Брат у ворот. Транзит власти и угроза потери страны

Несколько раз мне удалось предугадать течение событий. Я не пифия, не системный аналитик, не известный политолог, но, может быть, именно поэтому, я имею возможность посмотреть на мир с несколько иной точки зрения. И то, что я сейчас вижу, мне сильно не нравится.
Видите ли, мои други и недруги, мы стоим на пороге отчаянной борьбы за власть и влияние между командой нового президента, которого мы совсем не знаем, и Верховной Радой, которую мы, к сожалению, знаем очень хорошо.
Диспозиция на сегодня такова:
- Президент может только обещать изменения, но не может принять ни одного закона, никого не может уволить либо назначить без Верховной Рады.
- Для того, чтобы начать делать то, что от него ждут восторженные избиратели, президенту надо либо договориться с депутатами, либо их распустить.
- ВР не согласна на роспуск, но и не договороспособна. Она будет всячески препятствовать президенту, причем, самым простым способом: отодвинув день иннаугурации до конца мая месяца и таким образом помешать Зеленскому издать указ о роспуске за шесть месяцев до дня выборов.
- ВР и президент войдут в жесткий клинч до октября. А это означает, что ни реформы, ни решительные ответы на внешние вызовы не будут в приоритете. В приоритете будет только позиционная борьба за сферы влияния.
Теперь о главном.
Мы привыкли к тому, что наши ветви власти меряются, эээ, полномочиями и мелко пакостят друг другу, но... Дело в том, что на этот раз к октябрю месяцу мы, если будем бодаться и бездействовать, можем потерять страну. Просто утратить государственность. Мы уже в кризисе, но пока еще слишком озабочены результатами выборов, чтобы это осознать.
Как раз к окончанию выборов РФ обьявила о прекращении поставок дизельного топлива, нефти, сжиженного и сжатого газа и угля Украине.
В принципе, это энергетическая война, жесткий и хорошо рассчитанный удар по энергетике Украины. Приглашение к переговорам в Москве вручили новому президенту еще до того, как за него успели проголосовать избиратели.
Только этот указ уже мог являться поводом для тревоги и срочного созыва РНБО, но вчера российское правительство заявило об упрощении получения паспортов РФ жителями ОРДЛО. Поясню свою точку зрения на суть этого указа - практически речь идет о "тихой аннексии". Оккупированные территории не меняя статуса, оказываются населенными гражданами РФ. А граждан РФ могут и должны защищать войска РФ. Таким образом, спровоцировав любое столкновение между новыми гражданами и украинскими войсками на линии разделения, РФ получит формальный повод ввести свои войска для защиты своих подданных.
Владимир Зеленский все еще не в должности, но уже должен отвечать на вызовы, которые уже сформировала специально для него страна-агрессор. Завидую президенту, весьма увлекательный старт.
Топливный кризис накануне посевной и уборочной, невозможность создать запасы угля к отопительному сезону, противостояние с законодательной властью, кадровые проблемы...
Нам нужно создать альтернативные каналы поставок сырья для энергетики - уголь из Австралии, Африки, Южной Америки, нефть и сжиженый газ через порты Европы, строительство терминалов, перевод теловых станций на украинские низкокалорийные угли, создание собственного цикла производства ядерного топлива, перевод АЭС на топливные элементы из дружественных стран. У нас нет времени бороться за власть. Нам нужна боеспособная армия и компетентное командование. Нам нужны реформы и новые назначения. Нам нужно противостоять агрессору не только на фронте, но и в экономике.
Задача России - отобрать у Украины самостоятельность и государственность. Создание контролируемого хаоса - эффективный инструмент для достижения цели. И решать проблему противостояния этому нужно немедленно. В октябре будет поздно. Зима близко, как говорят в известном фильме. И эту зиму мы можем не пережить, если две ветви власти не найдут общего языка и не станут совместно работать на общие цели.
Брат у ворот, и он не упустит возможности сломать нам колени.
Каждый его шаг должен толкать нас к обьединению, а не к попыткам перегрызть горло оппонентам.
Я очень надеюсь на то, что у украинцев хватит ума не потерять страну. Хватит сил не скатиться в "руину", хватит мудрости обьединиться.
Иначе...
(Источник - блог автора)