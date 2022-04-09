UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Борьба добра со злом: почему Путин проиграл информационную войну Украине

Цей матеріал також доступний українською
Борьба добра со злом: почему Путин проиграл информационную войну Украине

экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council
09.04.2022, 08:31

Российские ракеты, упавшие на Украину 24 февраля, перечеркнули всю работу пропаганды Кремля. Уже тогда РФ проиграла на одном из фронтов этой войны

Президент РФ Владимир Путин довольно долго наслаждался репутацией мастера информационной войны. За прошедшее десятилетие он "вооружил" соцсети и агрессивно продвигал фейковые нарративы и имел незаурядные достижения.

Именно поэтому нынешняя ситуация выглядит удивительно странной. С путинским вторжением в Украину стало очевидно, что Россия проиграла информационную войну.

С 24 февраля весь мир поддерживает Украину и осуждает действия России. Самая война рассматривается как безусловная борьба добра со злом.

Путинское вторжение сделало Россию настолько токсичной, что даже идеально работающая машина пропаганды не смогла с этим справиться. Это привело к беспрецедентным санкциям и массовому выходу иностранных компаний с российского рынка. Даже надежные партнеры России такие как Китай, держатся в стороне.

Фальшивому российскому нарративу перестали предоставлять инфопространство, а путинские попытки оправдать вторжение потерпели крах, упреки о "нацистах" и "наркоманах" в Украине были отвергнуты.

Столкнувшись с историческим информационным поражением, Путину пришлось отступить и пропагандировать свое видение только на российскую аудиторию.

Что изменилось с 2014 года

Во-первых, и самое важное — присутствие иностранных журналистов, ведь несколько месяцев подряд американская разведка сообщала о планах вторжения. Журналисты начали приезжать в Украину еще в конце 2021 года. Это позволило созерцать войну России с Украиной с места событий, а не как обычно, из московских бюро, где их кормили кремлевским нарративом.

Во-вторых, дала знать фундаментальная слабость собственного путинского месседжа о нацистской власти во главе с президентом еврейского происхождения, которая выглядела тотальным абсурдом. А военные преступления оттолкнули даже симпатизантов Путина, который все больше превращался в изгнанника.

В то время как президент Зеленский стал международным героем со своими ежедневными обращениями, селфи-видео и ставшими иконическими фразами "мне нужны патроны, а не такси". В ответ на очевидную путинскую ложь, Зеленский был искренним и откровенным. В его команде также другие сильные медийные игроки – глава МИД Дмитрий Кулеба и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинская армия каждый день выходит с четкими и понятными месседжами. Украинское гражданское общество массово помогает – от волонтерства до создания юмористических, патриотических мемов.

Путин теоретически может победить военным путем, но теперь совершенно непонятно, как он сможет перевести это в политическое измерение.

Инфовойная проиграна, а все отношения с Москвой отравлены на десятилетия.

Перевод и перепубликация прошли с разрешения Atlantic Council.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
гибридная война пропаганда дезинформация информационная война путин владимир война России в Украине
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 