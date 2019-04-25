Брат у ворот. Транзит власти и угроза потери страны

Несколько раз мне удалось предугадать течение событий. Я не пифия, не системный аналитик, не известный политолог, но, может быть, именно поэтому, я имею возможность посмотреть на мир с несколько иной точки зрения. И то, что я сейчас вижу, мне сильно не нравится.

Видите ли, мои други и недруги, мы стоим на пороге отчаянной борьбы за власть и влияние между командой нового президента, которого мы совсем не знаем, и Верховной Радой, которую мы, к сожалению, знаем очень хорошо.

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Диспозиция на сегодня такова:

Президент может только обещать изменения, но не может принять ни одного закона, никого не может уволить либо назначить без Верховной Рады.

Для того, чтобы начать делать то, что от него ждут восторженные избиратели, президенту надо либо договориться с депутатами, либо их распустить.

ВР не согласна на роспуск, но и не договороспособна. Она будет всячески препятствовать президенту, причем, самым простым способом: отодвинув день иннаугурации до конца мая месяца и таким образом помешать Зеленскому издать указ о роспуске за шесть месяцев до дня выборов.

ВР и президент войдут в жесткий клинч до октября. А это означает, что ни реформы, ни решительные ответы на внешние вызовы не будут в приоритете. В приоритете будет только позиционная борьба за сферы влияния.

Теперь о главном.

Мы привыкли к тому, что наши ветви власти меряются, эээ, полномочиями и мелко пакостят друг другу, но... Дело в том, что на этот раз к октябрю месяцу мы, если будем бодаться и бездействовать, можем потерять страну. Просто утратить государственность. Мы уже в кризисе, но пока еще слишком озабочены результатами выборов, чтобы это осознать.

Как раз к окончанию выборов РФ обьявила о прекращении поставок дизельного топлива, нефти, сжиженного и сжатого газа и угля Украине.

В принципе, это энергетическая война, жесткий и хорошо рассчитанный удар по энергетике Украины. Приглашение к переговорам в Москве вручили новому президенту еще до того, как за него успели проголосовать избиратели.

Только этот указ уже мог являться поводом для тревоги и срочного созыва РНБО, но вчера российское правительство заявило об упрощении получения паспортов РФ жителями ОРДЛО. Поясню свою точку зрения на суть этого указа - практически речь идет о "тихой аннексии". Оккупированные территории не меняя статуса, оказываются населенными гражданами РФ. А граждан РФ могут и должны защищать войска РФ. Таким образом, спровоцировав любое столкновение между новыми гражданами и украинскими войсками на линии разделения, РФ получит формальный повод ввести свои войска для защиты своих подданных.

Владимир Зеленский все еще не в должности, но уже должен отвечать на вызовы, которые уже сформировала специально для него страна-агрессор. Завидую президенту, весьма увлекательный старт.

Топливный кризис накануне посевной и уборочной, невозможность создать запасы угля к отопительному сезону, противостояние с законодательной властью, кадровые проблемы...

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Нам нужно создать альтернативные каналы поставок сырья для энергетики - уголь из Австралии, Африки, Южной Америки, нефть и сжиженый газ через порты Европы, строительство терминалов, перевод теловых станций на украинские низкокалорийные угли, создание собственного цикла производства ядерного топлива, перевод АЭС на топливные элементы из дружественных стран. У нас нет времени бороться за власть. Нам нужна боеспособная армия и компетентное командование. Нам нужны реформы и новые назначения. Нам нужно противостоять агрессору не только на фронте, но и в экономике.

Задача России - отобрать у Украины самостоятельность и государственность. Создание контролируемого хаоса - эффективный инструмент для достижения цели. И решать проблему противостояния этому нужно немедленно. В октябре будет поздно. Зима близко, как говорят в известном фильме. И эту зиму мы можем не пережить, если две ветви власти не найдут общего языка и не станут совместно работать на общие цели.

Брат у ворот, и он не упустит возможности сломать нам колени.

Каждый его шаг должен толкать нас к обьединению, а не к попыткам перегрызть горло оппонентам.

Я очень надеюсь на то, что у украинцев хватит ума не потерять страну. Хватит сил не скатиться в "руину", хватит мудрости обьединиться.

Иначе...

(Источник - блог автора)