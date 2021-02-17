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Борьба за власть и ресурс, вместо битвы за будущее. Вот что сейчас происходит в Украине

Борьба за власть и ресурс, вместо битвы за будущее. Вот что сейчас происходит в Украине

общественно-политический деятель
17.02.2021, 14:47

Скоро колесо истории сделает новый оборот. Многие фигуры слетят с доски, а многие на нее не попадут, что расстроит тех, кто ими планировал сыграть

Процессы, которые происходят в украинском обществе, все больше напоминают события столетней давности. Тогда мерзавцы и аферисты, так же прикрываясь красивыми лозунгами, творили грязные дела. Все, как сегодня, когда клянутся и уверенно обещают вакцинацию в Украине с 15 февраля, зная что ее не будет. Или когда под видом "Великого будівництва" проходит "Глобальное крадівництво". 

Почему так произошло? Потому что массовый избиратель хотел мессию, готов был верить, а не думать, и потому что отсутствие критического мышления у большинства голосовавших за "слуг" позволило добраться к власти своре клептократов, аферистов, мерзавцев и лжецов, которые во власти видят лишь способ для личного обогащения.

Надо признать, что эта проблема не нова. После Майдана появились не только новые достойные лица, но и всплыло немало мусора со дна общества. 

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Говоря правильные вещи, озвучивая хорошие идеи они работали на заказчика и откровенно пользовались запросами общества. И в итоге общество было разочарованно тем, что идеалы Майдана были забыты, честный суд не появился, олигархи остались при власти и формировали информационное пространство. Государство само отказалось от доктрины информационной безопасности. К чему это привело, можно увидеть сегодня, когда мерзавцы называют наших военных плаксами, когда идет атака против Майдана и когда власть пытается очернить все достижения, достигнутые предшественниками, или приписать их себе. 

Так выглядит какистократия в исполнении Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Дениса Шмыгаля, Давида Арахамии и других "слуг олигархов".

Да, сейчас все повторяется, как 100 лет назад. Правильные действия делаются во имя неправедных целей. В итоге, разуверовавшееся общество запуталось и готово следовать практически за любым, кто готов обещать бороться за все хорошее против всего плохого. Хочется Мессию, а его нет. Поэтому на свободную вакансию разочарованные люди "назначают" проходимцев. И начинается видимость борьбы Ланселотов против Драконов. 

Думаете потом Ланселоты превратятся в Драконов? Нет. Они просто снимут маски рыцарей в сверкающих доспехах и станут сами собой.

Чтобы не разочаровываться, не стоит очаровываться изначально. История с той же Надеждой Савченко тому пример. Многие очаровались ее медийным образом и увидели в ней личность, которая изменит Украину. А выяснилось, что это лишь выдуманный образ, который успешно нарисовали и растиражировали СМИ. А после того, как она чуть ли не "поселилась" на каналах Виктора Медведчука и начала хвалить российское средство "Спутник-5", то у меня не возникал вопрос, кто ее взял на обеспечение. Так появилась еще одна история легендаризации образа и последующего разочарования от слов и действий реального человека. И это еще более усилило тотальное недоверие общества к лидерам общественного мнения и политикам. 

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Выбрали внесистемного. Выбрали Голобородька. Да, фамилия у него была Зеленский, но выбирали опять "хорошего парня", который в итоге оказался еще большим разочарованием. И храни Господь Украину, чтоб, из-за всех телодвижений президента и его окружения, страна не развалилась. А пока это один из вероятных сценариев, который может стать реальностью, если Зеленский дальше будет ориентироваться лишь на свой рейтинг и соцопросы, а не на решение проблем, проведение реформ и государственные интересы.

В итоге у нас сейчас идет война всех против всех, а в каждом лагере власти и оппозиции есть свои мерзавцы и политические импотенты. Каждый из них рассказывает, что он за правое дело и против всего плохого, но фактически большинство из этих говорунов действуют абсолютно без учета интересов и перспектив Украины. А власть до сих пор не предлагает план действий и стратегию решения проблем Украины. У нее их просто нет, как и нет в команде власти тех, кто может эффективно и компетентно бороться с кризисами и возрождать Украину. 

Они больше по видосикам, коррупции, нарушению законов, громким заявлениям и вранью. 

И конечно же, сервильность стала одним из главных маркеров окружения Зеленского. Ему не нужны умные и компетентные. К сожалению, Владимиру Александровичу, нравятся подхалимы, говорящие ему, как он велик и соглашающиеся с тем, что есть два мнения – Зеленского и неправильное. И это при том, что за его спиной они смеются над ним, понимая его уровень.

Когда в прессе появляется сообщение о том, что Зеленский провел собеседование с кандидатом на ту или иную должность в Кабмине, то хохочут все. Как он может собеседовать министра энергетики, если сам в этом вопросе абсолютный ноль. А что он понимает во всем остальном? Ровно столько же, сколько и в энергетике. 

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Фраза, которую я слышал несколько раз от людей, идущих на доклад к Зеленскому, к тем, кто готовит доклад, звучит так: "Проще надо писать. Еще проще! Разжуйте и упростите до такого уровня, чтобы даже Зеленский смог бы понять". Можете вспомнить, что про него говорил экс-премьер Алексей Гончарук. Ситуация не поменялась.

Борьба за власть и ресурс, вместо битвы за будущее. На смену классическим ценностям приходит цена. Моральных авторитетов, которые смогут объединить страну сейчас, на горизонте нет. Увы. Меня пугает будущее Украины, и я не вижу политических элит, которые бы озаботились той же проблемой. Есть одиночные политики, разноголосо поднимающие эту тему, но нет общей позиции. А время неумолимо бежит прочь. И либо в ближайшее время что-то кардинально поменяется, либо нас ждет глобальная катастрофа.

Надеюсь, что ответственность перед будущими поколениями перевесит желание персонально обогатиться или победить конкурентов. Сто лет назад противостояние среди единомышленников привели к гибели УНР. Не забывайте, что у нас война на востоке, коронавирус и отсутствие массовой вакцинации, дыры в бюджете и в пенсионном фонде, политический кризис и отрицательная селекция во власти. А еще олигархи, которые никуда не делись. 

И все эти проблемы не исчезнут сами по себе.

Времена такие... Но скоро колесо истории сделает следующий оборот. И многие фигуры слетят с доски. А многие на доску так и не попадут, что очень сильно расстроит тех, кто ими планировал сыграть.

Нам же надо отказываться судить и привыкать думать. Отказываться от мысли, что только мы всегда правы и слышать собеседника. А в идеале не только слышать, но и понимать. 

Только так можно выстроить сильное гражданское общество. И только такое общество сможет возродить Украину. Другого пути нет.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский борислав береза Денис Шмыгаль будущее Украины андрей ермак
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