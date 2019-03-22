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22.03.2019, 14:32

Без шума и пыли: как Казахстан выбрасывал обломки "русского мира"

Без шума и пыли: как Казахстан выбрасывал обломки "русского мира"
журналист, блогер

Казахстан сносил памятники Ленину, вводил латиницу вместо кириллицы и менял советские названия на казахские, но РФ не считала это достойным внимания

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Не слишком интересуюсь Казахстаном, но в связи с последними событиями почитал много всяких публикаций про эту страну и происходящие там процессы.

Интересно, что там в последние годы довольно активно проводится дерусификация и декоммунизация, как и у нас. Но при этом в российских новостях и ток-шоу эта тема табуирована, о ней практически не упоминают. Про Украину стоит визг на всех федеральных каналах каждый вечер, а про Казахстан почти ни слова. Только маргинальные сайты бурчат в своем зловонном болотце.

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Переименование советских топонимов и снос советских памятников идет в Казахстане давно, еще с 1990-х. Там этот процесс начался раньше, чем у нас, и проходил медленнее. Но 28 февраля 2017 года Назарбаев подписал указ «О ликвидации идеологически устаревших названий», и дело пошло значительно бодрее. По всей стране (особенно в русифицированных областях Северного Казахстана) стали сносить памятники Ленину, Чапаеву, Фурманову и другим большевикам. Русские и советские названия меняют на казахские. В одной Восточно-Казахстанской области решили переименовать 130 (!) населенных пунктов, включая город Зыряновск, который в январе нынешнего года переименовали в Алтай. Саму же область скорее всего переименуют в Алтын Алтай.

Вишенка на торте - установка памятника борцу за независимый Туркестан Мустафе Шокаю в городе Кызыл-Орда. Российские национал-патриоты называют Шокая "казахским Бандерой" и "пособником Гитлера", хотя Шокай никогда пособником Гитлера не был, и вообще умер в 1941 году.

И что вы думаете? Написали об этом памятнике в России три калеки. Если Бандеру знает в РФ каждый школьник, то про Мустафу Шокая слышали разве что особо упоротые нацпатриоты да знатоки истории. Федеральные СМИ РФ установку памятника Мустафе Шокаю проигнорировали. Пока Путин дружит с Назарбаевым - рот открывать не велено. Тема казахской дерусификации в России под запретом. Даже совсем поехавшие шовинисты боятся ее затрагивать.

Официоз велел проклинать только Украину, а "елбасы" может хоть вообще запретить у себя русский язык, и никто слова не скажет.

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Вот и вся "защита русскоязычного населения" на практике.

(Источник - блог автора)

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Теги: дерусификация, казахстан
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