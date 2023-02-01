Без реформ в Минобороны мы не построим ни мощную оборону, ни новую страну

Любую ситуацию нужно использовать, чтобы усилить оборону и поддержку украинской армии. Это значит делать выводы и предлагать шаги для развития. Особенно это касается реформирования неидеальной системы Министерства обороны Украины.

Нулевая толерантность к коррупции и прозрачность – моя личная философия, которую я исповедовал на всех должностях публичной службы. Поэтому абсолютно разделяю стремление общества к подотчетности использования бюджетных средств. А также к неотвратимости строгого наказания для всех, кто пытается воровать.

Сразу после моего назначения на должность министра по моей инициативе Госаудитслужба приступила к проверке Минобороны. Задача – найти уязвимости и ликвидировать их. Ведь коррупционные риски и риски других злоупотреблений – уязвимость для обороны.

После критического этапа весны 2022 года, когда все мое внимание было сконцентрировано на обеспечении поставок оружия и боеприпасов, а также на решении первоочередных проблем армии, летом мы вернулись к программе реформ. Без них мы не построим ни мощную оборону, ни новую страну.

Что уже сделано

В настоящее время завершен цикл преобразований в сфере закупки вооружений и военной техники. Создано агентство, аналогичное NSPA, произошли кадровые изменения в профильных структурах Министерства и компаниях-спецэкспортерах, изменена нормативная база. Сегодня мы видим результаты, в частности, в контексте развития отечественного производства БПЛА.

Одновременно мы начали готовить реформу тылового обеспечения, частью которого есть питание. Процесс усовершенствования в Минобороны продолжается непрерывно.

29 июня 2022 года было принято решение осуществить внеплановую проверку обеспечения армии питанием силами внутреннего аудита Минобороны. Осенью соответствующие структуры комплексно проверялись и внутренним аудитом и государственными аудиторами.

Предварительные выводы аудита были подготовлены в декабре 2022 года. Согласно процедуре сейчас их прорабатывает профильный закупочный департамент, после чего я официально утвержу результаты.

Аудит показал, что система закупок и контроля требует изменений. Именно аудит ускорил процесс реорганизации системы закупок в тыловом обеспечении и повлек кадровые решения в отношении лиц, относительно добродетели которых были обоснованные сомнения. Мы проводим очищение одновременно отпираясь врагу. Спрятаться за войной у коррупционеров не получится.

Я лично и команда в целом сделали выводы из недавней истории относительно закупки питания для армии, которая повлекла за собой общественный резонанс. Мы не были достаточно открыты, поэтому не смогли объяснить результаты нашей работы, которые отвечают общественному запросу. Мы не создали достаточных механизмов, гарантирующих доверие. Это ошибка, которая будет исправлена.

Время следующих шагов

Напомню с чем мы имеем дело в контексте питания.

В 2016 году было принято постановление Кабинета министров Украины, переводившее обеспечение питания в Вооруженных силах Украины на систему продуктового каталога. В 2020 году была издана действующая версия приказа Министерства обороны Украины относительно порядка осуществления закупок. На его основании закупки услуги питания осуществлялись так, как это было до последнего времени.

Первой моей задачей в сфере питания ВСУ была ликвидация монополии. Эта задача решена – вместо одного поставщика, который был еще год назад, в 2022 году их количество выросло до пяти, а на 2023 год мы заключили контракты с восемью компаниями.

Анализ действующей системы закупок во время активной фазы войны показал как отдельные преимущества, так и существенные недостатки. Ее следует усовершенствовать.

Приоритетом для Минобороны является обеспечение непрерывности и качества питания армии. Это наша обязанность. Но мы должны найти баланс с запросом видеть прозрачные процессы и контролировать их.

Именно поэтому уже сделаны следующие шаги.

Проведены очень содержательные разговоры в двух парламентских комитетах, получены рекомендации народных депутатов. Я поддержал инициативу депутатов найти способ открыть часть оборонных закупок во время войны для надлежащего контроля над публичными финансами.

Мы договорились вернуть общественный контроль над закупками вещевого имущества, горюче-смазочных материалов, питания с учетом ограничений военного положения.

Под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля проведено совещание с участием Минобороны, Министерства экономики Украины, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Договорились создать общую рабочую группу, поскольку все участники высказали позицию по поводу необходимости изменения системы питания.

Я уже дал поручение:

- осуществить анализ и процесс их формирования;

- снизить срок контракта с поставщиками;

- разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, переход к меню (рационам) по сохранению продуктового разнообразия, публикацию цен и т.д.

Мы применим эти инструменты для повышения прозрачности закупок не только для питания, но и для вещевого имущества, ГСМ. Сейчас производим проверку цен по всей номенклатуре.

Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах.

Кроме этого:

- Введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.

- На сайте Минобороны (впоследствии, когда будет создана такая возможность, – и на Prozorro) мы будем обнародовать по факту заключенного контракта: 1) номер и дату заключения (для идентификации), 2) цену за единицу, 3) ссылку на публичные технические условия закупки (на сайте МО или в общем доступе для ГСМ, частично для питания и т.д.).

В то же время, я ожидаю помощи международных партнеров, депутатов, журналистов, институтов гражданского общества, экспертов в поиске упомянутого баланса.

Между оперативностью, непрерывностью предоставления услуг или снабжения товара, безопасностью и защитой информации с одной стороны – и прозрачностью и подотчетностью с другой.

Здесь нужны совместные усилия. Ведь цели у нас общие – защита страны и построение государства без коррупции.

Именно поэтому я обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитет по антикоррупционной политике по проведению совместного совещания относительно механизмов изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля.

Кроме того, подписал более 20-ти приглашений в различные организации, специализирующиеся на антикоррупционной деятельности, отдельные СМИ, проводящие расследования, и экспертов по оборонным реформам с предложением провести совместную встречу и обсудить необходимые шаги.

Убежден, что совместными усилиями мы сможем построить действенный механизм, который заложит основы для будущей прозрачной, подотчетной и одновременно надежной и защищенной системы обеспечения армии.

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