, поощряет вмешательство России во внутренние дела азиатских государств, оправдывает угрозы России всему миру, при этом констатирует, что "Россия серьезно укрепляет свою обороноспособность, в том числе и в Крыму. Полуостров становится плацдармом военного противодействия".

Его размышления о том, что Россия может пойти по пути выдвинутой Сергеем Карагановым теории "неоизоляционизма" не должна никого убаюкивать. Неоизоляционизм – теория новой империи. Форманчук говорит, что "рано или поздно они (республики – авт.) признают это и вернутся в лоно российского влияния, но на добровольной основе". Хочется спросить: на "добровольной" основе – то есть путем аннексии, как Крым? Кто это добровольно возвращается в зону чужого влияния?

Он приходит к выводу, что "необходимо иметь идеологическое обоснование своей имперскости. Через 20 лет в России вырастет новое поколение, воспитанное на принципах массового потребления… Мы можем выжить только как империя и нам следует, не стесняясь, признать это. В советское время это понятие носило негативный оттенок, но, согласитесь, Россия потому и смогла создать такое государство, что не угнетала входившие в ее состав народы, а защищала их, развивала их территории (часто в ущерб себе), обеспечивала межнациональное согласие и гармонию… Период, когда в мире будут выживать лишь сильные империи, неизбежен".

Уже нет вразумительных объяснений тому, как российские политологи без конца повторяют эти противоречивые утверждения. С одной стороны, общепризнанно, что Российская империя была "тюрьмой народов", что в СССР отношения республик были неравноправными, что Крым, как в 1783 году, так и в 2014-м присоединен к России военной силой, что история СССР состояла из множества восстаний против власти как в самой России, так и в национальных республиках, что Сталин проводил границы, как бог на душу положит, а гармония и межнациональное согласие были только в сфере пропаганды, но не в жизни, иначе СССР не распался бы.

Они согласны, что СССР был империей, но в то же время настаивают, что и Россия вновь должна быть империей. И тот факт, что тогда ее судьба будет такой же, как и судьба СССР, их, видно, не волнует. Впрочем, задача экспертно-консультационного совета, по сути, изначально в том и состояла, чтобы создать теорию имперскости России для оправдания "сфер влияния", в том числе и аннексии Крыма. Работа, как видно, идет полным ходом.

Только в этот раз мир не должен смириться с тем, что из-за политики большевизма и имперскости СССР, ХХ век оказался фактически потерянным для развития шестой части земной суши, и если имперскость России осуществится, то тогда и весь XXI век в "зоне влияния" России окажется также бездарно потерянным для целого ряда новых поколений, для миллионов человек на постсоветском пространстве.

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