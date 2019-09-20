Бой Виталия Кличко за титул мэра

Виталий Кличко 19 сентября обратился к Верховной раде Украины с просьбой распустить столичный городской совет. Причина - депутаты горсовета не собрались на очередную сессию. Таким образом мэр Киева дал понять команде президента Зеленского, что лично он не боится внеочередных выборов в столице, на которых настаивает команда главы государства. Как и подобает настоящему чемпиону, Кличко готов выйти на политический ринг для защиты своего статуса мэра Киева. А это означает, что грядущие выборы в столице вряд ли будут легкой прогулкой для соратников Зеленского.

Осада столицы командой Зеленского

В последние два месяца вся Украина наблюдает за открытым противостоянием команды Владимира Зеленского и Виталия Кличко. Сначала от городского головы Киева требовали, чтобы он немедленно сложил с себя полномочия главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) перед новоизбранным президентом. Затем - правительство Владимира Гройсмана отказывалось давать "добро" на освобождение Кличко от должности главы КГГА. А после - новое правительство Алексея Гончарука все же поддержало эту инициативу. Правда, после этого вопрос с отставкой Кличко завис в Офисе президента.

Желание лидеров партии Слуга народа любой ценой "взять" Киев вполне понятно. Самый большой городской бюджет в стране (более $2 млрд в год), высокая поддержка киевлянами нынешнего президента и его партии на парламентских выборах, еще сохраняющийся высокий рейтинг главы государства. В окружении Зеленского не хотят ждать очередных местных выборов, которые запланированы на октябрь 2020 года, там желают контролировать в столице все и всех уже сейчас. Или, по крайней мере, хотя бы должность главы КГГА, которая, согласно закону, совмещена с должностью мэра Киева. Поэтому "слуги народа" и пытались технично вытолкнуть Кличко с кресла председателя столичной госадминистрации. Но это у них не получилось.

Теперь команда Зеленского пытается в парламенте оперативно принять обновленный закон о столице и назначить досрочные выборы в Киеве на 8 декабря 2019 года. Известно, что "Слуга народа" настаивает на том, чтобы должности мэра и главы КГГА были разведены, а в районах столицы вернулись райсоветы, которые были ликвидированы еще при президенте Викторе Януковиче. Впрочем, какой будет окончательная структура власти в Киеве, станет известно уже скоро, как и то, кто же от правящей команды будет баллотироваться в мэры - глава Офиса президента Андрей Богдан или же народный депутат, экс-генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

Рейтинг президента и любовь киевлян

У команды Зеленского, похоже, даже нет и тени сомнения относительно своей победы в Киеве. На президентских выборах за действующего главу государства проголосовало большинство киевлян. На досрочных выборах в Раду во всех 13 мажоритарных избирательных округах были избраны представители партии Слуга народа. Казалось бы, победа практически уже в кармане. Что же может помешать 8 декабря соратникам Зеленского взять под контроль всю столицу? Как бы сейчас это не парадоксально звучало - зависимость Слуги народа от рейтинга президента и настроение самих киевлян.

Очевидно, три последующие месяца будут непростыми для президента Зеленского. В скором времени состоится заседание "нормандской четверки", на которой, как ожидается, будут приняты важные решения по будущему Донбасса - порядок имплементации минских соглашений, выборы в ОРДЛО, особый статус так называемых "республик". Рада же, в которой большинство имеет Слуга народа, вынуждена будет принимать непопулярные у части украинцев решения - и по востоку Украины, и по открытию рынка земли, и по многим другим непростым вопросам. Одно неверное решение может превратить и президента Украины, и Слугу народа в колосс на глиняных ногах. Нечто подобное мы уже наблюдали с некогда могущественной Партией регионов, которая рухнула с бегством Януковича в Россию.

Кроме рейтинга Зеленского, будущее Слуги народа в Киеве будет зависеть и от самих жителей столицы. Их выбор часто бывает непрогнозируемым. Стоит только напомнить, что киевляне в свое время избрали мэром Леонида Черновецкого, в победу которого мало кто верил. В 2008 году команда Юлии Тимошенко инициировала досрочные выборы в столице. Но из этой затеи ничего не получилось - Черновецкий повторно выиграл выборы. Нечто подобное может произойти и с кандидатом от Слуги народа. Когда киевляне пойдут голосовать не за того, на кого укажет президент Зеленский, а за того, кого они давно знают - за Виталия Кличко.

Третий раунд Виталия Кличко

К мэру Киева Виталию Кличко, конечно же, у жителей столицы достаточно претензий. И по поводу дорог, и по поводу инфраструктуры, и по поводу застройки города. Но надо не забывать, что именно ему дважды - в 2014 и 2015 годах киевляне доверяли столицу. Команда Зеленского утверждает, что все это время Киевом руководил не Кличко, а те, кто за ним стоял - "смотрящие" от застройщиков. Сам же чемпион мира по боксу говорит, что это "вранье" и что именно таких "смотрящих" нынешний президент пытался посадить в его администрацию.

Виталий Кличко намерен в третий раз пойти на мэрские выборы. Информационный маховик, запущенный сегодня против нынешнего мэра, в конечном итоге может сыграть ему на руку. Наверняка, в ближайшие месяцы мы увидим и услышим о мэре много интересного и со стороны СБУ, и ГПУ, и НАБУ. Но ведь не единожды проверено: украинцы в большинстве случаев становятся на сторону преследуемых властью. Да и политические силы, которые успели уже ощутить на себе "каток" "команды Зе", могут стать соратниками Кличко в битве за столицу.

После внеочередных выборов в Киеве, конечно же, борьба за столицу не прекратится. Победит Кличко или проиграет, не так важно: в любом случае "Слуга народа" постарается взять город под контроль путем создания новой системы управления и разведения полномочий. Как считает команда Зеленского, Карфаген Кличко должен быть разрушен. Но ведь кто сказал, что разрушителям удастся отстроить свой Карфаген?

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