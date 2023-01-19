Борис Джонсон: Фокусируйтесь на потребностях Украины, а не на Путине. Дайте Украине танки

Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, был одним из гостей на Украинском завтраке, состоявшемся 19 января в рамках ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Вот к чему он призвал, когда ему предоставили слово во время панельной дискуссии.

Я абсолютно восхищаюсь президентом Украины Владимиром Зеленским и всем, что он сделал. А также храбростью украинского народа. Мы должны фокусироваться на этом. Иногда мы тратим слишком много времени, рассуждая по поводу главы России Владимира Путина, о чем он думает и куда он идет.

Некоторые говорят, что [Запад] не должен эскалировать ситуацию, что мы должны быть очень осторожны, чтобы не спровоцировать Путина. Нам говорили не давать Украине противотанковые ракеты NLAW, ведь это может спровоцировать его. Как можно спровоцировать Путина на эскалацию, когда он уже ведет полномасштабную войну против гражданского населения Украины?

Также мы не должны купиться на игру Путина, когда он пытается показать это как ядерное противостояние между Россией и НАТО. Это нонсенс. Он не будет использовать ядерное оружие. Он хочет, чтобы мы боялись.

Он не сделает это, во-первых, потому что мы полностью парализуем его экономику, и он потеряет все. От него отвернутся государства, за счет которых Россия до сих пор живет, – Индия, Китай. Они отвернутся от него. Не "ловитесь" на это, не ходите в эту кроличью норку, прекратите.

Также прекращайте заниматься "кремленологией". Это часто происходит в британской политике, а мы не должны быть ни его "политическими советниками", ни тех, кто придет на его место. Мы должны сфокусироваться на Украине и дать Зеленскому все, что необходимо, чтобы выиграть эту войну. Украина может выиграть и сделает это.

Мы постоянно недооценивали эффективность оружия, которое мы давали Украине. К примеру, NLAW. Я никогда не мог поверить, что они могут быть столь эффективными. HIMARS также показали чрезвычайную эффективность. Мы не должны останавливаться. Дайте Украине танки.

Самое главное, что мы постоянно недооценивали силу воли и возможности украинцев в борьбе и защите своей страны. Мы ошибались в начале войны, но через несколько дней они доказали, что мы были совершенно неправы.

Мы должны помочь им выиграть так быстро, насколько это возможно.

Призываю фокусироваться на потребностях Украины, а не фокусироваться на Путине.

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