Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.09.2019, 16:45

Бой Виталия Кличко за титул мэра

Бой Виталия Кличко за титул мэра
журналист

Как и подобает чемпиону, Кличко готов выйти на политический ринг для защиты титула мэра Киева

Виталий Кличко 19 сентября обратился к Верховной раде Украины с просьбой распустить столичный городской совет. Причина - депутаты горсовета не собрались на очередную сессию. Таким образом мэр Киева дал понять команде президента Зеленского, что лично он не боится внеочередных выборов в столице, на которых настаивает команда главы государства. Как и подобает настоящему чемпиону, Кличко готов выйти на политический ринг для защиты своего статуса мэра Киева. А это означает, что грядущие выборы в столице вряд ли будут легкой прогулкой для соратников Зеленского.

Осада столицы командой Зеленского

В последние два месяца вся Украина наблюдает за открытым противостоянием команды Владимира Зеленского и Виталия Кличко. Сначала от городского головы Киева требовали, чтобы он немедленно сложил с себя полномочия главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) перед новоизбранным президентом. Затем - правительство Владимира Гройсмана отказывалось давать "добро" на освобождение Кличко от должности главы КГГА. А после - новое правительство Алексея Гончарука все же поддержало эту инициативу. Правда, после этого вопрос с отставкой Кличко завис в Офисе президента.

Желание лидеров партии Слуга народа любой ценой "взять" Киев вполне понятно. Самый большой городской бюджет в стране (более $2 млрд в год), высокая поддержка киевлянами нынешнего президента и его партии на парламентских выборах, еще сохраняющийся высокий рейтинг главы государства. В окружении Зеленского не хотят ждать очередных местных выборов, которые запланированы на октябрь 2020 года, там желают контролировать в столице все и всех уже сейчас. Или, по крайней мере, хотя бы должность главы КГГА, которая, согласно закону, совмещена с должностью мэра Киева. Поэтому "слуги народа" и пытались технично вытолкнуть Кличко с кресла председателя столичной госадминистрации. Но это у них не получилось.

Теперь команда Зеленского пытается в парламенте оперативно принять обновленный закон о столице и назначить досрочные выборы в Киеве на 8 декабря 2019 года. Известно, что "Слуга народа" настаивает на том, чтобы должности мэра и главы КГГА были разведены, а в районах столицы вернулись райсоветы, которые были ликвидированы еще при президенте Викторе Януковиче. Впрочем, какой будет окончательная структура власти в Киеве, станет известно уже скоро, как и то, кто же от правящей команды будет баллотироваться в мэры - глава Офиса президента Андрей Богдан или же народный депутат, экс-генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

Рейтинг президента и любовь киевлян

Читайте также
Слуга народа просит Кабмин проверить деятельность Кличко 16.09.2019Кличко выбрали киевляне. Законно ли снимать его с главы КГГА? 06.09.2019У Кличко говорят, что судьбу главы КГГА решит Конституционный суд 28.08.2019

У команды Зеленского, похоже, даже нет и тени сомнения относительно своей победы в Киеве. На президентских выборах за действующего главу государства проголосовало большинство киевлян. На досрочных выборах в Раду во всех 13 мажоритарных избирательных округах были избраны представители партии Слуга народа. Казалось бы, победа практически уже в кармане. Что же может помешать 8 декабря соратникам Зеленского взять под контроль всю столицу? Как бы сейчас это не парадоксально звучало - зависимость Слуги народа от рейтинга президента и настроение самих киевлян.

Очевидно, три последующие месяца будут непростыми для президента Зеленского. В скором времени состоится заседание "нормандской четверки", на которой, как ожидается, будут приняты важные решения по будущему Донбасса - порядок имплементации минских соглашений, выборы в ОРДЛО, особый статус так называемых "республик". Рада же, в которой большинство имеет Слуга народа, вынуждена будет принимать непопулярные у части украинцев решения - и по востоку Украины, и по открытию рынка земли, и по многим другим непростым вопросам. Одно неверное решение может превратить и президента Украины, и Слугу народа в колосс на глиняных ногах. Нечто подобное мы уже наблюдали с некогда могущественной Партией регионов, которая рухнула с бегством Януковича в Россию.

Кроме рейтинга Зеленского, будущее Слуги народа в Киеве будет зависеть и от самих жителей столицы. Их выбор часто бывает непрогнозируемым. Стоит только напомнить, что киевляне в свое время избрали мэром Леонида Черновецкого, в победу которого мало кто верил. В 2008 году команда Юлии Тимошенко инициировала досрочные выборы в столице. Но из этой затеи ничего не получилось - Черновецкий повторно выиграл выборы. Нечто подобное может произойти и с кандидатом от Слуги народа. Когда киевляне пойдут голосовать не за того, на кого укажет президент Зеленский, а за того, кого они давно знают - за Виталия Кличко.

Третий раунд Виталия Кличко

К мэру Киева Виталию Кличко, конечно же, у жителей столицы достаточно претензий. И по поводу дорог, и по поводу инфраструктуры, и по поводу застройки города. Но надо не забывать, что именно ему дважды - в 2014 и 2015 годах киевляне доверяли столицу. Команда Зеленского утверждает, что все это время Киевом руководил не Кличко, а те, кто за ним стоял - "смотрящие" от застройщиков. Сам же чемпион мира по боксу говорит, что это "вранье" и что именно таких "смотрящих" нынешний президент пытался посадить в его администрацию.

Виталий Кличко намерен в третий раз пойти на мэрские выборы. Информационный маховик, запущенный сегодня против нынешнего мэра, в конечном итоге может сыграть ему на руку. Наверняка, в ближайшие месяцы мы увидим и услышим о мэре много интересного и со стороны СБУ, и ГПУ, и НАБУ. Но ведь не единожды проверено: украинцы в большинстве случаев становятся на сторону преследуемых властью. Да и политические силы, которые успели уже ощутить на себе "каток" "команды Зе", могут стать соратниками Кличко в битве за столицу.

После внеочередных выборов в Киеве, конечно же, борьба за столицу не прекратится. Победит Кличко или проиграет, не так важно: в любом случае "Слуга народа" постарается взять город под контроль путем создания новой системы управления и разведения полномочий. Как считает команда Зеленского, Карфаген Кличко должен быть разрушен. Но ведь кто сказал, что разрушителям удастся отстроить свой Карфаген?

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle 
Перепечатывается с ведома и разрешения автора

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: виталий кличко, deutsche welle, мэр киева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Наследие Уляны: 80 главных советов Супрун, как быть здоровым
Экономика Наследие Уляны: 80 главных советов Супрун, как быть здоровым
Экономика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 