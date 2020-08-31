Больше не как все: кто возьмет власть в Беларуси в результате протестов?

Вопрос "кто возьмет власть в Беларуси в результате протестов" - тема для обсуждения и споров последних нескольких недель. Звучат фамилии Светланы Тихановской, Александра Лукашенко и нескольких других персонажей.

Такая персонификация справедлива в очень малой степени. Вопрос не в фамилиях, а в процессах, которые происходят в беларусском обществе. В стране политизировался городской средний класс, который зародился и развивался в условиях "внутренней эмиграции", когда его представители могли зарабатывать, тратить свои деньги и даже просить об улучшении условий.

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Но именно "просить". Требовать либо даже думать о собственном политическом представительстве им было запрещено. Пока эта группа была мала, система была устойчива. Лукашенко опирался на "своего" избирателя, активно влиял на группы, зависимые от бюджета и подбирал часть "электорального болота" - избирателей, голосующих "как все".

Но городского среднего класса стало много - по моим оценкам около 1 млн граждан из 9,45 млн всего населения страны. Такая группа не может быть вне политики, и вопрос ее выхода в публичное поле был лишь вопросом времени.

С другой стороны, Россия желала политической активизации еще одной группы - условно пророссийского избирателя - тех, кто выступает за тесную интеграцию с РФ, либо вообще фактическую ликвидацию беларусской государственности. Это не менее 7% населения, но и не более 20%. Причем их количество уменьшалось. А вне политики они были потому, что их самостоятельная игра была недопустима в условиях авторитарной власти, использовавшей лозунги "интеграции".

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Еще одним фактором, влияющим на перемены, явилось изменение в структуре беларусского бизнеса. ТОП-20 влиятельных бизнесменов образца 2013 года отличается от рейтинга 2019 года более чем на 50%. Это титанические сдвиги, которые требуют политической реакции. Новому бизнесу, как и среднему классу, стало тесно в СЭЗах, технопарках и так далее. Захотелось большего.

Власть это видела. Именно поэтому разговоры о новой Конституции, усилении роли парламента и правительства начались не сейчас, а весной 2019 года. Подготовка шла. Выборы 2020 внесли свои коррективы.

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Пассивные группы вышли на политическую арену раньше, чем ожидало окружение Лукашенко. Конфликт перестал быть "отложенным".

Но это не отменяет необходимости политической трансформации. И она произойдет, независимо от результатов текущего политического кризиса. Более того, сценарий изменений в Конституцию актуален для трех базовых сценариев развития ситуации, начиная от подавления протестов, заканчивая "дворцовым переворотом".