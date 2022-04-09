Борьба добра со злом: почему Путин проиграл информационную войну Украине

Президент РФ Владимир Путин довольно долго наслаждался репутацией мастера информационной войны. За прошедшее десятилетие он "вооружил" соцсети и агрессивно продвигал фейковые нарративы и имел незаурядные достижения.

Именно поэтому нынешняя ситуация выглядит удивительно странной. С путинским вторжением в Украину стало очевидно, что Россия проиграла информационную войну.

С 24 февраля весь мир поддерживает Украину и осуждает действия России. Самая война рассматривается как безусловная борьба добра со злом.

Путинское вторжение сделало Россию настолько токсичной, что даже идеально работающая машина пропаганды не смогла с этим справиться. Это привело к беспрецедентным санкциям и массовому выходу иностранных компаний с российского рынка. Даже надежные партнеры России такие как Китай, держатся в стороне.

Фальшивому российскому нарративу перестали предоставлять инфопространство, а путинские попытки оправдать вторжение потерпели крах, упреки о "нацистах" и "наркоманах" в Украине были отвергнуты.

Столкнувшись с историческим информационным поражением, Путину пришлось отступить и пропагандировать свое видение только на российскую аудиторию.

Что изменилось с 2014 года

Во-первых, и самое важное — присутствие иностранных журналистов, ведь несколько месяцев подряд американская разведка сообщала о планах вторжения. Журналисты начали приезжать в Украину еще в конце 2021 года. Это позволило созерцать войну России с Украиной с места событий, а не как обычно, из московских бюро, где их кормили кремлевским нарративом.

Во-вторых, дала знать фундаментальная слабость собственного путинского месседжа о нацистской власти во главе с президентом еврейского происхождения, которая выглядела тотальным абсурдом. А военные преступления оттолкнули даже симпатизантов Путина, который все больше превращался в изгнанника.

В то время как президент Зеленский стал международным героем со своими ежедневными обращениями, селфи-видео и ставшими иконическими фразами "мне нужны патроны, а не такси". В ответ на очевидную путинскую ложь, Зеленский был искренним и откровенным. В его команде также другие сильные медийные игроки – глава МИД Дмитрий Кулеба и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинская армия каждый день выходит с четкими и понятными месседжами. Украинское гражданское общество массово помогает – от волонтерства до создания юмористических, патриотических мемов.

Путин теоретически может победить военным путем, но теперь совершенно непонятно, как он сможет перевести это в политическое измерение.

Инфовойная проиграна, а все отношения с Москвой отравлены на десятилетия.

Перевод и перепубликация прошли с разрешения Atlantic Council.

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