Без паники. Происходит самая масштабная информационная спецоперация США в интересах мира

США проводят против России одну из самых масштабных информационных спецопераций в истории. И это мы должны четко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении.
Задачи этой спецоперации лежат на поверхности:
1. Мобилизация стран НАТО и восстановление единства Североатлантического союза и Запада в целом.
2. Демонизация РФ в мире и создание ей устойчивого токсического вида.
3. Нанесение без войны наибольших утрат для экономики РФ.
4. Разжигание антивоенных настроений в самой России.
5. Деморализация русской военной элиты из-за публичного разоблачения их секретных материалов.
Цель этой спецоперации также понятна – окончательно вытеснить президента РФ Владимира Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и глобального проекта Китая "Один пояс – один путь", где Россия играла бы ключевую роль, а Украина была бы ее вассалом.
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Для этого США хотят заставить Путина перестать играть в гибридные войны и сделать окончательный выбор: либо решиться на широкомасштабное вторжение, либо окончательно отступить и запереться внутри собственной страны.
Параллельно с этим Вашингтон и Лондон принимают все меры, чтобы возможное вторжение стало экономической и военной катастрофой для России и чтобы выбор для Путина стал очевидным.
Конечно, как и любая спецоперация, эта тоже несет в себе риски.
Для Украины в первую очередь это означает существенные экономические потери из-за оттока инвесторов и панических настроений. Но это война, и она не бывает без потерь.
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Вместе с тем эти потери гораздо меньше, чем те, которые мы могли бы понести в случае широкомасштабного военного вторжения. И эти потери мы можем снизить сами, прекратив панику.
Не нужно паниковать даже если Путин попытается ускользнуть из американской ловушки и все же отдаст приказ о вторжении.
Украинская армия готова устроить россиянам адскую встречу, а санкционный ответ Запада быстро похоронит экономику РФ. И тогда Россию может ожидать распад, а мы на долгие десятилетия получим покой для мирного строительства и развития.
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